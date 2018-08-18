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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Бережанское гетто 38м.- по 630$, 20+ этаж, поставка по "обещалкам" через 1,5 года! После поиска вторички, хочется вымыть руки, уши и мозги от риэлторов, хозяев, обосцанных подъездов...! Да прибудет с ними Великий Дорожай!
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:00
Вірно!
Давно чекаємо!
Може, зберемось і гуртом будемо кричати: "Дорожай, приходь!!! Нам погано без тебе!!!"
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:04
В ЭБЛ похоже забыли, что они строят 4х секционный дом.))
22-25 дом к 21 году это сильно. Вот, что значит крепкий коммунальный застройщик.
Так что? Видовую берёте? К августу ковальская дотянет набережную и вы будете с высока поглядывать на гуляющих по ней жителей района томно переводя взгляд на золотые купола лавры..
Додано: Сер 23 січ, 2019 16:07
Пусть обещают дальше, три месяца назад обещали то же самое, тогда даже котлована не было (вторая очередь).
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