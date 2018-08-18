|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:11
Коллеги-форумчане, подскажите, пожалуйста, если кто-то в курсе на личном опыте или опыте знакомых.
Какая на сегодня реальная продажная (за сколько уходит, а не за сколько выставляется) цена квартир с такими параметрами:
- 2 комнаты;
- жилое состояние (не евроремонт, но чтобы можно было вселиться и пару лет пожить, не меняя трубы, проводку и полквартиры);
- советской постройки не раньше 1975 года, т.е. не старые хрущевки, а хотя бы чешки или другие более-менее адекватные варианты, которые не будут сносить в ближайшие 20-30 лет;
- не первый и последний этаж, т.е. полный неликвид исключаем;
- самое главное - в пределах 10-15 минут пешком от метро: Палац Украина, Олимпийская, Лыбедская, Вокзальная, Политех? Иными словами, Голосеевский или чуть дешевле - Соломенский район.
Выше писали "Давайте уточнимо: це 2к панельна вбита "хрущовка" на 1-му чи 5-му поверсі. І не біля самого метро, а трохи далі." - это про квартиру за 33к возле Дарницы. Исходя из этих параметров не убитая квартира и не в хрущевке в том же районе стоила бы 40к?
-
Сержик
-
-
- Повідомлень: 327
- З нами з: 23.01.16
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 35 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:11
Первый
спасибо за ответ
но вы просите не тролить аркадой, а сами радостно забавляетесь сравнением современных ЭКСКЛЮЗИВНЫХ премиальных домов и домов МАССОВЫХ серий с ресурсом 60+ лет, которые в процессе своей эксплуатации уже заработали (пусть даже и виртуально) побольше, чем стоит метр рядом стоящего пафосного навостроя
я имею в виду если попытаться монетизировать их основную функцию - недвига ведь существует не только для того шоп продавать первичку)
но я ведь тоже не говорил шо вид, мопы, фасады и прочие свистелки и перделки не важны
я говорил шо локейшен все же первичен)
так шо за ответ канешна спасибо, но остаюсь тем не менее при своем мнении)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5725
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 776 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:13
Сержик написав:
Коллеги-форумчане, подскажите, пожалуйста, если кто-то в курсе на личном опыте или опыте знакомых.
Какая на сегодня реальная продажная (за сколько уходит, а не за сколько выставляется) цена квартир с такими параметрами:
- 2 комнаты;
- жилое состояние (не евроремонт, но чтобы можно было вселиться и пару лет пожить, не меняя трубы, проводку и полквартиры);
- советской постройки не раньше 1975 года, т.е. не старые хрущевки, а хотя бы чешки или другие более-менее адекватные варианты, которые не будут сносить в ближайшие 20-30 лет;
- не первый и последний этаж, т.е. полный неликвид исключаем;
- самое главное - в пределах 10-15 минут пешком от метро: Палац Украина, Олимпийская, Лыбедская, Вокзальная, Политех? Иными словами, Голосеевский или чуть дешевле - Соломенский район.
Выше писали "Давайте уточнимо: це 2к панельна вбита "хрущовка" на 1-му чи 5-му поверсі. І не біля самого метро, а трохи далі." - это про квартиру за 33к возле Дарницы. Исходя из этих параметров не убитая квартира и не в хрущевке в том же районе стоила бы 40к?
цену вторички определяет покупатель своей готовностью отдать за нее деньги
посмотрите по чем сдаются квартиры аналогичные тем шо вас интересуют и умножьте на 100
это оптимальный минимум, хотелки обычно +20/30 процентов
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 22 січ, 2019 12:23, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5725
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 776 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:21
kingkongovets написав: Рыба-сом написав:
Я сейчас не могу посмотреть методологию расчета, но поскольку в теме неоднократно указывалось на отсутствие базы с реальными ценами продаж, то предполагаю, что это очередной "индекс динамики цен объявлений". Если это так, то чем эта старая лучше того же индекса Бомбера?
блиииин, ну ок
шо касается первички - все эти бомберы, домики и луны кормятся из рук застройщиков
вы будете это оспаривать?
поэтому они заведомо из рекламных соображений дают цены в формате "от-..." которые не отражают истинного положения
шо касается вторички:
снижение хотелок в процессе нащупывание порога где они приходят в соответствии к рыночным всегда трактовалось обвалишками как падение
если даже здесь статистика хотелок показывает рост - ноу комент
шо еще возразите?
Индексы первычки, ИМнХО, вообще "средняя по палате", о них вообще разговора нет.
Я ж не с обвалишками в данный момент дискутируют? Зачем тогда о них? Просто "индекс хотелок по всей Украине", к тому же явно в гривне - это снова "ниачем"
Востаннє редагувалось Рыба-сом
в Вів 22 січ, 2019 12:26, всього редагувалось 1 раз.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
-
Рыба-сом
-
-
- Повідомлень: 1467
- З нами з: 29.11.16
- Подякував: 582 раз.
- Подякували: 301 раз.
-
- Профіль
-
3
3
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:24
J_P написав:
А суть моего предыдущего сообщения была следующая: Варшавский существенно подорожал не столько из-за описанных вами закономерностей, а - прежде всего - за счет скачка курса доллара (резко подешевела себестойка в долларах) и превалирующего настроения "все пропало" у инвесторов .
Варшавский подорожал из за удешевления себестоимости в долларах
это пять!
Востаннє редагувалось 4e4ensxe
в Вів 22 січ, 2019 12:25, всього редагувалось 1 раз.
-
4e4ensxe
-
-
- Повідомлень: 1190
- З нами з: 11.12.12
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:24
kingkongovets написав:
имхо дело в том шо те кто занимается нежилой более прагматичны и стрессоустойчивы, чем пересични аля франт и прочие, слившие свою недвигу 14ом когда сжималось очко, или упустившие возможности выгодно нырнуть в котлованы в 15ом
Последнее время число этих "прагматичных и стрессоустойчивых" увеличилось и они создают дополнительную конкуренцию. Все больше инвесторов, готовых вложиться в недвижимость, понимает преимущества покупки с целью сдачи в аренду нежилого фонда по сравнению с жилым. И лишь относительно большой порог входа и необходимость работать "по-белому" (в большинстве случаев) оберегает нас от еще более стремительного роста цен в этом сегменте...
-
Anadonta
-
-
- Повідомлень: 456
- З нами з: 25.11.12
- Подякував: 32 раз.
- Подякували: 64 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:26
Рыба-сом написав:
Индексы первычки, ИМнХО, вообще "средняя по палате", о них вообще разговора нет.
Я ж не с обвалишками в данный момент дискутируют? Зачем тогда о них? Просто "индекс по всей Украине", к тому явно в гривне - это снова "ниачем"
вы мне свое имхо, я вам свое - каждый решает сам
"индекс по всей Украине" кстати гораздо показательней и объективней чем выборка только по киеву для понимания общих тенденций
шо касается "гривна ниачем" - ну сравните тогда и курс гривни, он сильно изменился за то же время?
тщательнее надо быть(с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5725
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 324 раз.
- Подякували: 776 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:45
kingkongovets написав:
блиииин, ну ок
шо касается первички:
все эти бомберы, домики и луны кормятся из рук застройщиков, поэтому смешно воспринимать их как объективных аналитиков, в отличии от госстата
вы будете это оспаривать?
по первичке: могу дать выборку в екселе по ценам - можете [выборочно] прозвонить и подтвердить цены. Затем сами рассчитать медиану.
а вот про кормление "из рук застройщиков", тут я был бы очень рад если было бы так. Луна, с%ка всех подгребла
kingkongovets написав:
кстати в этом аспекте жадность бараки, который кроме рекламы застройщиков еще и продает контакты показательна
простите, что кому мы продаем ?
-
baraka
-
-
- Повідомлень: 4507
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 656 раз.
- Подякували: 540 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:53
Сержик написав:
Коллеги-форумчане, подскажите, пожалуйста, если кто-то в курсе на личном опыте или опыте знакомых.
Какая на сегодня реальная продажная (за сколько уходит, а не за сколько выставляется) цена квартир с такими параметрами:
- 2 комнаты;
- жилое состояние (не евроремонт, но чтобы можно было вселиться и пару лет пожить, не меняя трубы, проводку и полквартиры);
- советской постройки не раньше 1975 года, т.е. не старые хрущевки, а хотя бы чешки или другие более-менее адекватные варианты, которые не будут сносить в ближайшие 20-30 лет;
- не первый и последний этаж, т.е. полный неликвид исключаем;
- самое главное - в пределах 10-15 минут пешком от метро: Палац Украина, Олимпийская, Лыбедская, Вокзальная, Политех? Иными словами, Голосеевский или чуть дешевле - Соломенский район.
Выше писали "Давайте уточнимо: це 2к панельна вбита "хрущовка" на 1-му чи 5-му поверсі. І не біля самого метро, а трохи далі." - это про квартиру за 33к возле Дарницы. Исходя из этих параметров не убитая квартира и не в хрущевке в том же районе стоила бы 40к?
Ставьте +20% к максимальной своей хотелке.
А там раз в 2 недели снижайте.
Вдруг попадете на клона кинга и впарите из за места по цене метрополии.
В любому случае по телефону Вам оценят Вашу хату.
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 13815
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 216 раз.
- Подякували: 1820 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 22 січ, 2019 12:58
Первый написав:
Ставьте +20% к максимальной своей хотелке.
А там раз в 2 недели снижайте.
Вдруг попадете на клона кинга и впарите из за места по цене метрополии.
стратегия большинства продаванов
при чем обычно выиграшная .
-
4e4ensxe
-
-
- Повідомлень: 1190
- З нами з: 11.12.12
- Подякував: 61 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|