такой запрос может подать нотариус при подготовке к сделке.
имхо, это надёжнее.
и что значит "можно и без справки"?
а если там несовершеннолетние зарегистрированы?
вменяемый нотар такого себе не позволит.
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Додано: Вів 22 січ, 2019 22:35
такой запрос может подать нотариус при подготовке к сделке.
имхо, это надёжнее.
и что значит "можно и без справки"?
а если там несовершеннолетние зарегистрированы?
вменяемый нотар такого себе не позволит.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Вів 22 січ, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:39
И сколько сейчас все расходы составляют ? Что почем ?
Живите своим умом!
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:46
да обычные расходы, в процентном отношении от цены договора - как и раньше.
разве что увеличилось количество справок из реестров запретов, отягощений и т.п. и немного увеличилась стоимость чистых услуг нотариусов. но это на мой взгляд.
и занизить оценку, чтобы уменьшить накладуху, не проблема.
проблема проскочить с такой оценкой через базу ФГИ.
если раньше можно было поставить $100 ценой жилого метра на Печерске, равно как еще раньше низкую цену от БТИ, то теперь правила игры поменялись.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:55
Yuri_T
Юра, если бы я знал как было раньше ))))
Напиши пожалуйста в абсолютных цифрах или в процентах , что по-чем.
Живите своим умом!
Додано: Вів 22 січ, 2019 22:57
Yuri_T
сколько сделок по купле-продаже недвиги в своей жизни совершили?
ну просто интересно...смешно...
кстати рекомендую отправить меня в игнор дабы не ранил тонкую душу всезнайки в кепке
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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