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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3382338333843385

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:19

  antey1969 написав:
  Рыба-сом написав:Конечно, перечисляйте.
А что, на нотариуса в этом плане полагаться нельзя, "всё сам"?

Нотариус со своей стороны проверяет, а Вы со своей. Не поленитесь поднять историю квартиры: не была ли под арестом недавно, кто был прописан-выписан, как долго квартира у нынешних владельцев... проверьте задолженность по квартплате

Боюсь задать глупый вопрос, но... а как это всё самому? Можно в личку.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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  #<1 ... 3382338333843385
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