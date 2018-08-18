RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3382338333843385>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:05

  necovi4 написав:
  Прохожий написав:
  necovi4 написав:Был сегодня у нотариуса в логове ИнтерГала на Барбюса. Краем уха подслушал инфу по сделкам. Вчера было 18,сегодня 19,завтра будет 22 сделки. Фиг его знает, много это или мало ? Для такого застройщика)))

Интергал продает по схеме предварительных договоров купли-продажи?

Так точно

Тогда готовьтесь отлистать еще 2%+ при оформлении ПС.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10117
З нами з: 05.06.13
Подякував: 448 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:17

  hume написав: класс, поздравляю. Готовое или ждать нужно? Почему рассрочку не взяли? По чём окончательно вышел метр?

Дом стоит готовый, внутренних работ осталось на 3-4 месяца. Зачем рассрочка? При 100% оплате, скидочку выпросил.Яскравий я давно мониторю, но цена кусалась.Они раньше штуку за квадрат хотели. Сейчас сливают остатки квартир, и мне квадрат вышел по 1050$ но с ихним ремонтом. Останется только, телек,кухню,шкаф и диван купить. Бойлер,все виды счётчиков,плитка, ламинат,обои, сантехника, всё за счёт застройщика. ЗображенняЗображення

На правах рекламы,я уже попал в секту ИнтерГальщиков :mrgreen:

https://youtu.be/BmC1NFxIVQE
necovi4
 
Повідомлень: 120
З нами з: 20.09.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:22

  Прохожий написав:Тогда готовьтесь отлистать еще 2%+ при оформлении ПС.

В тотале да, два процента выходит, сегодня держ мито отлистал, а ПФ при оформлении ПС. Всё верно. Гады, за переуступку 5% хотят)))
necovi4
 
Повідомлень: 120
З нами з: 20.09.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:35

  Первый написав:
  hume написав:
  Первый написав:
Це доречі щодо впливу місця на ціну.
КАН заражає за мопи, фасад, піноблок і вид в повітрі файна тауна більше ніж коштує повністю жива хата в 9 етажці біля ботсаду....
Отаке буває:-(

Как вам ценники Геоса на Д Народов?

Не подобається.
Не подобається що не вірять кінгу, і починають заряджати за 15 поверх 45 кгрн.
Рядом сталіночки готові по штуці за квадрат. А це всього на всього 28. За готову, реальну і не скворешню.

По білим лініями теж мабуть не чули, що мопи нах нікому не потрібні, і в тій ж*** світу па 700-800 ГОТОВЕ і перевірене.

Зи. По 45 я б не купляв.


а какие мысли по окленду? долго и рагульно?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3739
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1858 раз.
Подякували: 1033 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 20:47

  necovi4 написав:
  Прохожий написав:Тогда готовьтесь отлистать еще 2%+ при оформлении ПС.

В тотале да, два процента выходит, сегодня держ мито отлистал, а ПФ при оформлении ПС. Всё верно. Гады, за переуступку 5% хотят)))


дайте подробностей. Плиззз. что взяли? метраж\этаж\цена\вид как? в окно соседу или нормуль?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3166
З нами з: 25.12.14
Подякував: 333 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:04

  hume написав:
  airmax78 написав:Ждем яйки от Интергала.

Смысл их ждать..?! За жк владимирский ценник с котлована был не в адеквате, на старонаводницкой стартанут с 60 кгрн. Форумчанин за леруашкой на минском массиве за 1 куе квадрат брать хотел, а тут целая старонаводницкая :D

ПС
Интересный факт, Геос за котлован на д народов хочет 45 кгрн/метр, а практически готовый кардинал 48 кгрн/метр (приблизительно одинаковые этажи)

Старт с 60кгрн за низкие этажи и вид в стену может быть но думаю что все таки от 70ти...про цену видовых страшно подумать...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10117
З нами з: 05.06.13
Подякував: 448 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:11

  Рыба-сом написав:Конечно, перечисляйте.
А что, на нотариуса в этом плане полагаться нельзя, "всё сам"?

Нотариус со своей стороны проверяет, а Вы со своей. Не поленитесь поднять историю квартиры: не была ли под арестом недавно, кто был прописан-выписан, как долго квартира у нынешних владельцев... проверьте задолженность по квартплате
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 7667
З нами з: 30.11.11
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1835 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:12

  Жека79 написав:
  necovi4 написав:
  Прохожий написав:Тогда готовьтесь отлистать еще 2%+ при оформлении ПС.

В тотале да, два процента выходит, сегодня держ мито отлистал, а ПФ при оформлении ПС. Всё верно. Гады, за переуступку 5% хотят)))


дайте подробностей. Плиззз. что взяли? метраж\этаж\цена\вид как? в окно соседу или нормуль?

34 куе, метраж 33, этаж 11, вид в пролет и в даль)) окна дом в дом не попадают,(во двор)В аккурат студио для аренды студентам, одиноким, парочкам без детей. Семьёй будет тесно жить.
necovi4
 
Повідомлень: 120
З нами з: 20.09.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:По нотариусу: какого выбирать?

Попробуйте найти того кто не вспомнит про 1% госпошлины(которая уже отменена и к частным нотарям никогда отношения не имела), ибо это чисто им на карман, + непосредственно за услуги порядка 3кгрн за сделку
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10117
З нами з: 05.06.13
Подякував: 448 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:18

  hume написав:Кристал парк.

В ривьере вроде осбб

В Ривьере ОСББ после подобных плясок с тарифами от ССофия, но крови они жильцам попили от вольного.
Теперь жильцам Кристал парка приходится проходить тем же путем. Кстати в Кристале цены на квартиры были будь здоров а планировки унылые... 8)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10117
З нами з: 05.06.13
Подякував: 448 раз.
Подякували: 941 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 3382338333843385>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1268, 1269, 1270
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12697 2205276
Переглянути останнє повідомлення
Вів 22 січ, 2019 21:26
UA
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 5764
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5024
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.