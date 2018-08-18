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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 січ, 2019 18:24
hume написав: necovi4 написав: Жека79 написав:
Это только если рассрочка, или все договора?
Лучше позвонить к ним в офис и узнать. У меня 100% оплата была
Так вы купили?
Та да, решил вместо Навигатора в Яскравий влезть. Таварняками запугали меня))) Пусть капает с аренды 6-7% годовых.
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necovi4
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:24
Кристал парк.
В ривьере вроде осбб
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:25
necovi4 написав:
а да, решил вместо Навигатора в Яскравий влезть. Таварняками запугали меня))) Пусть капает с аренды 6-7% годовых.
Класс, поздравляю. Готовое или ждать нужно? Почему рассрочку не взяли? По чём окончательно вышел метр?
Это лучше, чем навигатор 100%
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:27
Уважаемые эксперты.
Перечислите, плз, основные шаги при покупке квартиры (вторичка) непосредственно у владельца (т.е. без риелтора с той и другой стороны)?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:32
Рыба-сом написав:Уважаемые эксперты.
Перечислите, плз, основные шаги при покупке квартиры (вторичка) непосредственно у владельца (т.е. без риелтора с той и другой стороны)?
1. Выбор нотариуса.
2. Нотариус говорит какие документы ему нужны, смотрит первоначальный пакет доков и говорит куда идти и что делать.
Зы. Риэлтер принципиально ненужное звено. Это как плацебо, ни за что не отвечает, но с ним типа спокойней.
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Провидец
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:37
hume написав:
Кристал парк.
В ривьере вроде осбб
Жаль что так. "Я б там жил"(с).
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:49
Провидец написав:
Рыба-сом написав:Уважаемые эксперты.
Перечислите, плз, основные шаги при покупке квартиры (вторичка) непосредственно у владельца (т.е. без риелтора с той и другой стороны)?
1. Выбор нотариуса.
2. Нотариус говорит какие документы ему нужны, смотрит первоначальный пакет доков и говорит куда идти и что делать.
Зы. Риэлтер принципиально ненужное звено. Это как плацебо, ни за что не отвечает, но с ним типа спокойней.
Спасибо.
По нотариусу: какого выбирать? Цена, отзывы или последнее непринципиально, т.к. налажать ему сложно?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:50
4e4ensxe написав: J_P написав:
Или считаете что себестойка не влияет на продажную цену, подпирая ее снизу?
производственная себестоимость - постройки варшавского (как и любого аналогичного проекта) 250-300 баксов за квадрат .
там маржа 300 долларов на метре
Ну так испортьте им праздник жиропожирания, построив свой "Щуцынский" к примеру с маржой 200 или даже 150уе на метре. Ведь это не сложно - участок за взятку, технику в лизинг, негры с периферии с кирпичом и бетоном - через тендер субподрядчиков.
Сер-Жик вам спасибо скажет даже за ипеня ипеней па400 с идеальными планировками, Захар с Франтом подтвердят непрерывное падение цены метра новостроя, и только Хомякоид ища вагон досок и ящик гвоздей заплюёт вас своей пеной.
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барабашов
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:54
Провидец написав:
Рыба-сом написав:Уважаемые эксперты.
Перечислите, плз, основные шаги при покупке квартиры (вторичка) непосредственно у владельца (т.е. без риелтора с той и другой стороны)?
1. Выбор нотариуса.
2. Нотариус говорит какие документы ему нужны, смотрит первоначальный пакет доков и говорит куда идти и что делать.
Зы. Риэлтер принципиально ненужное звено. Это как плацебо, ни за что не отвечает, но с ним типа спокойней.
В первую очередь смотрите на дату приватизации и ищите справку в ЖЭКе о прописанных в тот момент в квартире. А также если дети были не прописаны - удостоверьтесь что их реально не было у приватизаторов. А то потом заберут квартиру через суд или подоят как козлика наглухо. Ещё косяки перечислять?
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барабашов
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Додано: Вів 22 січ, 2019 18:59
барабашов написав: Провидец написав:
Рыба-сом написав:Уважаемые эксперты.
Перечислите, плз, основные шаги при покупке квартиры (вторичка) непосредственно у владельца (т.е. без риелтора с той и другой стороны)?
1. Выбор нотариуса.
2. Нотариус говорит какие документы ему нужны, смотрит первоначальный пакет доков и говорит куда идти и что делать.
Зы. Риэлтер принципиально ненужное звено. Это как плацебо, ни за что не отвечает, но с ним типа спокойней.
В первую очередь смотрите на дату приватизации и ищите справку в ЖЭКе о прописанных в тот момент в квартире. А также если дети были не прописаны - удостоверьтесь что их реально не было у приватизаторов. А то потом заберут квартиру через суд или подоят как козлика наглухо. Ещё косяки перечислять?
Конечно, перечисляйте.
А что, на нотариуса в этом плане полагаться нельзя, "всё сам"?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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