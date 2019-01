Додано: Сер 23 січ, 2019 18:09

stm написав: Сестру с мужем попросили срочно выехать со съемной квартиры. За 2 недели нашли без проблем новую. Квартира сдаётся 2 года, первый год - арендатор выехал в Германию, второй - девочка-блогер в Камбоджу. Хозяйка после первого оставила его счастливый глобус. Предложила выбирать страну в шутку. Но если тенденция продолжиться, то шутка-то будет и не шуткой ))) Сестру с мужем попросили срочно выехать со съемной квартиры. За 2 недели нашли без проблем новую. Квартира сдаётся 2 года, первый год - арендатор выехал в Германию, второй - девочка-блогер в Камбоджу. Хозяйка после первого оставила его счастливый глобус. Предложила выбирать страну в шутку. Но если тенденция продолжиться, то шутка-то будет и не шуткой )))



а почему не пишете где, что и за сколько сняли? и "без проблем" за 2 недели - это сколько они посмотрели? с риелтором, или напрямую? это ж интереснее, чем сентенция про глобус а почему не пишете где, что и за сколько сняли? и "без проблем" за 2 недели - это сколько они посмотрели? с риелтором, или напрямую? это ж интереснее, чем сентенция про глобус

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.