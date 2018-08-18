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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3384338533863387>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:35

  UA написав:-Продавец заказывает справку о прописных. Формально можно и без справки, но правильнее настоять. Справка берется в местной РДА.

такой запрос может подать нотариус при подготовке к сделке.
имхо, это надёжнее.
и что значит "можно и без справки"?
а если там несовершеннолетние зарегистрированы?
вменяемый нотар такого себе не позволит.
Востаннє редагувалось Yuri_T в Вів 22 січ, 2019 22:40, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:39

  Yuri_T написав:в мире нотариата много изменений, особенно за последний год.

но для продавца-физика стало интереснее: оценочная стоимость с подтверждением через базы ФГИ и связанные с этим платежи сторон сделки.
с "никак не документированным налом" не всё так просто, как хотелось бы. рекомендую поинтересоваться, сколько налогов со 100 гривен дохода нотариус платит в бюджет и как их сейчас в этом отношении контролирует МинЮст камеральными проверками и следующими за ними приостановками доступа в реестры.


И сколько сейчас все расходы составляют ? Что почем ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:46

  zzzzzz написав:
  Yuri_T написав:в мире нотариата много изменений, особенно за последний год.

но для продавца-физика стало интереснее: оценочная стоимость с подтверждением через базы ФГИ и связанные с этим платежи сторон сделки.
с "никак не документированным налом" не всё так просто, как хотелось бы. рекомендую поинтересоваться, сколько налогов со 100 гривен дохода нотариус платит в бюджет и как их сейчас в этом отношении контролирует МинЮст камеральными проверками и следующими за ними приостановками доступа в реестры.


И сколько сейчас все расходы составляют ? Что почем ?

да обычные расходы, в процентном отношении от цены договора - как и раньше.
разве что увеличилось количество справок из реестров запретов, отягощений и т.п. и немного увеличилась стоимость чистых услуг нотариусов. но это на мой взгляд.
и занизить оценку, чтобы уменьшить накладуху, не проблема.
проблема проскочить с такой оценкой через базу ФГИ.
если раньше можно было поставить $100 ценой жилого метра на Печерске, равно как еще раньше низкую цену от БТИ, то теперь правила игры поменялись.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:55

Yuri_T
Юра, если бы я знал как было раньше ))))
Напиши пожалуйста в абсолютных цифрах или в процентах , что по-чем.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 22:57

Yuri_T
сколько сделок по купле-продаже недвиги в своей жизни совершили вместе с зужжжжжжжащим?
ну просто интересно... ну или смешно...
кстати рекомендую отправить меня в игнор дабы не ранил тонкую душу "всезнайки в кепке"... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:23

zzzzzz
в абсолютных не получится. разве что:
- от 3 до 5 тыс.грн. за регистрацию перехода права собственности у нотариуса.
здесь дискуссии: одни нотариусы категорично, вплоть до отказа, настаивают на необходимости немедленно регистрировать переход права собственности независимо от условий договора, вторые допускают возможность зарегистрировать переход права позже сделки. это даёт возможность покупателю/продавцу сэкономить и обратиться в любой ЦНАП - там будет на порядок дешевле. но, как и у классика, погоня за дешевизной может привести к потере времени и покупатель сильно рискует вторичной продажей, даже если заберёт все правоустанавливающие у продавца.
- стоимость оценки (цены колеблются от 1,5-2 тыс грн. до десятков тысяч) и её подтверждение через базу данных отчетов ФГИ: там разные цены для оценщиков и частных нотариусов, с 28 декабря новые цены - https://drive.google.com/file/d/1MVQ5yS ... d0Hjm/view

в относительных:
1. если ты физик, стоишь на очереди или покупаешь квартиру в первый раз, то 1% от цены договора в ПФ не платишь. в других случаях платишь. платёжку перед сделкой приносишь нотариусу.
2. плата за нотариальные услуги (не меньше ставки гос.пошлины) - 1% от суммы сделки.
3. то, что нотариусы называют "работа". 3-3,5 тыс. грн. за договор. но это минимум.
4. извлечения из реестров, 2-3 шт. 250-300 грн. за бумажку.
бывает, что п.2, 3 и 4 объединяют под одним флагом "нотаріальні послуги".
для "друзей", "своих" и пр. ограничиваются 1%.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:26

  Прохожий написав:кстати рекомендую отправить меня в игнор дабы не ранил тонкую душу "всезнайки в кепке"... :mrgreen:

зачем?
всегда полезно почитать грамотных спецов по недвиге. особенно тех, кто разбирается в юридических вопросах.
их сейчас не много, на вес золота, так сказать
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:33

Yuri_T

погоня за дешевизной может привести к потере времени и покупатель сильно рискует вторичной продажей, даже если заберёт все правоустанавливающие у продавца.


Объясни пожалуйста что это за риск вторичной продажи ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:36

  UA написав:
  hume написав:Это лучше, чем навигатор 100%

С Навигатора на Подол - 7 минут на авто с Яскравого - 20
Живут же люди в Мордоре и в Навигаторе смогут :mrgreen:

В районе яскравого после 6ти вечера хоть людей видно, возле навигатора только стаи диких псин. Вечером желательно без ножа не выходить из апартаментов, если вдруг на прогулку соберётесь (хотя я бы не рискнул) :D
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В районе Яскравого церковь есть. В районе Навигатора - нет. Вот главное отличие. С остальным +/- можно мириться.
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