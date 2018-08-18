Додано: Вів 22 січ, 2019 12:11

Коллеги-форумчане, подскажите, пожалуйста, если кто-то в курсе на личном опыте или опыте знакомых.

Какая на сегодня реальная продажная (за сколько уходит, а не за сколько выставляется) цена квартир с такими параметрами:

- 2 комнаты;

- жилое состояние (не евроремонт, но чтобы можно было вселиться и пару лет пожить, не меняя трубы, проводку и полквартиры);

- советской постройки не раньше 1975 года, т.е. не старые хрущевки, а хотя бы чешки или другие более-менее адекватные варианты, которые не будут сносить в ближайшие 20-30 лет;

- не первый и последний этаж, т.е. полный неликвид исключаем;

- самое главное - в пределах 10-15 минут пешком от метро: Палац Украина, Олимпийская, Лыбедская, Вокзальная, Политех? Иными словами, Голосеевский или чуть дешевле - Соломенский район.



Выше писали "Давайте уточнимо: це 2к панельна вбита "хрущовка" на 1-му чи 5-му поверсі. І не біля самого метро, а трохи далі." - это про квартиру за 33к возле Дарницы. Исходя из этих параметров не убитая квартира и не в хрущевке в том же районе стоила бы 40к?