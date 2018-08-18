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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3380338133823383

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:24

  hume написав:
  necovi4 написав:
  Жека79 написав:
Это только если рассрочка, или все договора?

Лучше позвонить к ним в офис и узнать. У меня 100% оплата была

Так вы купили?

Та да, решил вместо Навигатора в Яскравий влезть. Таварняками запугали меня))) Пусть капает с аренды 6-7% годовых.
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кристал парк.

В ривьере вроде осбб
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:25

  necovi4 написав:а да, решил вместо Навигатора в Яскравий влезть. Таварняками запугали меня))) Пусть капает с аренды 6-7% годовых.

Класс, поздравляю. Готовое или ждать нужно? Почему рассрочку не взяли? По чём окончательно вышел метр?

Это лучше, чем навигатор 100%
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:27

Вопросы по матчасти ©

Уважаемые эксперты.
Перечислите, плз, основные шаги при покупке квартиры (вторичка) непосредственно у владельца (т.е. без риелтора с той и другой стороны)?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:32

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:Уважаемые эксперты.
Перечислите, плз, основные шаги при покупке квартиры (вторичка) непосредственно у владельца (т.е. без риелтора с той и другой стороны)?


1. Выбор нотариуса.

2. Нотариус говорит какие документы ему нужны, смотрит первоначальный пакет доков и говорит куда идти и что делать.

Зы. Риэлтер принципиально ненужное звено. Это как плацебо, ни за что не отвечает, но с ним типа спокойней.
Провидец
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:37

  hume написав:Кристал парк.

В ривьере вроде осбб

Жаль что так. "Я б там жил"(с).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:49

  Провидец написав:
Рыба-сом написав:Уважаемые эксперты.
Перечислите, плз, основные шаги при покупке квартиры (вторичка) непосредственно у владельца (т.е. без риелтора с той и другой стороны)?


1. Выбор нотариуса.

2. Нотариус говорит какие документы ему нужны, смотрит первоначальный пакет доков и говорит куда идти и что делать.

Зы. Риэлтер принципиально ненужное звено. Это как плацебо, ни за что не отвечает, но с ним типа спокойней.

Спасибо.
По нотариусу: какого выбирать? Цена, отзывы или последнее непринципиально, т.к. налажать ему сложно?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:50

  4e4ensxe написав:
  J_P написав:Или считаете что себестойка не влияет на продажную цену, подпирая ее снизу?

производственная себестоимость - постройки варшавского (как и любого аналогичного проекта) 250-300 баксов за квадрат .
там маржа 300 долларов на метре

Ну так испортьте им праздник жиропожирания, построив свой "Щуцынский" к примеру с маржой 200 или даже 150уе на метре. Ведь это не сложно - участок за взятку, технику в лизинг, негры с периферии с кирпичом и бетоном - через тендер субподрядчиков.
Сер-Жик вам спасибо скажет даже за ипеня ипеней па400 с идеальными планировками, Захар с Франтом подтвердят непрерывное падение цены метра новостроя, и только Хомякоид ища вагон досок и ящик гвоздей заплюёт вас своей пеной.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:54

  Провидец написав:
Рыба-сом написав:Уважаемые эксперты.
Перечислите, плз, основные шаги при покупке квартиры (вторичка) непосредственно у владельца (т.е. без риелтора с той и другой стороны)?


1. Выбор нотариуса.

2. Нотариус говорит какие документы ему нужны, смотрит первоначальный пакет доков и говорит куда идти и что делать.

Зы. Риэлтер принципиально ненужное звено. Это как плацебо, ни за что не отвечает, но с ним типа спокойней.

В первую очередь смотрите на дату приватизации и ищите справку в ЖЭКе о прописанных в тот момент в квартире. А также если дети были не прописаны - удостоверьтесь что их реально не было у приватизаторов. А то потом заберут квартиру через суд или подоят как козлика наглухо. Ещё косяки перечислять?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 18:59

  барабашов написав:
  Провидец написав:
Рыба-сом написав:Уважаемые эксперты.
Перечислите, плз, основные шаги при покупке квартиры (вторичка) непосредственно у владельца (т.е. без риелтора с той и другой стороны)?


1. Выбор нотариуса.

2. Нотариус говорит какие документы ему нужны, смотрит первоначальный пакет доков и говорит куда идти и что делать.

Зы. Риэлтер принципиально ненужное звено. Это как плацебо, ни за что не отвечает, но с ним типа спокойней.

В первую очередь смотрите на дату приватизации и ищите справку в ЖЭКе о прописанных в тот момент в квартире. А также если дети были не прописаны - удостоверьтесь что их реально не было у приватизаторов. А то потом заберут квартиру через суд или подоят как козлика наглухо. Ещё косяки перечислять?

Конечно, перечисляйте.
А что, на нотариуса в этом плане полагаться нельзя, "всё сам"?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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