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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3389339033913392

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:53

так я не понял смарт плазе голосеево быть или не??? Это они же вайт-лайнс? Напротив гостиницы мир. Вроде отменили, сча зашел на сайт--сайт работает. Сегодня общался с манагером из одного оп, у нее подруга манагер в юдп. Так говорит что еще нихрена на начинали даже, еще нихрена не ясно, а уже половина забронировано. Что вообще происходит??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

население -0.5% за год, прирост жилплощади +1%, итого +1.5% на рыло.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:56

  Zebra написав:население -0.5% за год, прирост жилплощади +1%, итого +1.5% на рыло.


там где прирост жилплощади, там нет минуса по населению.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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