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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3379338033813382>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:02

  hume написав:
  Первый написав:
Це доречі щодо впливу місця на ціну.
КАН заражає за мопи, фасад, піноблок і вид в повітрі файна тауна більше ніж коштує повністю жива хата в 9 етажці біля ботсаду....
Отаке буває:-(

Как вам ценники Геоса на Д Народов?

Не подобається.
Не подобається що не вірять кінгу, і починають заряджати за 15 поверх 45 кгрн.
Рядом сталіночки готові по штуці за квадрат. А це всього на всього 28. За готову, реальну і не скворешню.

По білим лініями теж мабуть не чули, що мопи нах нікому не потрібні, і в тій ж*** світу па 700-800 ГОТОВЕ і перевірене.

Зи. По 45 я б не купляв.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ждем яйки от Интергала.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Геос влез в Испанию: https://arenal.geos.ua/gallery/view/vizual
Интересно, они наших рабочих туда везут или местных нанимают?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:13

  airmax78 написав:Ждем яйки от Интергала.

Смысл их ждать..?! За жк владимирский ценник с котлована был не в адеквате, на старонаводницкой стартанут с 60 кгрн. Форумчанин за леруашкой на минском массиве за 1 куе квадрат брать хотел, а тут целая старонаводницкая :D

ПС
Интересный факт, Геос за котлован на д народов хочет 45 кгрн/метр, а практически готовый кардинал 48 кгрн/метр (приблизительно одинаковые этажи)
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:25

  4e4ensxe написав:
  J_P написав:
Вы когда читаете - старайтесь за деревьями видеть лес.
.......
Поэтому просьба, мсье академик, не реагируйте более на мои сообщения. Спасибо


варшавский подорожал в гривне если сравнивать 20015 с 2018 годом в долларе подорожание не значительное .
продажи стартовали в октябре 15 при том что курс был 22 за доллар
цена за метр была 12-13К за метр примерно 550 долларов
в 18 в октябре (курс 28 ) цена была 17К за метр примерно 600 долларов
подорожание на 50 долларов .
в сданных домах перекупы продают квартиры по 700 долларов за метр .
относительно чего все дорожает?
дорожает - изменение цены в большую сторону по сравнению с вчерашнией/позавчерашней ценой, а не относительно чего-то
потрудитесь написать на сколько упала себестоимость в долларах у Варшавского квартала?

Не потружусь. Лишь процитирую свою изначальную мысль (Пон 21 січ, 2019 11:30):
"....в условиях резкой девальвации, войны и паники на рынке сравнивать "прыгающие" в валюте цены первички и очень инертные цены на вторичке не совсем корректно. Обычный "переходной процесс".
А так да, - вы правы. Не знаю цифр Варшавского, но в Мiстi Квiтiв - весной 2016 кв метр в монолите на уровне "вылезли из котлована" шел по 14К, сейчас - по 19К (со слов сотрудницы, купившей ребенку в первом доме).
Доллар она "тогда" сдавала по 26,5 -26,7
Итого по МК рост в долларе около 30%. Объяснение - выросла себестойка. Маржа (по слухам) осталась та же.
П.С. Читайте плиз внимательно. И постарайтесь понять мою мысль. Если нет - получится диспут глухого с немым.
ППС. По поводу себестоимости.
  4e4ensxe написав:производственная себестоимость - постройки варшавского (как и любого аналогичного проекта) 250-300 баксов за квадрат .
там маржа 300 долларов на метре
Думаю, что цифры ПОЛНОЙ себестоимости известны лишь узкому кругу лиц. И она существенно больше производственной.
По характеру ваших реакций - не уверен, что вы входите в этот круг.
Востаннє редагувалось J_P в Вів 22 січ, 2019 17:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:38

  kingkongovets написав:Цены на первичном рынке жилья в Украине в 2018 году выросли на 5,4% по сравнению с 2017 годом, на вторичном рынке — на 5%. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики.

зы: а как же демография, тотальнэ зубожиння, #всеуехаливпольшу, электрички в коростень и вотэтовотвсе? нипанятна


Вы уверены, что этот рост (или хотя бы текущий уровень цен) сохранится еще хоть 2-3 года? Недвижимость не настолько ликвидный актив, чтобы слить без потерь за 5 минут при смене тренда. А для некоторой части населения (подозреваю, что большей) это вообще покупка всей жизни.
К тому же давайте не забывать о новых правилах оценки вторички, вступивших в силу в 2018 году. Не думаю, что Госстат берет для анализа цены хотелок на ОЛХ.
#будиттокадаражать, #вбетоннавсюкаклету
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:40

  J_P написав:Процитирую свою изначальную мысль (Пон 21 січ, 2019 11:30):
"....в условиях резкой девальвации, войны и паники на рынке сравнивать "прыгающие" в валюте цены первички и очень инертные цены на вторичке не совсем корректно. Обычный "переходной процесс".
А так да, - вы правы. Не знаю цифр Варшавского, но в Мiстi Квiтiв - весной 2016 кв метр в монолите на уровне "вылезли из котлована" шел по 14К, сейчас - по 19К (со слов сотрудницы, купившей ребенку в первом доме).
Доллар она "тогда" сдавала по 26,5 -26,7
Итого по МК рост в долларе около 30%. Объяснение - выросла себестойка. Маржа (по слухам) осталась та же.
П.С. Читайте плиз внимательно. И постарайтесь понять мою мысль. Если нет - дальнейшая дискуссия бесполезна.


  J_P написав:А суть моего предыдущего сообщения была следующая: Варшавский существенно подорожал не столько из-за описанных вами закономерностей, а - прежде всего - за счет скачка курса доллара (резко подешевела себестойка в долларах) и превалирующего настроения "все пропало" у инвесторов .


так она подорожала или подешевела
я что в варшавском подешевела а в мисто квитив подорожала?
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:42

  hume написав:
  airmax78 написав:Ждем яйки от Интергала.

Смысл их ждать..?! За жк владимирский ценник с котлована был не в адеквате, на старонаводницкой стартанут с 60 кгрн. Форумчанин за леруашкой на минском массиве за 1 куе квадрат брать хотел, а тут целая старонаводницкая :D

ПС
Интересный факт, Геос за котлован на д народов хочет 45 кгрн/метр, а практически готовый кардинал 48 кгрн/метр (приблизительно одинаковые этажи)


По інтергалу погоджуюсь.

По геос тут питання.
Шанс "На шару" придбати кардинал чи :-) предсмертні конвульсії геоса, перед зробити ноги. По ходу майно вже розпродають. Кран зняли з кардиналу...
Востаннє редагувалось Первый в Вів 22 січ, 2019 17:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Думаю, что цифры ПОЛНОЙ себестоимости известны лишь узкому кругу лиц. И она существенно больше производственной.

так понятное дело
нас интересует производственная себестоимость - потому что у застроищика может быть овер дофига проектов а админ персонал и маркетинг один на все .
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:46

  J_P написав:проекта) 250-300 баксов за квадрат .
там маржа 300 долларов на метре]Думаю, что цифры ПОЛНОЙ себестоимости известны лишь узкому кругу лиц. И она существенно больше производственной.
По характеру ваших реакций - не уверен, что вы входите в этот круг.

Мало того, что они известны только узкому кругу, так они ещё сильно разнятся от застройщика к застройщику.
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