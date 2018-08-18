Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:спасибо, так все же - через риелтора? сколько вообще просмотрели объектов? или 2 недели ушли на то, шоп выйти наконец напрямую и сэкономить пятерку с мелочью?
Риелтор по совету друга. Пятерку заплатили, так как женщина не гоняла за зря. Старый фонд попросили не смотреть сразу, метраж 50+ был и до этого. 7 вариантов, некоторые в одном доме на разных этажах, ремонт получше - 12000-13000, ремонт как любит Влад "от застройщика" или максимально просто (но в данном случае на диване не съэкономили) - 10000-11000 Февраль и отопление посмотрим результат
kingkongovets написав:спасибо, так все же - через риелтора? сколько вообще просмотрели объектов? или 2 недели ушли на то, шоп выйти наконец напрямую и сэкономить пятерку с мелочью?
Риелтор по совету друга. Пятерку заплатили, так как женщина не гоняла за зря. Старый фонд попросили не смотреть сразу, метраж 50+ был и до этого. 7 вариантов, некоторые в одном доме на разных этажах, ремонт получше - 12000-13000, ремонт как любит Влад "от застройщика" или максимально просто (но в данном случае на диване не съэкономили) - 10000-11000 Февраль и отопление посмотрим результат
локация?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
kingkongovets написав:спасибо, так все же - через риелтора? сколько вообще просмотрели объектов? или 2 недели ушли на то, шоп выйти наконец напрямую и сэкономить пятерку с мелочью?
Риелтор по совету друга. Пятерку заплатили, так как женщина не гоняла за зря. Старый фонд попросили не смотреть сразу, метраж 50+ был и до этого. 7 вариантов, некоторые в одном доме на разных этажах, ремонт получше - 12000-13000, ремонт как любит Влад "от застройщика" или максимально просто (но в данном случае на диване не съэкономили) - 10000-11000 Февраль и отопление посмотрим результат
еще раз спасибо - в общем в этом бюджете выбор есть и можно выбирать, очень интересно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
J_P написав:Уважаемый. Специально для вас (пардон, остальные читатели ветки) делаю краткое изложение фактов из своих предыдущих постов в качестве реакции на все ваши вчерашние-позавчерашние : 1) пакеты из Гудвайна разлагаются не хуже мусорных, 2) в Обольньскай 100 (СТО!!!) подземных паркомест на все 3 дома (перезвонил 2-й раз и еще раз уточнил). 3) Несколько раз не мог запарковать вечером свою вторую машину на охраняемых стоянках в описываемом вами районе (я там живу) - тупо нет мест. 4) В Польше (по наблюдениям) и в Берлине (по факту, выложенному на форуме) процент паркомест на 1 квартиру в 2-2,5 раза больше чем ОболСкай. И, - мое предположение - то же соотношение будет в новом ЖК на территории Аквариума. 5) На сообщение о существенном увеличении цен в Варшавском (то ли Первого, то ли Прохожего - не помню) написал дословно: " Не знаю цифр Варшавского, но в Мiстi Квiтiв - весной 2016 кв метр в монолите на уровне "вылезли из котлована" шел по 14К, сейчас - по 19К (со слов сотрудницы, купившей ребенку в первом доме)" Берем калькулятор и получаем, что отпускная цена выросла более чем на 30% в долларе. Человек, вхожий в МЖК Оболонь шепнул, что существенно выросла себестойка. Маржа - по другим данным - осталась прежняя. Поэтому в МК кв метр теперь дороже чем в "варшавских" и "аркадовских" домах в районе Эврики. А к метро - в том числе и перспективному - дальше. Т.о. изза увеличения себестойки при неизменной наценке начались проблемы с продажами. 6) Себестойка и продажная цена на недвижку номинирована в гривнах. Поэтому при скачке курса и СЕБЕСТОИМОСТЬ, и ОТПУСКНАЯ ЦЕНА резко падает в долларе. При увеличении гривневой себестоимости цена отпускная растет при постоянной марже (но это и ежу понятно).
Только не начинайте снова писать про "зеленые тапочки".... [(с)"О чем говорят мужчины)],
П.С. 7) Я сам разберусь покупать ли мне третье авто (при отсутствии парковки) - без ваших рекомендаций (и это тоже факт, не подлежащий дальнейшему обсуждению)
блин все перекрутил и молоцец . 1 . спор о стоянках был а не о охраняемых парковках /подземных паркингов и дт .
J_P написав:3) По поводу 3 стоянок в округе. ТАМ СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕТ! И давно. У меня там 2 машины запаркованы. Посему не спорьте, плиз, о вкусе омаров... (Сдан всего один дом в ОболоньСкай, а вереница запаркованных по утрам машин тянется по проспекту метров на сто). И последнее. По моим ощущениям (пример дома в Берлине и мои скромные познания новостроек Варшавы), кол-во персонифицированных паркомест ~ 70% от числа квартир. У нас совсем другие требования к застройке. Именно об этом было моё сообщение.
остальной булшит даже не буду читать .
2 . @Себестойка и продажная цена на недвижку номинирована в гривнах. Поэтому при скачке курса и СЕБЕСТОИМОСТЬ, и ОТПУСКНАЯ ЦЕНА резко падает в долларе. При увеличении гривневой себестоимости цена отпускная растет при постоянной марже (но это и ежу понятно). @
этот перл нужно записать в аналы украинской экономики . я теперь понимаю почему в Украине такие экономисты .
запомните раз и на всегда СEБЕСТОИМОСТЬ - никто кроме бухгалтеров не считает в гривне . она считается в валюте! Продажная цена недвиги - всегда в долларах! то что вы платить гривну в банке еще ни о чем не говорит . если бы было все именно так то застройщики были бы бедняками просто .
спор как я понял очко жим жим . хотя чего я ожидал . ах да - бутылку мартеля .
kingkongovets написав:спасибо, так все же - через риелтора? сколько вообще просмотрели объектов? или 2 недели ушли на то, шоп выйти наконец напрямую и сэкономить пятерку с мелочью?
Риелтор по совету друга. Пятерку заплатили, так как женщина не гоняла за зря. Старый фонд попросили не смотреть сразу, метраж 50+ был и до этого. 7 вариантов, некоторые в одном доме на разных этажах, ремонт получше - 12000-13000, ремонт как любит Влад "от застройщика" или максимально просто (но в данном случае на диване не съэкономили) - 10000-11000 Февраль и отопление посмотрим результат
локация?
Ипподром - настроили там много, выбор есть ))) Смотрели районы только Голосеево и Соломенка изначально.
Рыба-сом написав:М.б. это сказки/лоховодство в стиле "видите, я здесь работаю, инсайды знаю, а хату всё равно взял, продал даже старую - значит, верю, что достроят, я ж не лох"?
100%, заготовка "я сам тут купил/такое ношу/употребляю" - один из самых примитивных приемов любого продавана) на таких как зет и рассчитано, бгг
Туповатый подкол если че. 1.Квартиры застройщик уже не продает, только переуступка. 2.Судя по срокам этот рассказ вызывает только сострадание и ни в коем случае не является призывом к покупке для пересичного. 3. Я для себя вообще варианты с первичной покупкой отбросил, эту информацию выложил для форума.