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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3389339033913392>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 15:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Бережанское гетто 38м.- по 630$, 20+ этаж, поставка по "обещалкам" через 1,5 года! После поиска вторички, хочется вымыть руки, уши и мозги от риэлторов, хозяев, обосцанных подъездов...! Да прибудет с ними Великий Дорожай!
rusramzik
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:00

  rusramzik написав:Да прибудет с ними Великий Дорожай!

Вірно!
Давно чекаємо!
Може, зберемось і гуртом будемо кричати: "Дорожай, приходь!!! Нам погано без тебе!!!"
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:04

  zzzzzz написав:Заезжал в Русановскую Гавань

Строители активно работают на ЭБЛ ,уже к 9 этажу подходят.



По срокам.
30 дом обещают к августу , 22-25 дом планируют сдать 2кв 2021

Когда я рассказал менеджеру что Каховская уже ввела в эксплуатацию три дома в декабре у менеджера аж глаза округлились :lol:

В ЭБЛ похоже забыли, что они строят 4х секционный дом.))

22-25 дом к 21 году это сильно. Вот, что значит крепкий коммунальный застройщик. :mrgreen:

Так что? Видовую берёте? К августу ковальская дотянет набережную и вы будете с высока поглядывать на гуляющих по ней жителей района томно переводя взгляд на золотые купола лавры..
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:07

  rusramzik написав:Бережанское гетто 38м.- по 630$, 20+ этаж, поставка по "обещалкам" через 1,5 года! После поиска вторички, хочется вымыть руки, уши и мозги от риэлторов, хозяев, обосцанных подъездов...! Да прибудет с ними Великий Дорожай!

Пусть обещают дальше, три месяца назад обещали то же самое, тогда даже котлована не было (вторая очередь).
hume
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:34

  hume написав:
  zzzzzz написав:Заезжал в Русановскую Гавань

Строители активно работают на ЭБЛ ,уже к 9 этажу подходят.



По срокам.
30 дом обещают к августу , 22-25 дом планируют сдать 2кв 2021

Когда я рассказал менеджеру что Каховская уже ввела в эксплуатацию три дома в декабре у менеджера аж глаза округлились :lol:

В ЭБЛ похоже забыли, что они строят 4х секционный дом.))

22-25 дом к 21 году это сильно. Вот, что значит крепкий коммунальный застройщик. :mrgreen:

Так что? Видовую берёте? К августу ковальская дотянет набережную и вы будете с высока поглядывать на гуляющих по ней жителей района томно переводя взгляд на золотые купола лавры..


Концепция поменялась )))
Я в Гавань заехал по дороге, изначальная цель была посещения банка который находится в том помещении.
А с менеджером просто покалякать захотелось об жизни ))

Менеджер оказывается себе купил квартиру в 22-25 доме, продал другую хату и теперь живет с ребенком и женой у родителей. Я представляю что у него твориться в голове когда он целый день смотрит на свой дом в котором нихрена не идут работы а после окончания рабочего дня он возвращается в квартиру жены и он морально понимает что жить с родаками ему еще 2 года точно....
И тут я такой прихожу и рассказываю ему что жк каховская уже сдала в эксплуатацию 3 дома...
Жесть)
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:42

  zzzzzz написав:Менеджер оказывается себе купил квартиру в 22-25 доме, продал другую хату и теперь живет с ребенком и женой у родителей. Я представляю что у него твориться в голове когда он целый день смотрит на свой дом в котором нихрена не идут работы а после окончания рабочего дня он возвращается в квартиру жены и он морально понимает что жить с родаками ему еще 2 года точно....

Зате, можливо, вселиться в новобуд.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 16:51

  rusramzik написав:Бережанское гетто 38м.- по 630$, 20+ этаж, поставка по "обещалкам" через 1,5 года! После поиска вторички, хочется вымыть руки, уши и мозги от риэлторов, хозяев, обосцанных подъездов...! Да прибудет с ними Великий Дорожай!

дорожай чого: мила, дошок?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:09

  zzzzzz написав:Менеджер оказывается себе купил квартиру в 22-25 доме, продал другую хату и теперь живет с ребенком и женой у родителей.

нет денег - нех.строить.
на барыг работают, видят как дела делаются и всё равно бабло несут.
ничего, злее будет.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:21

  zzzzzz написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:Заезжал в Русановскую Гавань

Строители активно работают на ЭБЛ ,уже к 9 этажу подходят.



По срокам.
30 дом обещают к августу , 22-25 дом планируют сдать 2кв 2021

Когда я рассказал менеджеру что Каховская уже ввела в эксплуатацию три дома в декабре у менеджера аж глаза округлились :lol:

В ЭБЛ похоже забыли, что они строят 4х секционный дом.))

22-25 дом к 21 году это сильно. Вот, что значит крепкий коммунальный застройщик. :mrgreen:

Так что? Видовую берёте? К августу ковальская дотянет набережную и вы будете с высока поглядывать на гуляющих по ней жителей района томно переводя взгляд на золотые купола лавры..


Концепция поменялась )))
Я в Гавань заехал по дороге, изначальная цель была посещения банка который находится в том помещении.
А с менеджером просто покалякать захотелось об жизни ))

Менеджер оказывается себе купил квартиру в 22-25 доме, продал другую хату и теперь живет с ребенком и женой у родителей. Я представляю что у него твориться в голове когда он целый день смотрит на свой дом в котором нихрена не идут работы а после окончания рабочего дня он возвращается в квартиру жены и он морально понимает что жить с родаками ему еще 2 года точно....
И тут я такой прихожу и рассказываю ему что жк каховская уже сдала в эксплуатацию 3 дома...
Жесть)

М.б. это сказки/лоховодство в стиле "видите, я здесь работаю, инсайды знаю, а хату всё равно взял, продал даже старую - значит, верю, что достроят, я ж не лох"? :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:26

  Рыба-сом написав:М.б. это сказки/лоховодство в стиле "видите, я здесь работаю, инсайды знаю, а хату всё равно взял, продал даже старую - значит, верю, что достроят, я ж не лох"? :mrgreen:


100%, заготовка "я сам тут купил/такое ношу/употребляю" - один из самых примитивных приемов любого продавана)
на таких как зет и рассчитано, бгг
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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