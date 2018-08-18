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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:53
так я не понял смарт плазе голосеево быть или не??? Это они же вайт-лайнс? Напротив гостиницы мир. Вроде отменили, сча зашел на сайт--сайт работает. Сегодня общался с манагером из одного оп, у нее подруга манагер в юдп. Так говорит что еще нихрена на начинали даже, еще нихрена не ясно, а уже половина забронировано. Что вообще происходит??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
население -0.5% за год, прирост жилплощади +1%, итого +1.5% на рыло.
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:56
там где прирост жилплощади, там нет минуса по населению.
главное оружие рашистов - ложь
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