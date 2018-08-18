RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3377337833793380>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:03

  Первый написав:Ставьте +20% к максимальной своей хотелке.
А там раз в 2 недели снижайте.
Вдруг попадете на клона кинга и впарите из за места по цене метрополии.


даже не знаю шо вам подарить - шутовский колпак, или очки, шоп вы читали внимательнее
чел ващет купить хочет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5727
З нами з: 05.06.16
Подякував: 324 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Anadonta написав:варианты, например, в Арене по 15000 USD за метр не обеспечивают интересной доходности...

Таких людей меньше 15000 за квадрат не впечатляет
Мільярди генерала податкової: 13 будинків під Києвом, люксові авто, ресторани і “Арена Інтертейнмент”
https://bihus.info/milyardi-generala-podatkovoi-13-budinkiv-pid-kievom-lyuksovi-avto-restorani-i-arena-interteynment
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8688
З нами з: 10.06.11
Подякував: 160 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:21

  kingkongovets написав:
  Первый написав:Ставьте +20% к максимальной своей хотелке.
А там раз в 2 недели снижайте.
Вдруг попадете на клона кинга и впарите из за места по цене метрополии.


даже не знаю шо вам подарить - шутовский колпак, или очки, шоп вы читали внимательнее
чел ващет купить хочет



Я люблю подарки. Давайте очки. Рейбен подойдет.
Купить завжди дорого, продати завжди дешево:-)
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 13816
З нами з: 27.10.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 1820 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:все эти бомберы, домики и луны кормятся из рук застройщиков, поэтому смешно воспринимать их как объективных аналитиков, в отличии от госстата

До сих пор улыбаюсь , вспоминая как заполняли бухгалтера в 2007-2008 отчётность для госстата. Пиши что хочешь, вероятность проверки-0,0001%. Наказания-смех.
Наверное потому и рос при ВФЯ в 2003 ВВП аж на 12%
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8688
З нами з: 10.06.11
Подякував: 160 раз.
Подякували: 724 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 13:53

полезный офтоп:

думал завтра кой шо поснимать дроном, глянул на метеорадар и прозрел - на киев движется сильный снеговой фронт, теоретически должен достигнуть города сегодня в районе полуночи, эпицентр - завтра днем

очень рекомендую принять это во внимание и остаться завтра дома, или оставить хотя бы машину, но не там, где она будет мешать уборке снега

обычно сильный снегопад на радаре обозначен синим, а тут шото ваще аж розовое, похоже завтра будет тот еще адок
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5727
З нами з: 05.06.16
Подякував: 324 раз.
Подякували: 778 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Был сегодня у нотариуса в логове ИнтерГала на Барбюса. Краем уха подслушал инфу по сделкам. Вчера было 18,сегодня 19,завтра будет 22 сделки. Фиг его знает, много это или мало ? Для такого застройщика)))
necovi4
 
Повідомлень: 115
З нами з: 20.09.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:12

  necovi4 написав:Был сегодня у нотариуса в логове ИнтерГала на Барбюса. Краем уха подслушал инфу по сделкам. Вчера было 18,сегодня 19,завтра будет 22 сделки. Фиг его знает, много это или мало ? Для такого застройщика)))

Интергал продает по схеме предварительных договоров купли-продажи?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10113
З нами з: 05.06.13
Подякував: 448 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:41

  Прохожий написав:
  necovi4 написав:Был сегодня у нотариуса в логове ИнтерГала на Барбюса. Краем уха подслушал инфу по сделкам. Вчера было 18,сегодня 19,завтра будет 22 сделки. Фиг его знает, много это или мало ? Для такого застройщика)))

Интергал продает по схеме предварительных договоров купли-продажи?

Так точно
necovi4
 
Повідомлень: 115
З нами з: 20.09.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 15:45

  necovi4 написав:
  Прохожий написав:
  necovi4 написав:Был сегодня у нотариуса в логове ИнтерГала на Барбюса. Краем уха подслушал инфу по сделкам. Вчера было 18,сегодня 19,завтра будет 22 сделки. Фиг его знает, много это или мало ? Для такого застройщика)))

Интергал продает по схеме предварительных договоров купли-продажи?

Так точно


Это только если рассрочка, или все договора?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3164
З нами з: 25.12.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:15

  4e4ensxe написав:
....парковка возле дримика - фри, парковка возле патерсона - 50 грн в сутки , парковка возле трамвайных путей между двумя полосами оболонского проспекта в пределах той же суммы . и это я не говорю про парковку у кишени)))

буду в пятницу ночью там проезжать выложу сюда фотки забитых под завязку парковок - и если там будут свободные места то поставите бутылку коньяка?

На сколько я начинаю понимать, тут есть теоретики, но изредка встречаются и практики )))))
Я прошел через многократные проблемы с парковкой своей второй машины (тупо - нет мест), когда возвращался после 21:00 в описываемом вами районе (пока не выхватил дополнительное паркоместо).
Вы паркуетесь в любое время без проблем? Поздравляю, значит вы везунчик ))))
П.С. Я давно перестал оставлять машины на ночь на бесплатных парковках. Не в нашей стране.
По количеству парковок в ОболСкай - при случае уточню еще раз.... Не верится что меня обманули )))
J_P
 
Повідомлень: 653
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3377337833793380>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 4e4ensxe і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1267, 1268, 1269
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12683 2204546
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 14:59
Прохожий
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 5756
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 4998
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21836)
22.01.2019 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.