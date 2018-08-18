даже не знаю шо вам подарить - шутовский колпак, или очки, шоп вы читали внимательнее
чел ващет купить хочет
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:03
даже не знаю шо вам подарить - шутовский колпак, или очки, шоп вы читали внимательнее
чел ващет купить хочет
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Таких людей меньше 15000 за квадрат не впечатляет
Мільярди генерала податкової: 13 будинків під Києвом, люксові авто, ресторани і “Арена Інтертейнмент”
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:21
Я люблю подарки. Давайте очки. Рейбен подойдет.
Купить завжди дорого, продати завжди дешево:-)
Всім процвітання!
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:23
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
До сих пор улыбаюсь , вспоминая как заполняли бухгалтера в 2007-2008 отчётность для госстата. Пиши что хочешь, вероятность проверки-0,0001%. Наказания-смех.
Наверное потому и рос при ВФЯ в 2003 ВВП аж на 12%
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Вів 22 січ, 2019 13:53
полезный офтоп:
думал завтра кой шо поснимать дроном, глянул на метеорадар и прозрел - на киев движется сильный снеговой фронт, теоретически должен достигнуть города сегодня в районе полуночи, эпицентр - завтра днем
очень рекомендую принять это во внимание и остаться завтра дома, или оставить хотя бы машину, но не там, где она будет мешать уборке снега
обычно сильный снегопад на радаре обозначен синим, а тут шото ваще аж розовое, похоже завтра будет тот еще адок
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Вів 22 січ, 2019 15:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Был сегодня у нотариуса в логове ИнтерГала на Барбюса. Краем уха подслушал инфу по сделкам. Вчера было 18,сегодня 19,завтра будет 22 сделки. Фиг его знает, много это или мало ? Для такого застройщика)))
Додано: Вів 22 січ, 2019 15:12
Интергал продает по схеме предварительных договоров купли-продажи?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 22 січ, 2019 15:41
Так точно
Додано: Вів 22 січ, 2019 15:45
Это только если рассрочка, или все договора?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 22 січ, 2019 16:15
На сколько я начинаю понимать, тут есть теоретики, но изредка встречаются и практики )))))
Я прошел через многократные проблемы с парковкой своей второй машины (тупо - нет мест), когда возвращался после 21:00 в описываемом вами районе (пока не выхватил дополнительное паркоместо).
Вы паркуетесь в любое время без проблем? Поздравляю, значит вы везунчик ))))
П.С. Я давно перестал оставлять машины на ночь на бесплатных парковках. Не в нашей стране.
По количеству парковок в ОболСкай - при случае уточню еще раз.... Не верится что меня обманули )))
|