stm написав: kingkongovets написав: спасибо, так все же - через риелтора? сколько вообще просмотрели объектов? или 2 недели ушли на то, шоп выйти наконец напрямую и сэкономить пятерку с мелочью? спасибо, так все же - через риелтора? сколько вообще просмотрели объектов? или 2 недели ушли на то, шоп выйти наконец напрямую и сэкономить пятерку с мелочью?

Риелтор по совету друга. Пятерку заплатили, так как женщина не гоняла за зря. Старый фонд попросили не смотреть сразу, метраж 50+ был и до этого. 7 вариантов, некоторые в одном доме на разных этажах, ремонт получше - 12000-13000, ремонт как любит Влад "от застройщика" или максимально просто (но в данном случае на диване не съэкономили) - 10000-11000

Февраль и отопление посмотрим результат



еще раз спасибо - в общем в этом бюджете выбор есть и можно выбирать, очень интересно еще раз спасибо - в общем в этом бюджете выбор есть и можно выбирать, очень интересно

