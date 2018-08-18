RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3384338533863387

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:42

zzzzzz
ты заплатил деньги, продавец подписал договор, нотариус поставил печать, ты взял этот договор в руки, забрал правоустанавливающие и побежал регистрировать в ЦНАП.
в это время продавец, как "законный собственник", у черного или серого нотариуса "продает" квартиру третьему лицу, права переходят, ЦНАП тебе отказывает, ты идёшь в суд или на комиссию в МинЮст.
потому, если сделка не между собой, то лучше не экономить на спичках, а сразу после сделки (35-40 минут) получить вытяг из реестра прав на недвижимое им-во, где покупатель уже собственник.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 13524
З нами з: 09.10.08
Подякував: 1821 раз.
Подякували: 3829 раз.
 
Профіль
5
2
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:47

Нашел свои записи по посещению Парковых озер, стоимость ремонта 120$ за квадрат. Такую цену мне озвучили в ОП. ( это было 7 ноября )
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30451
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2995 раз.
Подякували: 5098 раз.
 
Профіль
12
2
1
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:09

  zzzzzz написав:Нашел свои записи по посещению Парковых озер, стоимость ремонта 120$ за квадрат. Такую цену мне озвучили в ОП. ( это было 7 ноября )

А мне 165$ озвучивали осенью,и квартира с ремонтом достигала по 1150 за квадрат. Логика застройщика, раз на Оболони хаты стоят безумных денег, может и у нас приобретут чуть дешевле ? Ясень пень,люди ходили носом крутили,для Минского массива это дорого, а сейчас, скидочку сделали,до штуки спустились, и народ реально валит. Я за субботу и воскресенье, пока узнавал что почем? Человек 40 в ОП зашли, и на просмотры квартир ходили, в общем активно интересовались.Это факт
necovi4
 
Повідомлень: 121
З нами з: 20.09.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:11

necovi4
Это цена ремонта за квартиру в 95 кв.м. , но вроде в ОП говорили что это не зависит от площади квартиры.

Насчет стоимости ремонта в Яскравом - не могу ничего сказать,не в курсе.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 30451
З нами з: 03.10.11
Подякував: 2995 раз.
Подякували: 5098 раз.
 
Профіль
12
2
1
  #<1 ... 3384338533863387
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: stm і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1269, 1270, 1271
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12707 2205778
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 січ, 2019 00:24
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 5768
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 5037
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (11416)
23.01.2019 00:28
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.