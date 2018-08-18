Додано: Вів 22 січ, 2019 17:25

4e4ensxe написав: J_P написав:

Вы когда читаете - старайтесь за деревьями видеть лес.

.......

Поэтому просьба, мсье академик, не реагируйте более на мои сообщения. Спасибо Вы когда читаете - старайтесь за деревьями видеть лес........Поэтому просьба, мсье академик, не реагируйте более на мои сообщения. Спасибо



варшавский подорожал в гривне если сравнивать 20015 с 2018 годом в долларе подорожание не значительное .

продажи стартовали в октябре 15 при том что курс был 22 за доллар

цена за метр была 12-13К за метр примерно 550 долларов

в 18 в октябре (курс 28 ) цена была 17К за метр примерно 600 долларов

подорожание на 50 долларов .

в сданных домах перекупы продают квартиры по 700 долларов за метр .

относительно чего все дорожает?

дорожает - изменение цены в большую сторону по сравнению с вчерашнией/позавчерашней ценой, а не относительно чего-то

потрудитесь написать на сколько упала себестоимость в долларах у Варшавского квартала? варшавский подорожал в гривне если сравнивать 20015 с 2018 годом в долларе подорожание не значительное .продажи стартовали в октябре 15 при том что курс был 22 за долларцена за метр была 12-13К за метр примерно 550 долларовв 18 в октябре (курс 28 ) цена была 17К за метр примерно 600 долларовподорожание на 50 долларов .в сданных домах перекупы продают квартиры по 700 долларов за метр .относительно чего все дорожает?дорожает - изменение цены в большую сторону по сравнению с вчерашнией/позавчерашней ценой, а не относительно чего-топотрудитесь написать на сколько упала себестоимость в долларах у Варшавского квартала?

"....в условиях резкой девальвации, войны и паники на рынке сравнивать "прыгающие" в валюте цены первички и очень инертные цены на вторичке не совсем корректно. Обычный "переходной процесс".

А так да, - вы правы. Не знаю цифр Варшавского, но в Мiстi Квiтiв - весной 2016 кв метр в монолите на уровне "вылезли из котлована" шел по 14К, сейчас - по 19К (со слов сотрудницы, купившей ребенку в первом доме).

Доллар она "тогда" сдавала по 26,5 -26,7

4e4ensxe написав: производственная себестоимость - постройки варшавского (как и любого аналогичного проекта) 250-300 баксов за квадрат .

там маржа 300 долларов на метре производственная себестоимость - постройки варшавского (как и любого аналогичного проекта) 250-300 баксов за квадрат .там маржа 300 долларов на метре

Не потружусь. Лишь процитирую свою изначальную мысль (Пон 21 січ, 2019 11:30):Итого по МК рост в долларе около 30%. Объяснение - выросла себестойка. Маржа (по слухам) осталась та же.П.С. Читайте плиз внимательно. И постарайтесь понять мою мысль. Если нет - получится диспут глухого с немым.ППС. По поводу себестоимости.Думаю, что цифрысебестоимости известны лишь узкому кругу лиц. И она существенно больше производственной.По характеру ваших реакций - не уверен, что вы входите в этот круг.