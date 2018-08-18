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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 11:35
Кстати, вопрос к тем, кто реально с этим сталкивался: как вы организовывали самоуправление в подземном паркинге?
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airmax78
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Додано: Сер 23 січ, 2019 11:52
2All
Спасибо всем за ответы/советы.
Насколько я понимаю, все указанные проверки нужно осуществить ДО внесения задатка?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:07
Рыба-сом написав:2All
Спасибо всем за ответы/советы.
Насколько я понимаю, все указанные проверки нужно осуществить ДО внесения задатка?
до принятия решения о покупке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:12
airmax78 написав:
Так а ОСМД к паркингу какое отношение имеет?
Если паркинг подземный и находится на закрытой территорией ЖК терки неизбежны.
1.Доступ к паркоместам арендаторов не живущих в ЖК с закрытой территорией.
2. Конкретно этот дом, имеет придомовую территорию более 2 Га. (Это в несколько раз больше, чем во всех вместе взятых модных домах от Таряна
)
Где ещё есть такое на Печерске?
3. Предприимчивые люди, уже имеют планы постройки малоэтажной облегченной постройки под коммерцию на паркингом.
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UA
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:17
airmax78 написав:
Кстати, вопрос к тем, кто реально с этим сталкивался: как вы организовывали самоуправление в подземном паркинге?
Обычно паркинг остается под контролем Управляющей компании.
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UA
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:23
UA написав: airmax78 написав:
Кстати, вопрос к тем, кто реально с этим сталкивался: как вы организовывали самоуправление в подземном паркинге?
Обычно паркинг остается под контролем Управляющей компании.
Это плохо. В паркинге можно стричь не хуже чем в доме. По 30 грн. в месяц за квадратный метр очень слабо отапливаемой и освещенной нарисованной на полу площадки - это неплохой заработок.
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airmax78
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:31
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Кстати, вопрос к тем, кто реально с этим сталкивался: как вы организовывали самоуправление в подземном паркинге?
Обычно паркинг остается под контролем Управляющей компании.
Это плохо. В паркинге можно стричь не хуже чем в доме. По 30 грн. в месяц за квадратный метр очень слабо отапливаемой и освещенной нарисованной на полу площадки - это неплохой заработок.
За 30 грн там должно быть теплее и светлее чем в полдень в мексике.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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Додано: Сер 23 січ, 2019 12:53
airmax78 написав: UA написав: airmax78 написав:
Кстати, вопрос к тем, кто реально с этим сталкивался: как вы организовывали самоуправление в подземном паркинге?
Обычно паркинг остается под контролем Управляющей компании.
Это плохо. В паркинге можно стричь не хуже чем в доме. По 30 грн. в месяц за квадратный метр очень слабо отапливаемой и освещенной нарисованной на полу площадки - это неплохой заработок.
Если паркомест в собственности желающих создать самоуправление в паркинге достаточно то почему нет?
ЗЫ: у меня в доме коммуналка за паркинг 300грн/мес.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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