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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3386338733883389

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, вопрос к тем, кто реально с этим сталкивался: как вы организовывали самоуправление в подземном паркинге?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 11:52

2All
Спасибо всем за ответы/советы.
Насколько я понимаю, все указанные проверки нужно осуществить ДО внесения задатка?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:07

  Рыба-сом написав:2All
Спасибо всем за ответы/советы.
Насколько я понимаю, все указанные проверки нужно осуществить ДО внесения задатка?


до принятия решения о покупке)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:12

  airmax78 написав:Так а ОСМД к паркингу какое отношение имеет?

Если паркинг подземный и находится на закрытой территорией ЖК терки неизбежны.
1.Доступ к паркоместам арендаторов не живущих в ЖК с закрытой территорией.
2. Конкретно этот дом, имеет придомовую территорию более 2 Га. (Это в несколько раз больше, чем во всех вместе взятых модных домах от Таряна :mrgreen: )
Где ещё есть такое на Печерске?
3. Предприимчивые люди, уже имеют планы постройки малоэтажной облегченной постройки под коммерцию на паркингом.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:17

  airmax78 написав:Кстати, вопрос к тем, кто реально с этим сталкивался: как вы организовывали самоуправление в подземном паркинге?

Обычно паркинг остается под контролем Управляющей компании.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:23

  UA написав:
  airmax78 написав:Кстати, вопрос к тем, кто реально с этим сталкивался: как вы организовывали самоуправление в подземном паркинге?

Обычно паркинг остается под контролем Управляющей компании.

Это плохо. В паркинге можно стричь не хуже чем в доме. По 30 грн. в месяц за квадратный метр очень слабо отапливаемой и освещенной нарисованной на полу площадки - это неплохой заработок.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:31

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Кстати, вопрос к тем, кто реально с этим сталкивался: как вы организовывали самоуправление в подземном паркинге?

Обычно паркинг остается под контролем Управляющей компании.

Это плохо. В паркинге можно стричь не хуже чем в доме. По 30 грн. в месяц за квадратный метр очень слабо отапливаемой и освещенной нарисованной на полу площадки - это неплохой заработок.


За 30 грн там должно быть теплее и светлее чем в полдень в мексике.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 12:53

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Кстати, вопрос к тем, кто реально с этим сталкивался: как вы организовывали самоуправление в подземном паркинге?

Обычно паркинг остается под контролем Управляющей компании.

Это плохо. В паркинге можно стричь не хуже чем в доме. По 30 грн. в месяц за квадратный метр очень слабо отапливаемой и освещенной нарисованной на полу площадки - это неплохой заработок.

Если паркомест в собственности желающих создать самоуправление в паркинге достаточно то почему нет?

ЗЫ: у меня в доме коммуналка за паркинг 300грн/мес.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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