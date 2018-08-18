Житло бізнес-класу?
"Да уж, да уж."
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:01
Житло бізнес-класу?
"Да уж, да уж."
Востаннє редагувалось Frant в Сер 23 січ, 2019 14:38, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:02
Это наверно еще и с охраной.
Самоуправление создают. Но есть проблемы. Главная - это ваша укропская упрямость, жлобность и тупость. Часть не хочет ни за что платить. Поэтому расходы ложатся на нормальных. В Америке в самоорганизации есть закон - если 60% + 1 голос приняли какое-то решение, то для остальных членов комьюнити это решение - ЗАКОН. С соответствующим инфорсментом со стороны полиции и местных органов власти. Другими словами, не будешь выполнять решение коллектива - тебя вышвырнут оттуда нах через 3 месяца и заставят расчитаться за задолженность.
Так и у нас надо. Бо не будэ дила.
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:07
Вот сайт ОСББ Бендукидзе:
Паркинг-14,26 грн/кв.м
Прогулялся утром. Возгорание было на -1м этаже во 2-м подъезде. Вонище через открытую дверь подъезда слышно. Внутрь не заходил.
Паркинг отдельно, пока не горел.
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:14
ЗЫ
А с точки зрения инвестиций в недвижимость, инвестиции в паркинг самые прибыльные и перспективные.
Я уже писал свой пример. Купил за $7 тыщ паркинг в своем доме, но 10 лет потом там не жил.
Договорился с охранниками - они берут это место в свое управление. Мне сотку баксов в месяц, а остальное себе и на коммуналку.
И никакой головной боли. Ни ремонтов, ни мебели, ни прочих головняков как с квартирой.
Посчитайте эффективность такой инвестиции. И сравните с другими. А простота?! Уехал и не думал. Вспоминал только, когда приезжал и проходил мимо. И заходил только забрать деньги. И даже сейчас цена на этот паркинг в три раза выше, чем я платил ...
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:20
По кредитованию
сегодня пообщался с представителем банка Глобус. За 2018 год это отделение выдало 70 кредитов на жилье ( отделение занимает 3-е место по банку по кол-ву выданных кредитов)
В основном выдают кредиты на Укрбудовские дома, очень редко для КМБ.
Кредиты берут на разные квартиры 1-3к , сроки тоже разные, бывает даже на 20 лет. В основном кредиты гасят через год !!! ( думаю это связанно с особенностью программы кредитования которая предусматривает низкую ставку в первый год)
Первоначальный взнос от 25% , но в основном берут с первоначальным взносом 50% ,даже до 60%
А теперь внимание !
С 10 января банк поднял ставки и комиссию.
Единоразовая комиссия за выдачу кредита поднялась с 1,5% до 1,9%
Ставки в среднем выросли на 2% ( 2п.п.)
По состоянию на сегодня, ходят, но кредиты не берут.
Живите своим умом!
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:29
Заезжал в Русановскую Гавань
Строители активно работают на ЭБЛ ,уже к 9 этажу подходят.
Дом 22-25, без наружной отделки унылая общажка.
Пообщался с менеджером ЖБЛ в 30 доме, есть по переуступке 3к , 22эт, 96м, видовая южная - 108 куе , на 6эт жадный перекуп хочет - 125куе))
В декабре в 30 доме подрядчики НЕ видовые продавали 1к по 21 кгрн-м , 3к - вообще по 19 кгрн/м
По срокам.
30 дом обещают к августу , 22-25 дом планируют сдать 2кв 2021
Когда я рассказал менеджеру что Каховская уже ввела в эксплуатацию три дома в декабре у менеджера аж глаза округлились
Живите своим умом!
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:40
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ребята, кто отслеживает гвардейский? Какие шансы достроиться в этом году?
Додано: Сер 23 січ, 2019 14:41
14 грн\м2 для нормального паркинга это шара, я думал там подороже
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
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