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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3384338533863387

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:42

zzzzzz
ты заплатил деньги, продавец подписал договор, нотариус поставил печать, ты взял этот договор в руки, забрал правоустанавливающие и побежал регистрировать в ЦНАП.
в это время продавец, как "законный собственник", у черного или серого нотариуса "продает" квартиру третьему лицу, права переходят, ЦНАП тебе отказывает, ты идёшь в суд или на комиссию в МинЮст.
потому, если сделка не между собой, то лучше не экономить на спичках, а сразу после сделки (35-40 минут) получить вытяг из реестра прав на недвижимое им-во, где покупатель уже собственник.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Вів 22 січ, 2019 23:47

Нашел свои записи по посещению Парковых озер, стоимость ремонта 120$ за квадрат. Такую цену мне озвучили в ОП. ( это было 7 ноября )
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:09

  zzzzzz написав:Нашел свои записи по посещению Парковых озер, стоимость ремонта 120$ за квадрат. Такую цену мне озвучили в ОП. ( это было 7 ноября )

А мне 165$ озвучивали осенью,и квартира с ремонтом достигала по 1150 за квадрат. Логика застройщика, раз на Оболони хаты стоят безумных денег, может и у нас приобретут чуть дешевле ? Ясень пень,люди ходили носом крутили,для Минского массива это дорого, а сейчас, скидочку сделали,до штуки спустились, и народ реально валит. Я за субботу и воскресенье, пока узнавал что почем? Человек 40 в ОП зашли, и на просмотры квартир ходили, в общем активно интересовались.Это факт
necovi4
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:11

necovi4
Это цена ремонта за квартиру в 95 кв.м. , но вроде в ОП говорили что это не зависит от площади квартиры.

Насчет стоимости ремонта в Яскравом - не могу ничего сказать,не в курсе.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 00:40

  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:Попробуйте найти того кто не вспомнит про 1% госпошлины(которая уже отменена и к частным нотарям никогда отношения не имела), ибо это чисто им на карман, + непосредственно за услуги порядка 3кгрн за сделку

ну да, конечно...

Мін.Юст., Наказ N 296/5 від 22.02.2012р.
"Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України"
...
Глава 16. Оплата за вчинення нотаріальних дій
...
3. Приватні нотаріуси за вчинення нотаріальних дій справляють плату, розмір якої визначається за домовленістю між приватним нотаріусом та фізичною або юридичною особою, але не меншу від розміру ставок державного мита, яке справляється державними нотаріусами за аналогічні нотаріальні дії.
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/l ... 20595.html

юра, сними кепку(на мозк давит) и поищи наказы Минюста свежее 12го года, все таки уже овер 6 лет прошло...мож чё изменилось... :mrgreen:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0282-12 Наказ "чинний"
Юрий - адвокат, если не ошибаюсь и довольно таки неплохой ;)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 08:45

  kingkongovets написав:
  Anadonta написав:Немного по теме ветки - об "обвале" цен на недвижимость в Киеве.
Ищу сейчас объект на покупку (нежилое). По ощущениям - цены подросли даже по сравнению с прошлым летом и чего-то действительного стоящего нет, а варианты, например, в Арене по 15000 USD за метр не обеспечивают интересной доходности...
Не скажу за жилое (там свои законы и старый фонд действительно падает и падает в цене), но по нежилому никакого снижения не видно вообще.
Например, один из наших арендаторов хочет выкупить помещение (Подол), которое куплено летом 2012 г. Его предложение - минус 10% от цены покупки. Пока в переговорах (ищем альтернативу), но, почти уверен, что в случае нашего согласия сможем поднять планку и выйти в 0. При этом умные индексы рисуют снижение цен за этот период на 50, а то и более процентов.
Другой пример. Продаем помещение, купленное в феврале 2016 г. (Позняки, р-н ТЦ Аркадия) на вторичном рынке. Уже есть реальное предложение по цене + 15% к цене покупки. Надеюсь, сможем выйти на + 25% (стартовая стоимость продажи составляет + 35% от цены покупки).
А так да, все дешевеет... :D


безоговорочно поддерживаю, плюсанул
я уже неоднократно писал шо я даже в 14ом и 15ом на вторичке не нашел подходящих вариантов - все на корню выметали понаехавшие донбасята - да и после 2008го нежилой так сильно не просел как жилая недвига, даже те кого поджимали валютные кредиты не сливались нашару
именно на этом основан мой сарказм в отношении всевозможных рыловских индексов и их "аналитики" и мой сдержанный оптимизм начиная с 16го

имхо дело в том шо те кто занимается нежилой более прагматичны и стрессоустойчивы, чем пересични аля франт и прочие, слившие свою недвигу 14ом когда сжималось очко, или упустившие возможности выгодно нырнуть в котлованы в 15ом


хє-хє,
нежила,
прагматичні і стресоустойчіві
https://www.epravda.com.ua/publications/2019/01/14/643974/
надабрать
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:07

Сьогодні, 22 січня, о 21:11 до служби 101 надійшла інформація про пожежу в 24-поверховому житловому будинку на вул. Підвисоцького, 4в, Печерський район.

Зайнялась електропроводка з 1го по 11й поверхи. Пожежу локалізовано о 22:45. Сильно постраждали 7-8 поверхи. Також спостерігалось сильне задимлення з 11 по 22 поверхи.

В ході гасіння з будинку евакуйовано 43 чоловіка, серед яких 4 дитини. Ще 3 особи (жінку з 2ма дітьми) врятовано по пожежній автодрабині.

О 23:20 пожежу ліквідовано. Жертв та потерпілих немає.

На місці працювало 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 53 чоловіка особового складу.
https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts ... 9850654613


введено в эксплуатацию в 2 кв. 2017
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:27

вул. Підвисоцького, 4в, Печерський район.


Интересно, что дом находится на Бендукидзе 2, этот адрес который ему присваивался после сдачи.
Бывалый
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 09:31

  airmax78 написав:
  hume написав:Кристал парк.

В ривьере вроде осбб

Жаль что так. "Я б там жил"(с).

Где? В Кристал парке? Макс, что с Вашим сознанием? Куда трансформировалось? Вы же лично рассказывали, что Вам этот дом не по вкусу, потому что там плохой выезд в город по утрам ( на разворот) и магазина хорошего нет поблизости, так чтобы на авто.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:прагматичні і стресоустойчіві
https://www.epravda.com.ua/publications ... 14/643974/
надабрать

Кинг нервно курит
БЦ "Сігма", 28,2 тис кв м, Київ, бульвар Лепсе, 6 за 312 млн грн. по 11 200 грн за метр.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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