|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:53
так я не понял смарт плазе голосеево быть или не??? Это они же вайт-лайнс? Напротив гостиницы мир. Вроде отменили, сча зашел на сайт--сайт работает. Сегодня общался с манагером из одного оп, у нее подруга манагер в юдп. Так говорит что еще нихрена на начинали даже, еще нихрена не ясно, а уже половина забронировано. Что вообще происходит??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3170
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 334 раз.
- Подякували: 450 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 17:56
Zebra написав:
население -0.5% за год, прирост жилплощади +1%, итого +1.5% на рыло.
там где прирост жилплощади, там нет минуса по населению.
главное оружие рашистов - ложь
-
trololo
-
-
- Повідомлень: 3742
- З нами з: 16.10.14
- Подякував: 1859 раз.
- Подякували: 1034 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:03
trololo написав: Zebra написав:
население -0.5% за год, прирост жилплощади +1%, итого +1.5% на рыло.
там где прирост жилплощади, там нет минуса по населению.
Сестру с мужем попросили срочно выехать со съемной квартиры. За 2 недели нашли без проблем новую. Квартира сдаётся 2 года, первый год - арендатор выехал в Германию, второй - девочка-блогер в Камбоджу. Хозяйка после первого оставила его счастливый глобус. Предложила выбирать страну в шутку. Но если тенденция продолжиться, то шутка-то будет и не шуткой )))
-
stm
-
-
- Повідомлень: 1595
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:08
stm написав: trololo написав: Zebra написав:
население -0.5% за год, прирост жилплощади +1%, итого +1.5% на рыло.
там где прирост жилплощади, там нет минуса по населению.
Сестру с мужем попросили срочно выехать со съемной квартиры. За 2 недели нашли без проблем новую. Квартира сдаётся 2 года, первый год - арендатор выехал в Германию, второй - девочка-блогер в Камбоджу. Хозяйка после первого оставила его счастливый глобус. Предложила выбирать страну в шутку. Но если тенденция продолжиться, то шутка-то будет и не шуткой )))
а в связи с чем попросили выехать сестру? Продают?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 3170
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 334 раз.
- Подякували: 450 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:09
stm написав:
Сестру с мужем попросили срочно выехать со съемной квартиры. За 2 недели нашли без проблем новую. Квартира сдаётся 2 года, первый год - арендатор выехал в Германию, второй - девочка-блогер в Камбоджу. Хозяйка после первого оставила его счастливый глобус. Предложила выбирать страну в шутку. Но если тенденция продолжиться, то шутка-то будет и не шуткой )))
а почему не пишете где, что и за сколько сняли? и "без проблем" за 2 недели - это сколько они посмотрели? с риелтором, или напрямую? это ж интереснее, чем сентенция про глобус
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5739
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:15
kingkongovets написав: stm написав:
Сестру с мужем попросили срочно выехать со съемной квартиры. За 2 недели нашли без проблем новую. Квартира сдаётся 2 года, первый год - арендатор выехал в Германию, второй - девочка-блогер в Камбоджу. Хозяйка после первого оставила его счастливый глобус. Предложила выбирать страну в шутку. Но если тенденция продолжиться, то шутка-то будет и не шуткой )))
а почему не пишете где, что и за сколько сняли? и "без проблем" за 2 недели - это сколько они посмотрели? с риелтором, или напрямую? это ж интереснее, чем сентенция про глобус
Голосеевский 51 квадрат за 10500+коммуналка.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 1595
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 47 раз.
- Подякували: 250 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:24
Жека79 написав:
так я не понял смарт плазе голосеево быть или не??? Это они же вайт-лайнс? Напротив гостиницы мир. Вроде отменили, сча зашел на сайт--сайт работает. Сегодня общался с манагером из одного оп, у нее подруга манагер в юдп. Так говорит что еще нихрена на начинали даже, еще нихрена не ясно, а уже половина забронировано. Что вообще происходит?
?
дешевеет однако...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10128
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 448 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:25
stm написав: kingkongovets написав: stm написав:
Сестру с мужем попросили срочно выехать со съемной квартиры. За 2 недели нашли без проблем новую. Квартира сдаётся 2 года, первый год - арендатор выехал в Германию, второй - девочка-блогер в Камбоджу. Хозяйка после первого оставила его счастливый глобус. Предложила выбирать страну в шутку. Но если тенденция продолжиться, то шутка-то будет и не шуткой )))
а почему не пишете где, что и за сколько сняли? и "без проблем" за 2 недели - это сколько они посмотрели? с риелтором, или напрямую? это ж интереснее, чем сентенция про глобус
Голосеевский 51 квадрат за 10500+коммуналка.
спасибо, так все же - через риелтора? сколько вообще просмотрели объектов? или 2 недели ушли на то, шоп выйти наконец напрямую и сэкономить пятерку с мелочью?
у меня знакомый перед нг нашел за пару дней квартиру в вышгороде (искал на оболони, но очень доволен тем шо нашел) за 6000 - первая сдача, новый дом
очень интересно состояние рынка аренды жилой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 5739
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 326 раз.
- Подякували: 782 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 23 січ, 2019 18:30
Zebra написав:
население -0.5% за год, прирост жилплощади +1%, итого +1.5% на рыло.
в Киеве?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
-
Прохожий
-
-
- Повідомлень: 10128
- З нами з: 05.06.13
- Подякував: 448 раз.
- Подякували: 945 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|