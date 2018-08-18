Додано: Сер 23 січ, 2019 17:53

так я не понял смарт плазе голосеево быть или не??? Это они же вайт-лайнс? Напротив гостиницы мир. Вроде отменили, сча зашел на сайт--сайт работает. Сегодня общался с манагером из одного оп, у нее подруга манагер в юдп. Так говорит что еще нихрена на начинали даже, еще нихрена не ясно, а уже половина забронировано. Что вообще происходит??

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------