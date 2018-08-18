Кстати, Геос начал подписывать продажу метров на Д Народов, так что желающие могут уже забетонироваться.
Однухи от 35 кгрн, на 15х этажах па 45 кгрн/метр. Котлован готов Все однухи на восьмиполоску
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Додано: Вів 22 січ, 2019 16:19
Додано: Вів 22 січ, 2019 16:24
Вы когда читаете - старайтесь за деревьями видеть лес. Дорожает всегда относительно чего-то. В случае с Варшавским - описал более чем подробно (низкая база сравнения). Не доходит?
Как-то Жванецкий жаловался, что его в академии наук не понимают. У меня похожие ощущения.
Поэтому просьба, мсье академик, не реагируйте более на мои сообщения. Спасибо
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