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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 22 січ, 2019 17:48
J_P написав:
На сколько я начинаю понимать, тут есть теоретики, но изредка встречаются и практики )))))
Я прошел через многократные проблемы с парковкой своей второй машины (тупо - нет мест), когда возвращался после 21:00 в описываемом вами районе (пока не выхватил дополнительное паркоместо).
Вы паркуетесь в любое время без проблем? Поздравляю, значит вы везунчик ))))
П.С. Я давно перестал оставлять машины на ночь на бесплатных парковках. Не в нашей стране.
По количеству парковок в ОболСкай - при случае уточню еще раз.... Не верится что меня обманули )))
я живу не в Украине но тут просто бинго потому что я буду тут на выходных .
то что вы не хотите ставить авто на бесплатную стоянку это ваши проблемы
платные парковки есть и они не застравлены автомобилями впритык)))
есть еще гаражи
изначальные условия спора принимаете?
олсо там где я живу сначала думают о том где ставить авто а потом о его покупке .
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Додано: Вів 22 січ, 2019 17:53
hume написав: airmax78 написав:
Ждем яйки от Интергала.
Смысл их ждать..?! За жк владимирский ценник с котлована был не в адеквате, на старонаводницкой стартанут с 60 кгрн. Форумчанин за леруашкой на минском массиве за 1 куе квадрат брать хотел, а тут целая старонаводницкая
ПС
Интересный факт, Геос за котлован на д народов хочет 45 кгрн/метр, а практически готовый кардинал 48 кгрн/метр (приблизительно одинаковые этажи)
Ага. При этом по ДН даже человеческих рендеров еще нет.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:07
airmax78 написав:
Ждем яйки от Интергала.
что то после разноцветных желто-зеленых коробок от Интергала ждать от них что то нормальное как то стремно. Тем более яйки. Они впринципе такого никогда не строили, у них 90% домов одинаковой планировки и вида
. Что то там с владимирским какое то ноу-хау, я уж думал что влепят опять что то похожее на жк традиция\парковые озера))))). В любом случае думаю что яйки это будет их первый проэкт такого уровня, и во что оно выльется в итоге--хз
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