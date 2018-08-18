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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3390339133923393>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:53

так я не понял смарт плазе голосеево быть или не??? Это они же вайт-лайнс? Напротив гостиницы мир. Вроде отменили, сча зашел на сайт--сайт работает. Сегодня общался с манагером из одного оп, у нее подруга манагер в юдп. Так говорит что еще нихрена на начинали даже, еще нихрена не ясно, а уже половина забронировано. Что вообще происходит??
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 17:56

  Zebra написав:население -0.5% за год, прирост жилплощади +1%, итого +1.5% на рыло.


там где прирост жилплощади, там нет минуса по населению.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:03

  trololo написав:
  Zebra написав:население -0.5% за год, прирост жилплощади +1%, итого +1.5% на рыло.


там где прирост жилплощади, там нет минуса по населению.

Сестру с мужем попросили срочно выехать со съемной квартиры. За 2 недели нашли без проблем новую. Квартира сдаётся 2 года, первый год - арендатор выехал в Германию, второй - девочка-блогер в Камбоджу. Хозяйка после первого оставила его счастливый глобус. Предложила выбирать страну в шутку. Но если тенденция продолжиться, то шутка-то будет и не шуткой )))
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:08

  stm написав:
  trololo написав:
  Zebra написав:население -0.5% за год, прирост жилплощади +1%, итого +1.5% на рыло.


там где прирост жилплощади, там нет минуса по населению.

Сестру с мужем попросили срочно выехать со съемной квартиры. За 2 недели нашли без проблем новую. Квартира сдаётся 2 года, первый год - арендатор выехал в Германию, второй - девочка-блогер в Камбоджу. Хозяйка после первого оставила его счастливый глобус. Предложила выбирать страну в шутку. Но если тенденция продолжиться, то шутка-то будет и не шуткой )))


а в связи с чем попросили выехать сестру? Продают?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:09

  stm написав:Сестру с мужем попросили срочно выехать со съемной квартиры. За 2 недели нашли без проблем новую. Квартира сдаётся 2 года, первый год - арендатор выехал в Германию, второй - девочка-блогер в Камбоджу. Хозяйка после первого оставила его счастливый глобус. Предложила выбирать страну в шутку. Но если тенденция продолжиться, то шутка-то будет и не шуткой )))


а почему не пишете где, что и за сколько сняли? и "без проблем" за 2 недели - это сколько они посмотрели? с риелтором, или напрямую? это ж интереснее, чем сентенция про глобус
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:14

  Жека79 написав:
  stm написав:Сестру с мужем попросили срочно выехать со съемной квартиры. За 2 недели нашли без проблем новую. Квартира сдаётся 2 года, первый год - арендатор выехал в Германию, второй - девочка-блогер в Камбоджу. Хозяйка после первого оставила его счастливый глобус. Предложила выбирать страну в шутку. Но если тенденция продолжиться, то шутка-то будет и не шуткой )))


а в связи с чем попросили выехать сестру? Продают?

Сын хозяина нашел новую супругу и скоро будет пополнение. Жил в Харькове. Харьков в минус, Киев в плюс. Но общая тенденция исследования мира в сторону мобильности молодёжи на лицо :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:15

  kingkongovets написав:
  stm написав:Сестру с мужем попросили срочно выехать со съемной квартиры. За 2 недели нашли без проблем новую. Квартира сдаётся 2 года, первый год - арендатор выехал в Германию, второй - девочка-блогер в Камбоджу. Хозяйка после первого оставила его счастливый глобус. Предложила выбирать страну в шутку. Но если тенденция продолжиться, то шутка-то будет и не шуткой )))


а почему не пишете где, что и за сколько сняли? и "без проблем" за 2 недели - это сколько они посмотрели? с риелтором, или напрямую? это ж интереснее, чем сентенция про глобус

Голосеевский 51 квадрат за 10500+коммуналка.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:24

  Жека79 написав:так я не понял смарт плазе голосеево быть или не??? Это они же вайт-лайнс? Напротив гостиницы мир. Вроде отменили, сча зашел на сайт--сайт работает. Сегодня общался с манагером из одного оп, у нее подруга манагер в юдп. Так говорит что еще нихрена на начинали даже, еще нихрена не ясно, а уже половина забронировано. Что вообще происходит??

дешевеет однако...
:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:25

  stm написав:
  kingkongovets написав:
  stm написав:Сестру с мужем попросили срочно выехать со съемной квартиры. За 2 недели нашли без проблем новую. Квартира сдаётся 2 года, первый год - арендатор выехал в Германию, второй - девочка-блогер в Камбоджу. Хозяйка после первого оставила его счастливый глобус. Предложила выбирать страну в шутку. Но если тенденция продолжиться, то шутка-то будет и не шуткой )))


а почему не пишете где, что и за сколько сняли? и "без проблем" за 2 недели - это сколько они посмотрели? с риелтором, или напрямую? это ж интереснее, чем сентенция про глобус

Голосеевский 51 квадрат за 10500+коммуналка.


спасибо, так все же - через риелтора? сколько вообще просмотрели объектов? или 2 недели ушли на то, шоп выйти наконец напрямую и сэкономить пятерку с мелочью?
у меня знакомый перед нг нашел за пару дней квартиру в вышгороде (искал на оболони, но очень доволен тем шо нашел) за 6000 - первая сдача, новый дом
очень интересно состояние рынка аренды жилой
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:30

  Zebra написав:население -0.5% за год, прирост жилплощади +1%, итого +1.5% на рыло.

в Киеве?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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