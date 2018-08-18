Уважаемый. Специально для вас (пардон, остальные читатели ветки) делаю краткое изложение фактов из своих предыдущих постов в качестве реакции на все ваши вчерашние-позавчерашние :1) пакеты из Гудвайна разлагаются не хуже мусорных,2) в Обольньскай 100 (СТО!!!) подземных паркомест на все 3 дома (перезвонил 2-й раз и еще раз уточнил).3) Несколько раз не мог запарковать вечером свою вторую машину на охраняемых стоянках в описываемом вами районе (я там живу) - тупо нет мест.4) В Польше (по наблюдениям) и в Берлине (по факту, выложенному на форуме) процент паркомест на 1 квартиру в 2-2,5 раза больше чем ОболСкай. И, - мое предположение - то же соотношение будет в новом ЖК на территории Аквариума.5) На сообщение о существенном увеличении цен в Варшавском (то ли Первого, то ли Прохожего - не помню) написал дословно: " Не знаю цифр Варшавского, но в Мiстi Квiтiв - весной 2016 кв метр в монолите на уровне "вылезли из котлована" шел по 14К, сейчас - по 19К (со слов сотрудницы, купившей ребенку в первом доме)"Берем калькулятор и получаем, что отпускная цена выросла более чем на 30% в долларе. Человек, вхожий в МЖК Оболонь шепнул, что существенно выросла себестойка. Маржа - по другим данным - осталась прежняя. Поэтому в МК кв метр теперь дороже чем в "варшавских" и "аркадовских" домах в районе Эврики. А к метро - в том числе и перспективному - дальше. Т.о. изза увеличения себестойки при неизменной наценке начались проблемы с продажами.6) Себестойка и продажная цена на недвижку номинирована в гривнах. Поэтому при скачке курса и СЕБЕСТОИМОСТЬ, и ОТПУСКНАЯ ЦЕНА резко падает в долларе. При увеличении гривневой себестоимости цена отпускная растет при постоянной марже (но это и ежу понятно).Только не начинайте снова писать про "зеленые тапочки".... [(с)"О чем говорят мужчины)],П.С. 7) Я сам разберусь покупать ли мне третье авто (при отсутствии парковки) - без ваших рекомендаций (и это тоже факт, не подлежащий дальнейшему обсуждению)