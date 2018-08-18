Додано: Сер 23 січ, 2019 14:14

ЗЫА с точки зрения инвестиций в недвижимость, инвестиции в паркинг самые прибыльные и перспективные.Я уже писал свой пример. Купил за $7 тыщ паркинг в своем доме, но 10 лет потом там не жил.Договорился с охранниками - они берут это место в свое управление. Мне сотку баксов в месяц, а остальное себе и на коммуналку.И никакой головной боли. Ни ремонтов, ни мебели, ни прочих головняков как с квартирой.Посчитайте эффективность такой инвестиции. И сравните с другими. А простота?! Уехал и не думал. Вспоминал только, когда приезжал и проходил мимо. И заходил только забрать деньги. И даже сейчас цена на этот паркинг в три раза выше, чем я платил ...