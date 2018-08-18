Сэн София на сегодняшний день решила что им не хватает денег на очередную машину любовнице, дочке, тёще, домик на Гаваях (нужное подчеркнуть) и решила в очередной раз сделать сюрприз. С 1.01.2019 консъерж-сервис, который по большому счёту просто отсутствует, будет стоить 13.74грн/м2. Это на секундочку больше, чем стоимость кварт-платы за м2 (12.4грн/м2).

Т.е. имея квартиру в условных 100м2 вы обязаны оплатить:

1240грн -утримання будинків та прибуд. території

5.35грн - послуги охорони(ни малейшего понятия что это)

24.34грн - вивезення сміття

7.76 - Чищення брудопоглинаючого покриття

1374грн - консъерж, которого с вероятностью 50% вы не обнаружите на своём месте



ИТОГО за 100м2:

2651,45 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД



По поводу ОСББ на сегодняшний день.

После их объявления о повышении стоимости консъерж-сервиса инициативная группа ЖИЛЬЦОВ(!!!!) дома начала организовывать ОСББ.



Узнав об этом, что лакомый кусок прибыли хотят забрать, Сэн Софи (СС) организовала своё сборище на 2 часа раньше в тот же день.

Регистрировать ЖИЛЬЦОВ они отказались и под объективы телекамер и наблюдением юристов/адвокатов просто сбежали со списками. После чего написали ужасное письмо, адресованное жильцам, что им угрожали, сорвали собрание и т.д. и т.п.