Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
А кто-то может подсказать по покупке паркоместа - могут быть какие-то проблемы и нужно ли что-то выяснять? Я так понимаю, во всяких реестрах такая недвига не светится? Покупка от застройщика, если что.
kyk написав:А кто-то может подсказать по покупке паркоместа - могут быть какие-то проблемы и нужно ли что-то выяснять? Я так понимаю, во всяких реестрах такая недвига не светится? Покупка от застройщика, если что.
Паркоместо ничем не хуже другой недвижимости в плане возможности попадать под обтяження на нерухоме майно и в реестры ипотек и пр
Предварительная версия экспертов МЧС - умышленный поджог человеком отлично разбирающимся в системах дымоудаления. Пожара как бы фигня, а шухер получился зачетный. ПС. В этом доме только начало работать ОСББ. Управляющая компания очень против. Активная война за огромный двухуровневый подземный паркинг в котором много паркомест здаются в аренду. В соседних НЛ аренда паркоместа 500 у.е месяц. Естественно вереница новолипковцев решила снять корону и пройтись в паркинг общажки, в котором паркоместа по 100 баксов
kyk написав:А кто-то может подсказать по покупке паркоместа - могут быть какие-то проблемы и нужно ли что-то выяснять? Я так понимаю, во всяких реестрах такая недвига не светится? Покупка от застройщика, если что.
Паркоместо ничем не хуже другой недвижимости в плане возможности попадать под обтяження на нерухоме майно и в реестры ипотек и пр
UA написав:-Продавец заказывает справку о прописных. Формально можно и без справки, но правильнее настоять. Справка берется в местной РДА.
такой запрос может подать нотариус при подготовке к сделке. имхо, это надёжнее. и что значит "можно и без справки"? а если там несовершеннолетние зарегистрированы? вменяемый нотар такого себе не позволит.
Формально, сейчас закон не требует справки о прописаных. Реально, вменяемый нотарь, посоветует всё же эту справку дождаться.
Предварительная версия экспертов МЧС - умышленный поджог человеком отлично разбирающимся в системах дымоудаления. Пожара как бы фигня, а шухер получился зачетный. ПС. В этом доме только начало работать ОСББ. Управляющая компания очень против. Активная война за огромный двухуровневый подземный паркинг в котором много паркомест здаются в аренду. В соседних НЛ аренда паркоместа 500 у.е месяц. Естественно вереница новолипковцев решила снять корону и пройтись в паркинг общажки, в котором паркоместа по 100 баксов