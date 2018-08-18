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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 22 січ, 2019 17:48
J_P написав:
На сколько я начинаю понимать, тут есть теоретики, но изредка встречаются и практики )))))
Я прошел через многократные проблемы с парковкой своей второй машины (тупо - нет мест), когда возвращался после 21:00 в описываемом вами районе (пока не выхватил дополнительное паркоместо).
Вы паркуетесь в любое время без проблем? Поздравляю, значит вы везунчик ))))
П.С. Я давно перестал оставлять машины на ночь на бесплатных парковках. Не в нашей стране.
По количеству парковок в ОболСкай - при случае уточню еще раз.... Не верится что меня обманули )))
я живу не в Украине но тут просто бинго потому что я буду тут на выходных .
то что вы не хотите ставить авто на бесплатную стоянку это ваши проблемы
платные парковки есть и они не застравлены автомобилями впритык)))
есть еще гаражи
изначальные условия спора принимаете?
олсо там где я живу сначала думают о том где ставить авто а потом о его покупке .
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Додано: Вів 22 січ, 2019 17:53
hume написав: airmax78 написав:
Ждем яйки от Интергала.
Смысл их ждать..?! За жк владимирский ценник с котлована был не в адеквате, на старонаводницкой стартанут с 60 кгрн. Форумчанин за леруашкой на минском массиве за 1 куе квадрат брать хотел, а тут целая старонаводницкая
ПС
Интересный факт, Геос за котлован на д народов хочет 45 кгрн/метр, а практически готовый кардинал 48 кгрн/метр (приблизительно одинаковые этажи)
Ага. При этом по ДН даже человеческих рендеров еще нет.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:07
airmax78 написав:
Ждем яйки от Интергала.
что то после разноцветных желто-зеленых коробок от Интергала ждать от них что то нормальное как то стремно. Тем более яйки. Они впринципе такого никогда не строили, у них 90% домов одинаковой планировки и вида
. Что то там с владимирским какое то ноу-хау, я уж думал что влепят опять что то похожее на жк традиция\парковые озера))))). В любом случае думаю что яйки это будет их первый проэкт такого уровня, и во что оно выльется в итоге--хз
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Жека79
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:11
St Sophia жжёт. История с Ривьерой Риверсайд (самый красивый дом на левобережке, кстати, до сих пор выглядит офигеннейше), повторяется.
Сэн София на сегодняшний день решила что им не хватает денег на очередную машину любовнице, дочке, тёще, домик на Гаваях (нужное подчеркнуть) и решила в очередной раз сделать сюрприз. С 1.01.2019 консъерж-сервис, который по большому счёту просто отсутствует, будет стоить 13.74грн/м2. Это на секундочку больше, чем стоимость кварт-платы за м2 (12.4грн/м2).
Т.е. имея квартиру в условных 100м2 вы обязаны оплатить:
1240грн -утримання будинків та прибуд. території
5.35грн - послуги охорони(ни малейшего понятия что это)
24.34грн - вивезення сміття
7.76 - Чищення брудопоглинаючого покриття
1374грн - консъерж, которого с вероятностью 50% вы не обнаружите на своём месте
ИТОГО за 100м2:
2651,45 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
По поводу ОСББ на сегодняшний день.
После их объявления о повышении стоимости консъерж-сервиса инициативная группа ЖИЛЬЦОВ(!!!!) дома начала организовывать ОСББ.
Узнав об этом, что лакомый кусок прибыли хотят забрать, Сэн Софи (СС) организовала своё сборище на 2 часа раньше в тот же день.
Регистрировать ЖИЛЬЦОВ они отказались и под объективы телекамер и наблюдением юристов/адвокатов просто сбежали со списками. После чего написали ужасное письмо, адресованное жильцам, что им угрожали, сорвали собрание и т.д. и т.п.
Сант Сафия Проперти Менеджмент. Компания имеет просто заоблачные тарифы, а предоставление услуг на уровне чуть лучше средне статистической «сталинки» или «панельки»: убирают помещения общего пользования редко, пол двора во льду, о паркинге писал ниже, консьержи во многих секциях не сидят, хотя счета выставляются, в подъездах режим экономии – работают 30% ламп, договора требуют подписывать односторонние – они могут повышать стоимость услуг сколько хотят раз и без ограничений, а жилец не может расторгнуть договор.
Но самое главное - Сант Сафия Проперти Менеджмент не готова к диалогу. Делают вид, что слушают, кивают головой и ничего кардинально не меняется.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:11
Жека79 написав: airmax78 написав:
Ждем яйки от Интергала.
что то после разноцветных желто-зеленых коробок от Интергала ждать от них что то нормальное как то стремно. Тем более яйки. Они впринципе такого никогда не строили, у них 90% домов одинаковой планировки и вида
. Что то там с владимирским какое то ноу-хау, я уж думал что влепят опять что то похожее на жк традиция\парковые озера))))). В любом случае думаю что яйки это будет их первый проэкт такого уровня, и во что оно выльется в итоге--хз
Ще між кардиналом і Тетрісом загородили. Але не шевеляться.
Проте очікувати 1 куе не потрібно.
Доречі. Там цікаво вимальовується. Будують як житло так і офіси з торговими приміщеннями. Укрбуду офіси, 2 поверхи кардиналу офіси, метрополія 5 поверхів спорткомплексу, офіси, магазини.
Востаннє редагувалось Первый
в Вів 22 січ, 2019 18:15, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:12
Жека79 написав: airmax78 написав:
Ждем яйки от Интергала.
что то после разноцветных желто-зеленых коробок от Интергала ждать от них что то нормальное как то стремно. Тем более яйки. Они впринципе такого никогда не строили, у них 90% домов одинаковой планировки и вида
. Что то там с владимирским какое то ноу-хау, я уж думал что влепят опять что то похожее на жк традиция\парковые озера))))). В любом случае думаю что яйки это будет их первый проэкт такого уровня, и во что оно выльется в итоге--хз
Проект Владимирского они просто получили готовый от Гранита
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hume
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:17
Жека79 написав:
Это только если рассрочка, или все договора?
Лучше позвонить к ним в офис и узнать. У меня 100% оплата была
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necovi4
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:17
necovi4 написав: Жека79 написав:
Это только если рассрочка, или все договора?
Лучше позвонить к ним в офис и узнать. У меня 100% оплата была
Так вы купили?
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:21
hume написав:
St Sophia жжёт. История с Ривьерой Риверсайд (самый красивый дом на левобережке, кстати, до сих пор выглядит офигеннейше), повторяется.
Сэн София на сегодняшний день решила что им не хватает денег на очередную машину любовнице, дочке, тёще, домик на Гаваях (нужное подчеркнуть) и решила в очередной раз сделать сюрприз. С 1.01.2019 консъерж-сервис, который по большому счёту просто отсутствует, будет стоить 13.74грн/м2. Это на секундочку больше, чем стоимость кварт-платы за м2 (12.4грн/м2).
Т.е. имея квартиру в условных 100м2 вы обязаны оплатить:
1240грн -утримання будинків та прибуд. території
5.35грн - послуги охорони(ни малейшего понятия что это)
24.34грн - вивезення сміття
7.76 - Чищення брудопоглинаючого покриття
1374грн - консъерж, которого с вероятностью 50% вы не обнаружите на своём месте
ИТОГО за 100м2:
2651,45 В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
По поводу ОСББ на сегодняшний день.
После их объявления о повышении стоимости консъерж-сервиса инициативная группа ЖИЛЬЦОВ(!!!!) дома начала организовывать ОСББ.
Узнав об этом, что лакомый кусок прибыли хотят забрать, Сэн Софи (СС) организовала своё сборище на 2 часа раньше в тот же день.
Регистрировать ЖИЛЬЦОВ они отказались и под объективы телекамер и наблюдением юристов/адвокатов просто сбежали со списками. После чего написали ужасное письмо, адресованное жильцам, что им угрожали, сорвали собрание и т.д. и т.п.
Сант Сафия Проперти Менеджмент. Компания имеет просто заоблачные тарифы, а предоставление услуг на уровне чуть лучше средне статистической «сталинки» или «панельки»: убирают помещения общего пользования редко, пол двора во льду, о паркинге писал ниже, консьержи во многих секциях не сидят, хотя счета выставляются, в подъездах режим экономии – работают 30% ламп, договора требуют подписывать односторонние – они могут повышать стоимость услуг сколько хотят раз и без ограничений, а жилец не может расторгнуть договор.
Но самое главное - Сант Сафия Проперти Менеджмент не готова к диалогу. Делают вид, что слушают, кивают головой и ничего кардинально не меняется.
Это снова в Ривьере или уже в Кристалл Парке?
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airmax78
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:24
4e4ensxe написав:
... там где я живу сначала думают о том где ставить авто а потом о его покупке .
Неужели в Китае?
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