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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3386338733883389>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:24

  Serg-ik написав:
  flyman написав:прагматичні і стресоустойчіві
https://www.epravda.com.ua/publications ... 14/643974/
надабрать

Кинг нервно курит
БЦ "Сігма", 28,2 тис кв м, Київ, бульвар Лепсе, 6 за 312 млн грн. по 11 200 грн за метр.

Я был уверен что ТОП менеджер понимает разницу между общей площадью здания и площадью которую можно сдать в аренду...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:Я был уверен

конечно понимаю. и если там всего треть площади-торговая, то 33600 за метр-гораздо меньше, чем 45 000 на краю города
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так получается общажка горела?
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 10:47

hume
и фото с места событий есть
https://strana.ua/news/182491-foto-pozhara-mnohoetazhnoho-doma-v-pecherskom-rajone-kieva-hde-zahorelas-provodka.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:00

А кто-то может подсказать по покупке паркоместа - могут быть какие-то проблемы и нужно ли что-то выяснять? Я так понимаю, во всяких реестрах такая недвига не светится? Покупка от застройщика, если что.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

kyk написав:А кто-то может подсказать по покупке паркоместа - могут быть какие-то проблемы и нужно ли что-то выяснять? Я так понимаю, во всяких реестрах такая недвига не светится? Покупка от застройщика, если что.
Паркоместо ничем не хуже другой недвижимости в плане возможности попадать под обтяження на нерухоме майно и в реестры ипотек и пр
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:08

  zzzzzz написав:
Сьогодні, 22 січня, о 21:11 до служби 101 надійшла інформація про пожежу в 24-поверховому житловому будинку на вул. Підвисоцького, 4в, Печерський район.

Зайнялась електропроводка з 1го по 11й поверхи. Пожежу локалізовано о 22:45. Сильно постраждали 7-8 поверхи. Також спостерігалось сильне задимлення з 11 по 22 поверхи.

В ході гасіння з будинку евакуйовано 43 чоловіка, серед яких 4 дитини. Ще 3 особи (жінку з 2ма дітьми) врятовано по пожежній автодрабині.

О 23:20 пожежу ліквідовано. Жертв та потерпілих немає.

На місці працювало 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 53 чоловіка особового складу.
https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts ... 9850654613


введено в эксплуатацию в 2 кв. 2017


Предварительная версия экспертов МЧС - умышленный поджог человеком отлично разбирающимся в системах дымоудаления. Пожара как бы фигня, а шухер получился зачетный.
ПС. В этом доме только начало работать ОСББ. Управляющая компания очень против. Активная война за огромный двухуровневый подземный паркинг в котором много паркомест здаются в аренду.
В соседних НЛ аренда паркоместа 500 у.е месяц. Естественно вереница новолипковцев решила снять корону и пройтись в паркинг общажки, в котором паркоместа по 100 баксов :mrgreen:
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:14

  Faceless написав:
kyk написав:А кто-то может подсказать по покупке паркоместа - могут быть какие-то проблемы и нужно ли что-то выяснять? Я так понимаю, во всяких реестрах такая недвига не светится? Покупка от застройщика, если что.
Паркоместо ничем не хуже другой недвижимости в плане возможности попадать под обтяження на нерухоме майно и в реестры ипотек и пр

Спасибо! Нашел в реестре всю информацию.
kyk
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:15

  Yuri_T написав:
  UA написав:-Продавец заказывает справку о прописных. Формально можно и без справки, но правильнее настоять. Справка берется в местной РДА.

такой запрос может подать нотариус при подготовке к сделке.
имхо, это надёжнее.
и что значит "можно и без справки"?
а если там несовершеннолетние зарегистрированы?
вменяемый нотар такого себе не позволит.

Формально, сейчас закон не требует справки о прописаных.
Реально, вменяемый нотарь, посоветует всё же эту справку дождаться.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:21

  UA написав:
  zzzzzz написав:
Сьогодні, 22 січня, о 21:11 до служби 101 надійшла інформація про пожежу в 24-поверховому житловому будинку на вул. Підвисоцького, 4в, Печерський район.

Зайнялась електропроводка з 1го по 11й поверхи. Пожежу локалізовано о 22:45. Сильно постраждали 7-8 поверхи. Також спостерігалось сильне задимлення з 11 по 22 поверхи.

В ході гасіння з будинку евакуйовано 43 чоловіка, серед яких 4 дитини. Ще 3 особи (жінку з 2ма дітьми) врятовано по пожежній автодрабині.

О 23:20 пожежу ліквідовано. Жертв та потерпілих немає.

На місці працювало 14 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 53 чоловіка особового складу.
https://www.facebook.com/DSNSKyiv/posts ... 9850654613


введено в эксплуатацию в 2 кв. 2017


Предварительная версия экспертов МЧС - умышленный поджог человеком отлично разбирающимся в системах дымоудаления. Пожара как бы фигня, а шухер получился зачетный.
ПС. В этом доме только начало работать ОСББ. Управляющая компания очень против. Активная война за огромный двухуровневый подземный паркинг в котором много паркомест здаются в аренду.
В соседних НЛ аренда паркоместа 500 у.е месяц. Естественно вереница новолипковцев решила снять корону и пройтись в паркинг общажки, в котором паркоместа по 100 баксов :mrgreen:

Так а ОСМД к паркингу какое отношение имеет?
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