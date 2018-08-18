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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 22 січ, 2019 21:19
antey1969 написав: Рыба-сом написав:
Конечно, перечисляйте.
А что, на нотариуса в этом плане полагаться нельзя, "всё сам"?
Нотариус со своей стороны проверяет, а Вы со своей. Не поленитесь поднять историю квартиры: не была ли под арестом недавно, кто был прописан-выписан, как долго квартира у нынешних владельцев... проверьте задолженность по квартплате
Боюсь задать глупый вопрос, но... а как это всё самому? Можно в личку.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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