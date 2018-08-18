Додано: Сер 23 січ, 2019 16:34

hume написав: zzzzzz написав: Заезжал в Русановскую Гавань



Строители активно работают на ЭБЛ ,уже к 9 этажу подходят.







По срокам.

30 дом обещают к августу , 22-25 дом планируют сдать 2кв 2021



Когда я рассказал менеджеру что Каховская уже ввела в эксплуатацию три дома в декабре у менеджера аж глаза округлились Заезжал в Русановскую ГаваньСтроители активно работают на ЭБЛ ,уже к 9 этажу подходят.По срокам.30 дом обещают к августу , 22-25 дом планируют сдать 2кв 2021Когда я рассказал менеджеру что Каховская уже ввела в эксплуатацию три дома в декабре у менеджера аж глаза округлились

В ЭБЛ похоже забыли, что они строят 4х секционный дом.))



22-25 дом к 21 году это сильно. Вот, что значит крепкий коммунальный застройщик.



Так что? Видовую берёте? К августу ковальская дотянет набережную и вы будете с высока поглядывать на гуляющих по ней жителей района томно переводя взгляд на золотые купола лавры.. В ЭБЛ похоже забыли, что они строят 4х секционный дом.))22-25 дом к 21 году это сильно. Вот, что значит крепкий коммунальный застройщик.Так что? Видовую берёте? К августу ковальская дотянет набережную и вы будете с высока поглядывать на гуляющих по ней жителей района томно переводя взгляд на золотые купола лавры..

Концепция поменялась )))Я в Гавань заехал по дороге, изначальная цель была посещения банка который находится в том помещении.А с менеджером просто покалякать захотелось об жизни ))Менеджер оказывается себе купил квартиру в 22-25 доме, продал другую хату и теперь живет с ребенком и женой у родителей. Я представляю что у него твориться в голове когда он целый день смотрит на свой дом в котором нихрена не идут работы а после окончания рабочего дня он возвращается в квартиру жены и он морально понимает что жить с родаками ему еще 2 года точно....И тут я такой прихожу и рассказываю ему что жк каховская уже сдала в эксплуатацию 3 дома...Жесть)