даже не знаю шо вам подарить - шутовский колпак, или очки, шоп вы читали внимательнее
чел ващет купить хочет
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:03
даже не знаю шо вам подарить - шутовский колпак, или очки, шоп вы читали внимательнее
чел ващет купить хочет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Таких людей меньше 15000 за квадрат не впечатляет
Мільярди генерала податкової: 13 будинків під Києвом, люксові авто, ресторани і “Арена Інтертейнмент”
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:21
Я люблю подарки. Давайте очки. Рейбен подойдет.
Купить завжди дорого, продати завжди дешево:-)
Всім процвітання!
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
До сих пор улыбаюсь , вспоминая как заполняли бухгалтера в 2007-2008 отчётность для госстата. Пиши что хочешь, вероятность проверки-0,0001%. Наказания-смех.
Наверное потому и рос при ВФЯ в 2003 ВВП аж на 12%
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:53
полезный офтоп:
думал завтра кой шо поснимать дроном, глянул на метеорадар и прозрел - на киев движется сильный снеговой фронт, теоретически должен достигнуть города сегодня в районе полуночи, эпицентр - завтра днем
очень рекомендую принять это во внимание и остаться завтра дома, или оставить хотя бы машину, но не там, где она будет мешать уборке снега
обычно сильный снегопад на радаре обозначен синим, а тут шото ваще аж розовое, похоже завтра будет тот еще адок
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
|