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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3377337833793380

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:19

  airmax78 написав:
А что, появились новые прецеденты помимо Аурума и Завода Игрушек?

Кстати, Геос начал подписывать продажу метров на Д Народов, так что желающие могут уже забетонироваться.

Однухи от 35 кгрн, на 15х этажах па 45 кгрн/метр. Котлован готов :D Все однухи на восьмиполоску
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 16:24

  4e4ensxe написав:
  J_P написав:А суть моего предыдущего сообщения была следующая: Варшавский существенно подорожал не столько из-за описанных вами закономерностей, а - прежде всего - за счет скачка курса доллара (резко подешевела себестойка в долларах) и превалирующего настроения "все пропало" у инвесторов .


Варшавский подорожал из за удешевления себестоимости в долларах

это пять!


Вы когда читаете - старайтесь за деревьями видеть лес. Дорожает всегда относительно чего-то. В случае с Варшавским - описал более чем подробно (низкая база сравнения). Не доходит?
Как-то Жванецкий жаловался, что его в академии наук не понимают. У меня похожие ощущения.
Поэтому просьба, мсье академик, не реагируйте более на мои сообщения. Спасибо
J_P
 
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