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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3383338433853386>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:19

  antey1969 написав:
  Рыба-сом написав:Конечно, перечисляйте.
А что, на нотариуса в этом плане полагаться нельзя, "всё сам"?

Нотариус со своей стороны проверяет, а Вы со своей. Не поленитесь поднять историю квартиры: не была ли под арестом недавно, кто был прописан-выписан, как долго квартира у нынешних владельцев... проверьте задолженность по квартплате

Боюсь задать глупый вопрос, но... а как это всё самому? Можно в личку.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:36

  hume написав:Это лучше, чем навигатор 100%

С Навигатора на Подол - 7 минут на авто с Яскравого - 20
Живут же люди в Мордоре и в Навигаторе смогут :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:42

  Прохожий написав:
  Рыба-сом написав:По нотариусу: какого выбирать?

Попробуйте найти того кто не вспомнит про 1% госпошлины(которая уже отменена и к частным нотарям никогда отношения не имела), ибо это чисто им на карман, + непосредственно за услуги порядка 3кгрн за сделку

ну да, конечно...

Мін.Юст., Наказ N 296/5 від 22.02.2012р.
"Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України"
...
Глава 16. Оплата за вчинення нотаріальних дій
...
3. Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між приватним нотаріусом та фізичною або юридичною особою, але не меншу від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 20595.html
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:Конечно, перечисляйте.

По мелочи
не забудьте, чтобы передали паспорта на счетчики, проекты на установку. Показания сверьте с последними квитанциями. С прописанными детьми/ограничениями нотариус не проведет сделку. Взрослые выписываются и справку из центра предоставления услуг. Консьержки могут что-то рассказать, может соседей увидите.


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Basilio
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:54

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:
  Рыба-сом написав:По нотариусу: какого выбирать?

Попробуйте найти того кто не вспомнит про 1% госпошлины(которая уже отменена и к частным нотарям никогда отношения не имела), ибо это чисто им на карман, + непосредственно за услуги порядка 3кгрн за сделку

ну да, конечно...

Мін.Юст., Наказ N 296/5 від 22.02.2012р.
"Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України"
...
Глава 16. Оплата за вчинення нотаріальних дій
...
3. Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між приватним нотаріусом та фізичною або юридичною особою, але не меншу від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 20595.html

юра, сними кепку(на мозк давит) и поищи наказы Минюста свежее 12го года, все таки уже овер 6 лет прошло...мож чё изменилось... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 21:58

  Basilio написав:
Рыба-сом написав:Конечно, перечисляйте.

По мелочи
не забудьте, чтобы передали паспорта на счетчики, проекты на установку. Показания сверьте с последними квитанциями. С прописанными детьми/ограничениями нотариус не проведет сделку. Взрослые выписываются и справку из центра предоставления услуг. Консьержки могут что-то рассказать, может соседей увидите.


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нотарь перед сделкой проверяет отсутствие прописанных в квартире по базе, никаких справок :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:00

  Прохожий написав:юра, сними кепку(на мозк давит) и поищи наказы Минюста свежее 12го года, все таки уже овер 6 лет прошло...мож чё изменилось... :mrgreen:

я смотрю, ты тут большой специалист...
Із змінами і доповненнями, внесеними
наказами Міністерства юстиції України
від 21 травня 2012 року N 766/5
(зміни, внесені наказом Міністерства юстиції України від 21 травня 2012 року N 766/5,
втратили чинність у зв'язку з втратою чинності наказом Міністерства юстиції України
від 21 травня 2012 року N 766/5
згідно з наказом Міністерства юстиції України від 14 червня 2012 року N 880/5),
від 26 грудня 2012 року N 1951/5,
від 15 травня 2013 року N 888/5,
від 7 лютого 2014 року N 289/5,
від 25 березня 2014 року N 563/5,
від 23 травня 2014 року N 806/5,
від 20 листопада 2014 року N 1949/5,
від 30 березня 2015 року N 454/5,
від 31 березня 2015 року N 466/5,
від 27 січня 2016 року N 235/5,
від 24 березня 2017 року N 957/5,
від 4 грудня 2017 року N 3851/5,
від 24 квітня 2018 року N 1247/5,
від 12 червня 2018 року N 1827/5,
від 27 серпня 2018 року N 2785/5
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Юра, строгость законов нивелируется необязательностью их исполнения. Там же просто никак не документированный нал нотариуса. Хинт, поделиться мытом с продавцом :)

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Basilio
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:15

  Рыба-сом написав:Уважаемые эксперты.
Перечислите, плз, основные шаги при покупке квартиры (вторичка) непосредственно у владельца (т.е. без риелтора с той и другой стороны)?

-Во первых идете к ВАШЕМУ нотарю посмотреть по реестрам что за хата.
-Продавец заказывает справку о прописных. Формально можно и без справки, но правильнее настоять. Справка берется в местной РДА.
-Долги по коммунальным можно посмотреть в онлайн (Центр коммунального сервиса).
-Нотарь посоветует человека из банка который проведет типа безначальную сделку.
-Зарание посмотрите какой счетчик - (детектор валют) у наторя.
Короче не и имей знакомых 100 000 рыл, а имей 1 хорошего нотаря.
ПС. На замечание рыла "Что они тоже что проверяют" рекомендую развернуть рыло на 180 градусов и с размаха дать по мягкому месту.
Настоятельно рекомендую обойти соседей с глупыми расспросами -вопросами.
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:31

  Basilio написав:Юра, строгость законов нивелируется необязательностью их исполнения. Там же просто никак не документированный нал нотариуса. Хинт, поделиться мытом с продавцом :)

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в мире нотариата много изменений, особенно за последний год.
если продавец юр.лицо, то тут все просто и весело. справка за подписью директора и бухгалтера об остаточной стоимости (а некоторые нотариусы и их не спрашивают), - и вперёд: заплатили 1% в ПФ, заплатили за вытяг из земельного кадастра, заплатили нотариусу не менее 1% от цены договора, и всё.

но для продавца-физика стало интереснее: оценочная стоимость с подтверждением через базы ФГИ и связанные с этим платежи сторон сделки.
с "никак не документированным налом" не всё так просто, как хотелось бы. рекомендую поинтересоваться, сколько налогов со 100 гривен дохода нотариус платит в бюджет и как их сейчас в этом отношении контролирует МинЮст камеральными проверками и следующими за ними приостановками доступа в реестры.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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