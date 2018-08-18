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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 15:48
Бережанское гетто 38м.- по 630$, 20+ этаж, поставка по "обещалкам" через 1,5 года! После поиска вторички, хочется вымыть руки, уши и мозги от риэлторов, хозяев, обосцанных подъездов...! Да прибудет с ними Великий Дорожай!
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rusramzik
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:00
rusramzik написав:
Да прибудет с ними Великий Дорожай!
Вірно!
Давно чекаємо!
Може, зберемось і гуртом будемо кричати: "Дорожай, приходь!!! Нам погано без тебе!!!"
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:04
zzzzzz написав:
Заезжал в Русановскую Гавань
Строители активно работают на ЭБЛ ,уже к 9 этажу подходят.
По срокам.
30 дом обещают к августу , 22-25 дом планируют сдать 2кв 2021
Когда я рассказал менеджеру что Каховская уже ввела в эксплуатацию три дома в декабре у менеджера аж глаза округлились
В ЭБЛ похоже забыли, что они строят 4х секционный дом.))
22-25 дом к 21 году это сильно. Вот, что значит крепкий коммунальный застройщик.
Так что? Видовую берёте? К августу ковальская дотянет набережную и вы будете с высока поглядывать на гуляющих по ней жителей района томно переводя взгляд на золотые купола лавры..
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hume
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:07
rusramzik написав:
Бережанское гетто 38м.- по 630$, 20+ этаж, поставка по "обещалкам" через 1,5 года! После поиска вторички, хочется вымыть руки, уши и мозги от риэлторов, хозяев, обосцанных подъездов...! Да прибудет с ними Великий Дорожай!
Пусть обещают дальше, три месяца назад обещали то же самое, тогда даже котлована не было (вторая очередь).
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:34
hume написав: zzzzzz написав:
Заезжал в Русановскую Гавань
Строители активно работают на ЭБЛ ,уже к 9 этажу подходят.
По срокам.
30 дом обещают к августу , 22-25 дом планируют сдать 2кв 2021
Когда я рассказал менеджеру что Каховская уже ввела в эксплуатацию три дома в декабре у менеджера аж глаза округлились
В ЭБЛ похоже забыли, что они строят 4х секционный дом.))
22-25 дом к 21 году это сильно. Вот, что значит крепкий коммунальный застройщик.
Так что? Видовую берёте? К августу ковальская дотянет набережную и вы будете с высока поглядывать на гуляющих по ней жителей района томно переводя взгляд на золотые купола лавры..
Концепция поменялась )))
Я в Гавань заехал по дороге, изначальная цель была посещения банка который находится в том помещении.
А с менеджером просто покалякать захотелось об жизни ))
Менеджер оказывается себе купил квартиру в 22-25 доме, продал другую хату и теперь живет с ребенком и женой у родителей. Я представляю что у него твориться в голове когда он целый день смотрит на свой дом в котором нихрена не идут работы а после окончания рабочего дня он возвращается в квартиру жены и он морально понимает что жить с родаками ему еще 2 года точно....
И тут я такой прихожу и рассказываю ему что жк каховская уже сдала в эксплуатацию 3 дома...
Жесть)
Живите своим умом!
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:42
zzzzzz написав:
Менеджер оказывается себе купил квартиру в 22-25 доме, продал другую хату и теперь живет с ребенком и женой у родителей. Я представляю что у него твориться в голове когда он целый день смотрит на свой дом в котором нихрена не идут работы а после окончания рабочего дня он возвращается в квартиру жены и он морально понимает что жить с родаками ему еще 2 года точно....
Зате, можливо, вселиться в новобуд.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Сер 23 січ, 2019 16:51
rusramzik написав:
Бережанское гетто 38м.- по 630$, 20+ этаж, поставка по "обещалкам" через 1,5 года! После поиска вторички, хочется вымыть руки, уши и мозги от риэлторов, хозяев, обосцанных подъездов...! Да прибудет с ними Великий Дорожай!
дорожай чого: мила, дошок?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 17:09
zzzzzz написав:
Менеджер оказывается себе купил квартиру в 22-25 доме, продал другую хату и теперь живет с ребенком и женой у родителей.
нет денег - нех.строить.
на барыг работают, видят как дела делаются и всё равно бабло несут.
ничего, злее будет.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 17:21
zzzzzz написав: hume написав: zzzzzz написав:
Заезжал в Русановскую Гавань
Строители активно работают на ЭБЛ ,уже к 9 этажу подходят.
По срокам.
30 дом обещают к августу , 22-25 дом планируют сдать 2кв 2021
Когда я рассказал менеджеру что Каховская уже ввела в эксплуатацию три дома в декабре у менеджера аж глаза округлились
В ЭБЛ похоже забыли, что они строят 4х секционный дом.))
22-25 дом к 21 году это сильно. Вот, что значит крепкий коммунальный застройщик.
Так что? Видовую берёте? К августу ковальская дотянет набережную и вы будете с высока поглядывать на гуляющих по ней жителей района томно переводя взгляд на золотые купола лавры..
Концепция поменялась )))
Я в Гавань заехал по дороге, изначальная цель была посещения банка который находится в том помещении.
А с менеджером просто покалякать захотелось об жизни ))
Менеджер оказывается себе купил квартиру в 22-25 доме, продал другую хату и теперь живет с ребенком и женой у родителей. Я представляю что у него твориться в голове когда он целый день смотрит на свой дом в котором нихрена не идут работы а после окончания рабочего дня он возвращается в квартиру жены и он морально понимает что жить с родаками ему еще 2 года точно....
И тут я такой прихожу и рассказываю ему что жк каховская уже сдала в эксплуатацию 3 дома...
Жесть)
М.б. это сказки/лоховодство в стиле "видите, я здесь работаю, инсайды знаю, а хату всё равно взял, продал даже старую - значит, верю, что достроят, я ж не лох"?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: Сер 23 січ, 2019 17:26
Рыба-сом написав:
М.б. это сказки/лоховодство в стиле "видите, я здесь работаю, инсайды знаю, а хату всё равно взял, продал даже старую - значит, верю, что достроят, я ж не лох"?
100%, заготовка "я сам тут купил/такое ношу/употребляю" - один из самых примитивных приемов любого продавана)
на таких как зет и рассчитано, бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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