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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3390339133923393

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:40

  kingkongovets написав:спасибо, так все же - через риелтора? сколько вообще просмотрели объектов? или 2 недели ушли на то, шоп выйти наконец напрямую и сэкономить пятерку с мелочью?

Риелтор по совету друга. Пятерку заплатили, так как женщина не гоняла за зря. Старый фонд попросили не смотреть сразу, метраж 50+ был и до этого. 7 вариантов, некоторые в одном доме на разных этажах, ремонт получше - 12000-13000, ремонт как любит Влад "от застройщика" или максимально просто (но в данном случае на диване не съэкономили) - 10000-11000 :)
Февраль и отопление посмотрим результат :)
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:49

  stm написав:
  kingkongovets написав:спасибо, так все же - через риелтора? сколько вообще просмотрели объектов? или 2 недели ушли на то, шоп выйти наконец напрямую и сэкономить пятерку с мелочью?

Риелтор по совету друга. Пятерку заплатили, так как женщина не гоняла за зря. Старый фонд попросили не смотреть сразу, метраж 50+ был и до этого. 7 вариантов, некоторые в одном доме на разных этажах, ремонт получше - 12000-13000, ремонт как любит Влад "от застройщика" или максимально просто (но в данном случае на диване не съэкономили) - 10000-11000 :)
Февраль и отопление посмотрим результат :)

локация?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

stm написав:
  kingkongovets написав:спасибо, так все же - через риелтора? сколько вообще просмотрели объектов? или 2 недели ушли на то, шоп выйти наконец напрямую и сэкономить пятерку с мелочью?

Риелтор по совету друга. Пятерку заплатили, так как женщина не гоняла за зря. Старый фонд попросили не смотреть сразу, метраж 50+ был и до этого. 7 вариантов, некоторые в одном доме на разных этажах, ремонт получше - 12000-13000, ремонт как любит Влад "от застройщика" или максимально просто (но в данном случае на диване не съэкономили) - 10000-11000 :)
Февраль и отопление посмотрим результат :)


еще раз спасибо - в общем в этом бюджете выбор есть и можно выбирать, очень интересно
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 18:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:Уважаемый. Специально для вас (пардон, остальные читатели ветки) делаю краткое изложение фактов из своих предыдущих постов в качестве реакции на все ваши вчерашние-позавчерашние :
1) пакеты из Гудвайна разлагаются не хуже мусорных,
2) в Обольньскай 100 (СТО!!!) подземных паркомест на все 3 дома (перезвонил 2-й раз и еще раз уточнил).
3) Несколько раз не мог запарковать вечером свою вторую машину на охраняемых стоянках в описываемом вами районе (я там живу) - тупо нет мест.
4) В Польше (по наблюдениям) и в Берлине (по факту, выложенному на форуме) процент паркомест на 1 квартиру в 2-2,5 раза больше чем ОболСкай. И, - мое предположение - то же соотношение будет в новом ЖК на территории Аквариума.
5) На сообщение о существенном увеличении цен в Варшавском (то ли Первого, то ли Прохожего - не помню) написал дословно: " Не знаю цифр Варшавского, но в Мiстi Квiтiв - весной 2016 кв метр в монолите на уровне "вылезли из котлована" шел по 14К, сейчас - по 19К (со слов сотрудницы, купившей ребенку в первом доме)"
Берем калькулятор и получаем, что отпускная цена выросла более чем на 30% в долларе. Человек, вхожий в МЖК Оболонь шепнул, что существенно выросла себестойка. Маржа - по другим данным - осталась прежняя. Поэтому в МК кв метр теперь дороже чем в "варшавских" и "аркадовских" домах в районе Эврики. А к метро - в том числе и перспективному - дальше. Т.о. изза увеличения себестойки при неизменной наценке начались проблемы с продажами.
6) Себестойка и продажная цена на недвижку номинирована в гривнах. Поэтому при скачке курса и СЕБЕСТОИМОСТЬ, и ОТПУСКНАЯ ЦЕНА резко падает в долларе. При увеличении гривневой себестоимости цена отпускная растет при постоянной марже (но это и ежу понятно).

Только не начинайте снова писать про "зеленые тапочки".... [(с)"О чем говорят мужчины)],


П.С. 7) Я сам разберусь покупать ли мне третье авто (при отсутствии парковки) - без ваших рекомендаций (и это тоже факт, не подлежащий дальнейшему обсуждению)


блин все перекрутил и молоцец .
1 . спор о стоянках был а не о охраняемых парковках /подземных паркингов и дт .

  J_P написав:3) По поводу 3 стоянок в округе. ТАМ СВОБОДНЫХ МЕСТ НЕТ! И давно. У меня там 2 машины запаркованы. Посему не спорьте, плиз, о вкусе омаров...
(Сдан всего один дом в ОболоньСкай, а вереница запаркованных по утрам машин тянется по проспекту метров на сто).
И последнее. По моим ощущениям (пример дома в Берлине и мои скромные познания новостроек Варшавы), кол-во персонифицированных паркомест ~ 70% от числа квартир.
У нас совсем другие требования к застройке. Именно об этом было моё сообщение.


остальной булшит даже не буду читать .

2 . @Себестойка и продажная цена на недвижку номинирована в гривнах. Поэтому при скачке курса и СЕБЕСТОИМОСТЬ, и ОТПУСКНАЯ ЦЕНА резко падает в долларе. При увеличении гривневой себестоимости цена отпускная растет при постоянной марже (но это и ежу понятно). @

этот перл нужно записать в аналы украинской экономики .
я теперь понимаю почему в Украине такие экономисты .

запомните раз и на всегда СEБЕСТОИМОСТЬ - никто кроме бухгалтеров не считает в гривне . она считается в валюте!
Продажная цена недвиги - всегда в долларах! то что вы платить гривну в банке еще ни о чем не говорит .
если бы было все именно так то застройщики были бы бедняками просто .

спор как я понял очко жим жим .
хотя чего я ожидал . ах да - бутылку мартеля .
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:00

  Прохожий написав:
  stm написав:
  kingkongovets написав:спасибо, так все же - через риелтора? сколько вообще просмотрели объектов? или 2 недели ушли на то, шоп выйти наконец напрямую и сэкономить пятерку с мелочью?

Риелтор по совету друга. Пятерку заплатили, так как женщина не гоняла за зря. Старый фонд попросили не смотреть сразу, метраж 50+ был и до этого. 7 вариантов, некоторые в одном доме на разных этажах, ремонт получше - 12000-13000, ремонт как любит Влад "от застройщика" или максимально просто (но в данном случае на диване не съэкономили) - 10000-11000 :)
Февраль и отопление посмотрим результат :)

локация?

Ипподром - настроили там много, выбор есть ))) Смотрели районы только Голосеево и Соломенка изначально.
stm
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:20

  Прохожий написав:
  Zebra написав:население -0.5% за год, прирост жилплощади +1%, итого +1.5% на рыло.

в Киеве?

По стране.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 19:20

  kingkongovets написав:
  Рыба-сом написав:М.б. это сказки/лоховодство в стиле "видите, я здесь работаю, инсайды знаю, а хату всё равно взял, продал даже старую - значит, верю, что достроят, я ж не лох"? :mrgreen:


100%, заготовка "я сам тут купил/такое ношу/употребляю" - один из самых примитивных приемов любого продавана)
на таких как зет и рассчитано, бгг


Туповатый подкол если че.
1.Квартиры застройщик уже не продает, только переуступка.
2.Судя по срокам этот рассказ вызывает только сострадание и ни в коем случае не является призывом к покупке для пересичного.
3. Я для себя вообще варианты с первичной покупкой отбросил, эту информацию выложил для форума.

промышленное производство в декабре упало на 3,5% по сравнению с декабрем-17
Металлургия в декабре -10% год-к-году, машиностроение -17%
https://biz.censor.net.ua/news/3107957/ ... 11_gosstat
Живите своим умом!
zzzzzz
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