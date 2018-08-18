Додано: Вів 22 січ, 2019 23:23

частных

в абсолютных не получится. разве что:- от 3 до 5 тыс.грн. за регистрацию перехода права собственности у нотариуса.здесь дискуссии: одни нотариусы категорично, вплоть до отказа, настаивают на необходимости немедленно регистрировать переход права собственности независимо от условий договора, вторые допускают возможность зарегистрировать переход права позже сделки. это даёт возможность покупателю/продавцу сэкономить и обратиться в любой ЦНАП - там будет на порядок дешевле. но, как и у классика, погоня за дешевизной может привести к потере времени и покупатель сильно рискует вторичной продажей, даже если заберёт все правоустанавливающие у продавца.- стоимость оценки (цены колеблются от 1,5-2 тыс грн. до десятков тысяч) и её подтверждение через базу данных отчетов ФГИ: там разные цены для оценщиков инотариусов, с 28 декабря новые цены -в относительных:1. если ты физик, стоишь на очереди или покупаешь квартиру в первый раз, то 1% от цены договора в ПФ не платишь. в других случаях платишь. платёжку перед сделкой приносишь нотариусу.2. плата за нотариальные услуги (не меньше ставки гос.пошлины) - 1% от суммы сделки.3. то, что нотариусы называют "работа". 3-3,5 тыс. грн. за договор. но это минимум.4. извлечения из реестров, 2-3 шт. 250-300 грн. за бумажку.бывает, что п.2, 3 и 4 объединяют под одним флагом "нотаріальні послуги".для "друзей", "своих" и пр. ограничиваются 1%.