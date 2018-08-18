Anadonta написав:

Немного по теме ветки - об "обвале" цен на недвижимость в Киеве.Ищу сейчас объект на покупку (нежилое). По ощущениям - цены подросли даже по сравнению с прошлым летом и чего-то действительного стоящего нет, а варианты, например, в Арене по 15000 USD за метр не обеспечивают интересной доходности...Не скажу за жилое (там свои законы и старый фонд действительно падает и падает в цене), но по нежилому никакого снижения не видно вообще.Например, один из наших арендаторов хочет выкупить помещение (Подол), которое куплено летом 2012 г. Его предложение - минус 10% от цены покупки. Пока в переговорах (ищем альтернативу), но, почти уверен, что в случае нашего согласия сможем поднять планку и выйти в 0. При этом умные индексы рисуют снижение цен за этот период на 50, а то и более процентов.Другой пример. Продаем помещение, купленное в феврале 2016 г. (Позняки, р-н ТЦ Аркадия) на вторичном рынке. Уже есть реальное предложение по цене + 15% к цене покупки. Надеюсь, сможем выйти на + 25% (стартовая стоимость продажи составляет + 35% от цены покупки).А так да, все дешевеет...