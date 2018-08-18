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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3379338033813382

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:48

  J_P написав:На сколько я начинаю понимать, тут есть теоретики, но изредка встречаются и практики )))))
Я прошел через многократные проблемы с парковкой своей второй машины (тупо - нет мест), когда возвращался после 21:00 в описываемом вами районе (пока не выхватил дополнительное паркоместо).
Вы паркуетесь в любое время без проблем? Поздравляю, значит вы везунчик ))))
П.С. Я давно перестал оставлять машины на ночь на бесплатных парковках. Не в нашей стране.
По количеству парковок в ОболСкай - при случае уточню еще раз.... Не верится что меня обманули )))


я живу не в Украине но тут просто бинго потому что я буду тут на выходных .

то что вы не хотите ставить авто на бесплатную стоянку это ваши проблемы
платные парковки есть и они не застравлены автомобилями впритык)))
есть еще гаражи

изначальные условия спора принимаете?

олсо там где я живу сначала думают о том где ставить авто а потом о его покупке .
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 17:53

  hume написав:
  airmax78 написав:Ждем яйки от Интергала.

Смысл их ждать..?! За жк владимирский ценник с котлована был не в адеквате, на старонаводницкой стартанут с 60 кгрн. Форумчанин за леруашкой на минском массиве за 1 куе квадрат брать хотел, а тут целая старонаводницкая :D

ПС
Интересный факт, Геос за котлован на д народов хочет 45 кгрн/метр, а практически готовый кардинал 48 кгрн/метр (приблизительно одинаковые этажи)

Ага. При этом по ДН даже человеческих рендеров еще нет.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:07

  airmax78 написав:Ждем яйки от Интергала.


что то после разноцветных желто-зеленых коробок от Интергала ждать от них что то нормальное как то стремно. Тем более яйки. Они впринципе такого никогда не строили, у них 90% домов одинаковой планировки и вида :mrgreen: . Что то там с владимирским какое то ноу-хау, я уж думал что влепят опять что то похожее на жк традиция\парковые озера))))). В любом случае думаю что яйки это будет их первый проэкт такого уровня, и во что оно выльется в итоге--хз
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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