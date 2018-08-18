Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Смысл их ждать..?! За жк владимирский ценник с котлована был не в адеквате, на старонаводницкой стартанут с 60 кгрн. Форумчанин за леруашкой на минском массиве за 1 куе квадрат брать хотел, а тут целая старонаводницкая
ПС Интересный факт, Геос за котлован на д народов хочет 45 кгрн/метр, а практически готовый кардинал 48 кгрн/метр (приблизительно одинаковые этажи)
J_P написав: Вы когда читаете - старайтесь за деревьями видеть лес. ....... Поэтому просьба, мсье академик, не реагируйте более на мои сообщения. Спасибо
варшавский подорожал в гривне если сравнивать 20015 с 2018 годом в долларе подорожание не значительное . продажи стартовали в октябре 15 при том что курс был 22 за доллар цена за метр была 12-13К за метр примерно 550 долларов в 18 в октябре (курс 28 ) цена была 17К за метр примерно 600 долларов подорожание на 50 долларов . в сданных домах перекупы продают квартиры по 700 долларов за метр . относительно чего все дорожает? дорожает - изменение цены в большую сторону по сравнению с вчерашнией/позавчерашней ценой, а не относительно чего-то потрудитесь написать на сколько упала себестоимость в долларах у Варшавского квартала?
Не потружусь. Лишь процитирую свою изначальную мысль (Пон 21 січ, 2019 11:30): "....в условиях резкой девальвации, войны и паники на рынке сравнивать "прыгающие" в валюте цены первички и очень инертные цены на вторичке не совсем корректно. Обычный "переходной процесс". А так да, - вы правы. Не знаю цифр Варшавского, но в Мiстi Квiтiв - весной 2016 кв метр в монолите на уровне "вылезли из котлована" шел по 14К, сейчас - по 19К (со слов сотрудницы, купившей ребенку в первом доме). Доллар она "тогда" сдавала по 26,5 -26,7 Итого по МК рост в долларе около 30%. Объяснение - выросла себестойка. Маржа (по слухам) осталась та же. П.С. Читайте плиз внимательно. И постарайтесь понять мою мысль. Если нет - получится диспут глухого с немым. ППС. По поводу себестоимости.
4e4ensxe написав:производственная себестоимость - постройки варшавского (как и любого аналогичного проекта) 250-300 баксов за квадрат . там маржа 300 долларов на метре
Думаю, что цифры ПОЛНОЙ себестоимости известны лишь узкому кругу лиц. И она существенно больше производственной. По характеру ваших реакций - не уверен, что вы входите в этот круг.
Востаннє редагувалось J_P в Вів 22 січ, 2019 17:38, всього редагувалось 1 раз.
kingkongovets написав:Цены на первичном рынке жилья в Украине в 2018 году выросли на 5,4% по сравнению с 2017 годом, на вторичном рынке — на 5%. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики.
зы: а как же демография, тотальнэ зубожиння, #всеуехаливпольшу, электрички в коростень и вотэтовотвсе? нипанятна
Вы уверены, что этот рост (или хотя бы текущий уровень цен) сохранится еще хоть 2-3 года? Недвижимость не настолько ликвидный актив, чтобы слить без потерь за 5 минут при смене тренда. А для некоторой части населения (подозреваю, что большей) это вообще покупка всей жизни. К тому же давайте не забывать о новых правилах оценки вторички, вступивших в силу в 2018 году. Не думаю, что Госстат берет для анализа цены хотелок на ОЛХ. #будиттокадаражать, #вбетоннавсюкаклету
J_P написав:Процитирую свою изначальную мысль (Пон 21 січ, 2019 11:30): "....в условиях резкой девальвации, войны и паники на рынке сравнивать "прыгающие" в валюте цены первички и очень инертные цены на вторичке не совсем корректно. Обычный "переходной процесс". А так да, - вы правы. Не знаю цифр Варшавского, но в Мiстi Квiтiв - весной 2016 кв метр в монолите на уровне "вылезли из котлована" шел по 14К, сейчас - по 19К (со слов сотрудницы, купившей ребенку в первом доме). Доллар она "тогда" сдавала по 26,5 -26,7 Итого по МК рост в долларе около 30%. Объяснение - выросла себестойка. Маржа (по слухам) осталась та же. П.С. Читайте плиз внимательно. И постарайтесь понять мою мысль. Если нет - дальнейшая дискуссия бесполезна.
J_P написав:А суть моего предыдущего сообщения была следующая: Варшавский существенно подорожал не столько из-за описанных вами закономерностей, а - прежде всего - за счет скачка курса доллара (резко подешевела себестойка в долларах) и превалирующего настроения "все пропало" у инвесторов .
так она подорожала или подешевела я что в варшавском подешевела а в мисто квитив подорожала?
Смысл их ждать..?! За жк владимирский ценник с котлована был не в адеквате, на старонаводницкой стартанут с 60 кгрн. Форумчанин за леруашкой на минском массиве за 1 куе квадрат брать хотел, а тут целая старонаводницкая
ПС Интересный факт, Геос за котлован на д народов хочет 45 кгрн/метр, а практически готовый кардинал 48 кгрн/метр (приблизительно одинаковые этажи)
По інтергалу погоджуюсь.
По геос тут питання. Шанс "На шару" придбати кардинал чи предсмертні конвульсії геоса, перед зробити ноги. По ходу майно вже розпродають. Кран зняли з кардиналу...
Востаннє редагувалось Первый в Вів 22 січ, 2019 17:44, всього редагувалось 1 раз.
J_P написав:проекта) 250-300 баксов за квадрат . там маржа 300 долларов на метре]Думаю, что цифры ПОЛНОЙ себестоимости известны лишь узкому кругу лиц. И она существенно больше производственной. По характеру ваших реакций - не уверен, что вы входите в этот круг.
Мало того, что они известны только узкому кругу, так они ещё сильно разнятся от застройщика к застройщику.