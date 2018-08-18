Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz ты заплатил деньги, продавец подписал договор, нотариус поставил печать, ты взял этот договор в руки, забрал правоустанавливающие и побежал регистрировать в ЦНАП. в это время продавец, как "законный собственник", у черного или серого нотариуса "продает" квартиру третьему лицу, права переходят, ЦНАП тебе отказывает, ты идёшь в суд или на комиссию в МинЮст. потому, если сделка не между собой, то лучше не экономить на спичках, а сразу после сделки (35-40 минут) получить вытяг из реестра прав на недвижимое им-во, где покупатель уже собственник.
zzzzzz написав:Нашел свои записи по посещению Парковых озер, стоимость ремонта 120$ за квадрат. Такую цену мне озвучили в ОП. ( это было 7 ноября )
А мне 165$ озвучивали осенью,и квартира с ремонтом достигала по 1150 за квадрат. Логика застройщика, раз на Оболони хаты стоят безумных денег, может и у нас приобретут чуть дешевле ? Ясень пень,люди ходили носом крутили,для Минского массива это дорого, а сейчас, скидочку сделали,до штуки спустились, и народ реально валит. Я за субботу и воскресенье, пока узнавал что почем? Человек 40 в ОП зашли, и на просмотры квартир ходили, в общем активно интересовались.Это факт
Прохожий написав:Попробуйте найти того кто не вспомнит про 1% госпошлины(которая уже отменена и к частным нотарям никогда отношения не имела), ибо это чисто им на карман, + непосредственно за услуги порядка 3кгрн за сделку
ну да, конечно...
Мін.Юст., Наказ N 296/5 від 22.02.2012р. "Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України" ... Глава 16. Оплата за вчинення нотаріальних дій ... 3. Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між приватним нотаріусом та фізичною або юридичною особою, але не меншу від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 20595.html
юра, сними кепку(на мозк давит) и поищи наказы Минюста свежее 12го года, все таки уже овер 6 лет прошло...мож чё изменилось...