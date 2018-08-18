necovi4 написав:Прохожий написав:
Интергал продает по схеме предварительных договоров купли-продажи?
Так точно
Тогда готовьтесь отлистать еще 2%+ при оформлении ПС.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 січ, 2019 20:05
Тогда готовьтесь отлистать еще 2%+ при оформлении ПС.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 22 січ, 2019 20:17
Дом стоит готовый, внутренних работ осталось на 3-4 месяца. Зачем рассрочка? При 100% оплате, скидочку выпросил.Яскравий я давно мониторю, но цена кусалась.Они раньше штуку за квадрат хотели. Сейчас сливают остатки квартир, и мне квадрат вышел по 1050$ но с ихним ремонтом. Останется только, телек,кухню,шкаф и диван купить. Бойлер,все виды счётчиков,плитка, ламинат,обои, сантехника, всё за счёт застройщика.
На правах рекламы,я уже попал в секту ИнтерГальщиков
Додано: Вів 22 січ, 2019 20:22
Додано: Вів 22 січ, 2019 20:35
а какие мысли по окленду? долго и рагульно?
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Вів 22 січ, 2019 20:47
дайте подробностей. Плиззз. что взяли? метраж\этаж\цена\вид как? в окно соседу или нормуль?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:04
Старт с 60кгрн за низкие этажи и вид в стену может быть но думаю что все таки от 70ти...про цену видовых страшно подумать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:11
Нотариус со своей стороны проверяет, а Вы со своей. Не поленитесь поднять историю квартиры: не была ли под арестом недавно, кто был прописан-выписан, как долго квартира у нынешних владельцев... проверьте задолженность по квартплате
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:12
34 куе, метраж 33, этаж 11, вид в пролет и в даль)) окна дом в дом не попадают,(во двор)В аккурат студио для аренды студентам, одиноким, парочкам без детей. Семьёй будет тесно жить.
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:15
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Попробуйте найти того кто не вспомнит про 1% госпошлины(которая уже отменена и к частным нотарям никогда отношения не имела), ибо это чисто им на карман, + непосредственно за услуги порядка 3кгрн за сделку
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:18
В Ривьере ОСББ после подобных плясок с тарифами от ССофия, но крови они жильцам попили от вольного.
Теперь жильцам Кристал парка приходится проходить тем же путем. Кстати в Кристале цены на квартиры были будь здоров а планировки унылые...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
|