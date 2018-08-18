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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3375337633773378>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:42

  airmax78 написав:Не уверен что спор идет о вкусе омаров :). Спальники - зло. Идеальный вариант - соседство офисов, школ, институтов. Вечером - никого. Улицы - пустые.

Вам на Подол.
В воскресное утро, можно несколько минут идти по улице, и ни одной живой души в зоне видимости.
UA
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:42

О транспортной проблеме Петербурга (можно смело подставлять Киев, получится то же самое) - очень наглядно

Автобусы и трамваи в пробках – сигнал о полной некомпетентности чиновников. Кому нужен общественный транспорт в пробке, если с можно стоять рядом в своей машине с личной музыкой и печкой? Петербургу срочно нужны выделенные полосы на улицах – только их массовый ввод может компенсировать "дефицит" новых станций метро, но этого петербургские чиновники, видимо, не понимают или не хотят понять.


https://varlamov.ru/3275090.html?fbclid=IwAR1fOZ_QcXOLSEcgOomy7EDwsk9mgwqwUHH0-io6LbW2ShhrZ7N1oi3wBbE
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Loft
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:43

  UA написав:
  airmax78 написав:Не уверен что спор идет о вкусе омаров :). Спальники - зло. Идеальный вариант - соседство офисов, школ, институтов. Вечером - никого. Улицы - пустые.

Вам на Подол.
В воскресное утро, можно несколько минут идти по улице, и ни одной живой души в зоне видимости.

Смотря когда у кого начинается утро
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:47

  Anadonta написав:Немного по теме ветки - об "обвале" цен на недвижимость в Киеве.
Ищу сейчас объект на покупку (нежилое). По ощущениям - цены подросли даже по сравнению с прошлым летом и чего-то действительного стоящего нет, а варианты, например, в Арене по 15000 USD за метр не обеспечивают интересной доходности...
Не скажу за жилое (там свои законы и старый фонд действительно падает и падает в цене), но по нежилому никакого снижения не видно вообще.
Например, один из наших арендаторов хочет выкупить помещение (Подол), которое куплено летом 2012 г. Его предложение - минус 10% от цены покупки. Пока в переговорах (ищем альтернативу), но, почти уверен, что в случае нашего согласия сможем поднять планку и выйти в 0. При этом умные индексы рисуют снижение цен за этот период на 50, а то и более процентов.
Другой пример. Продаем помещение, купленное в феврале 2016 г. (Позняки, р-н ТЦ Аркадия) на вторичном рынке. Уже есть реальное предложение по цене + 15% к цене покупки. Надеюсь, сможем выйти на + 25% (стартовая стоимость продажи составляет + 35% от цены покупки).
А так да, все дешевеет... :D


безоговорочно поддерживаю, плюсанул
я уже неоднократно писал шо я даже в 14ом и 15ом на вторичке не нашел подходящих вариантов - все на корню выметали понаехавшие донбасята - да и после 2008го нежилой так сильно не просел как жилая недвига, даже те кого поджимали валютные кредиты не сливались нашару
именно на этом основан мой сарказм в отношении всевозможных рыловских индексов и их "аналитики" и мой сдержанный оптимизм начиная с 16го

имхо дело в том шо те кто занимается нежилой более прагматичны и стрессоустойчивы, чем пересични аля франт и прочие, слившие свою недвигу 14ом когда сжималось очко, или упустившие возможности выгодно нырнуть в котлованы в 15ом
Востаннє редагувалось kingkongovets в Вів 22 січ, 2019 11:49, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:49

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:Блин. Да где и когда я про "па200", заколоченные окна и прочий ОШ вещал?
Просто я кагбэ за последовательность: Вы критикует оппонентов за то, что тянут в тему любую статью с "падением", но сами, получается, постите что-то подобное, но с "ростом".
ЗЫ по моим ощущениям (во всяком случае, в сегменте, который монитора) уже год как "стабильность"


а где я говорил шо вы вещали про "про "па200", заколоченные окна и прочий ОШ"? блин
вы прочитайте ВНИМАТЕЛЬНО мой предыдущий адресованный вам пост - я за объективность, и когда обвалишки с одной стороны орут о том шо "рылы свистят", а с другой тянут в доказательство своей теории их мутные индексы и непонятно как и на чем основанную статистику - я об этом говорю
а тут данные госстата, причем не о продаже первички, которую в реале нельзя никак корректно отследить, и "статистику" по которым дает левая и никому неизвестная контора, а цены, которые отследить как раз вполне можно
так понятнее?

Я сейчас не могу посмотреть методологию расчета, но поскольку в теме неоднократно указывалось на отсутствие базы с реальными ценами продаж, то предполагаю, что это очередной "индекс динамики цен объявлений". Если это так, то чем эта статистика лучше того же индекса Бомбера?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:52

  Первый написав:....Забудовники наростили жирок і в центрі на стадії повітря над котлованом відмовляються продавати, проте будують.
Варіанти:
1. ЛОШАРИ. Адже Всі знають про п...ц, вибори, і буде дешевше.
2. "А ЧЕ ЕСЛИ НЕТ"? Тоді буде дорожче?.
3. Совість з'явилася. Будують за свої щоб потім готове продати по 500.
Я думаю, що соціально відповідальний бізнес вибрав пункт 3:-)

Оценил ваш юмор )))
Думаю, что переходят на "европейский" способ продажи. Плюс понимание, что доллар переоценен. Плюс - некуда вкладывать свои кровные. Плюс дороже становится выводить и хранить "честно наворованное".
И, соответственно, - появляется возможность кредитовать покупателей под (к примеру) 5-7% в долларе. Где можно под такой процент разместить контролируемые активы?
Но и это не основное. Тут (или на форуме DC) приводились графики мировых цен на "пшено" и "чувун". По этим показателя мы находимся на уровне конца 2006 - начала 2007. А цены на недвигу запаздывают....
Получается, что застройщики - самые ярые патриоты, верящие в благополучие Украины.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 11:56

  Рыба-сом написав:Я сейчас не могу посмотреть методологию расчета, но поскольку в теме неоднократно указывалось на отсутствие базы с реальными ценами продаж, то предполагаю, что это очередной "индекс динамики цен объявлений". Если это так, то чем эта старая лучше того же индекса Бомбера?


блиииин, ну ок
шо касается первички:
все эти бомберы, домики и луны кормятся из рук застройщиков, поэтому смешно воспринимать их как объективных аналитиков, в отличии от госстата
вы будете это оспаривать?
кстати в этом аспекте жадность бараки, который кроме рекламы застройщиков еще и продает контакты показательна :mrgreen:
поэтому все эти сайты и порталы заведомо из рекламных соображений дают цены в формате "от-..." которые не отражают истинного положения

шо касается вторички:
снижение хотелок в процессе нащупывание порога где они приходят в соответствии к рыночным всегда трактовалось обвалишками как падение
если даже здесь статистика хотелок показывает рост - ноу комент

шо еще возразите?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:01

  kingkongovets написав:Первый
я тоже не гордый и повторю вопрос, на который вы так и не ответили:
почему, если вид из окон так важен, а локейшен нет (по вашему), на серебряной миле, где подавляющее большинство квартир в пафосных жк имеют виды в стену, нет проблем с продажами и цены настолько высоки?
это все изза мопов и фасадов? или все же локейшена?)
прошу ответить по существу

Два негордих завжди домовляться.
Я ніколи не стверджував, що локація не важлива. ЦП в полі крюковщини ніколи не з'явиться.
У своєму прикладі якраз намагався нівелювати фактор локації, з метою виявлення впливу інших факторів, і доведення, що він є.

Вид в стіну один з факторів, який впливає на ціну. Залишаються ще мопи і фасад. Завдяки нівелювання фактору виду, ми бачимо що й фактор мопів теж впливає на ціну, виборка по кудрі цьому доказ.
Якщо це все виключно через місце, то тре бути повним дибілом заплатити за повітря тт по 2+куе, замість за витриману і перевірену часом сталінку навпроти по 1 куе. А Я вірю в більшість наших людей:-)
Щодо поверху.
Тарян вважає, що вид коштує +50 дол за поверх ідентичної квартири. Метрополія теж так вважає. КАН так вважає, столиця трошки по іншому, але теж думає в цьому напрямку. Навіть укрбуд уже теж так вважає.


Зи. Прохання не тролити економом від аркади. Вище 16 поверху все дешевше.


Я ділюсь своїми враженнями від поїдання фломастерів. Я думаю Ви в курсі, що різним людям вони на смак різні:-)
Простий приклад.
Знайомий купив в новій англії здається 42 квадрати за 1050 тис грн з видом в стіну, але не на вільямса, щоб не шуміло. Я за нього радий.
А інший в севені максимально високий з панорамою, але на 10 смуг... І за 1,1 млн.... І за нього теж радий.

Проте вони один одного вважають недалекими людьми:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:09

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

КГС дает скидос на Лейпцигской до 6го этажа (это с видом четко в соседние дома) - 25%, а уже с 7го - только 10%.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 12:10

  J_P написав:теперь вы мне про количество квартир и парковок. Подземных парковок 100 !!!! Специально перезвонил в Приминвест и уточнил.
Далее,
1) кол-во квартир. 570 а не 600? Значит вы не учли первые нежилые этажи. Кстати, в первом доме уже открылась ДИла. А это дополнительно N машин, припаркованных в течении дня.
2) в первом доме - Малиновского 8 (а он входит в эбщий план застройки и там общий ОСББ) - вААААще нет подземной парковки. На гостевых местах + на пешеходных дорожках помещается машин 20-25 + 3-4 мотоцикла. А квартир - более 200! Вечером вы не сможете заехать на территорию, чтобы выгрузить пакеты из супермаркета - все забито.
3) По поводу 3 стоянок в округе. ТАМ СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕТ! И давно. У меня там 2 машины запаркованы. Посему не спорьте, плиз, о вкусе омаров...
(Сдан всего один дом в ОболоньСкай, а вереница запаркованных по утрам машин тянется по проспекту метров на сто).
И последнее. По моим ощущениям (пример дома в Б


1 . правильно во второй очереди 100 в третей 80 всего 180 паркомест .
2 . а чего это дилла должна влиять на количество квартир ? все первые этажи начала сталинграда это магазины и кафе но проблем с парковкой там нет .
3 . парковка возле дримика - фри, парковка возле патерсона - 50 грн в сутки , парковка возле трамвайных путей между двумя полосами оболонского проспекта в пределах той же суммы . и это я не говорю про парковку у кишени)))

буду в пятницу ночью там проезжать выложу сюда фотки забитых под завязку парковок - и если там будут свободные места то поставите бутылку коньяка?
4e4ensxe
 
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