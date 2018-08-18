какое это имеет отношение к теме ветки?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 19:51
какое это имеет отношение к теме ветки?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Просто сплошной хеппи энд.
В копилку об историях о «беременном кресле». Посидела и в декрет:-)
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:30
Додано: Сер 23 січ, 2019 21:00
Вести с полей...
Заброшу сюда свежий кейс если интересно.
Закрыта сделка купли-продажи микрогостинки общей площадью 20м2, Нивки, до метро порядка 4км, состояние "нужна серьезная косметика" но в принципе можно жить(сдавалась).
Думаю местные эксперты быстро назовут цену
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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