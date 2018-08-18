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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 20:13
stm написав: trololo написав: Zebra написав:
население -0.5% за год, прирост жилплощади +1%, итого +1.5% на рыло.
там где прирост жилплощади, там нет минуса по населению.
Сестру с мужем попросили срочно выехать со съемной квартиры. За 2 недели нашли без проблем новую. Квартира сдаётся 2 года, первый год - арендатор выехал в Германию, второй - девочка-блогер в Камбоджу. Хозяйка после первого оставила его счастливый глобус. Предложила выбирать страну в шутку. Но если тенденция продолжиться, то шутка-то будет и не шуткой )))
Просто сплошной хеппи энд.
В копилку об историях о «беременном кресле». Посидела и в декрет:-)
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Провидец
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Додано: Сер 23 січ, 2019 20:30
Провидец написав:
Просто сплошной хеппи энд.
В копилку об историях о «беременном кресле». Посидела и в декрет:-)
Всё, беру всех друзей, друзей-друзей, идём на новоселье к сестре дружно крутить глобус )))
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stm
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Додано: Сер 23 січ, 2019 21:00
Заброшу сюда свежий кейс если интересно.
Закрыта сделка купли-продажи микрогостинки общей площадью 20м2, Нивки, до метро порядка 4км, состояние "нужна серьезная косметика" но в принципе можно жить(сдавалась).
Думаю местные эксперты быстро назовут цену
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Сер 23 січ, 2019 21:12
Прохожий написав:
Заброшу сюда свежий кейс если интересно.
Закрыта сделка купли-продажи микрогостинки общей площадью 20м2, Нивки, до метро порядка 4км, состояние "нужна серьезная косметика" но в принципе можно жить(сдавалась).
Думаю местные эксперты быстро назовут цену
"пазавите МухА!!!"
он это ТАК долго искал...
наверно всё же дороже цокАля с вуду-волчонком.
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барабашов
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Додано: Сер 23 січ, 2019 21:28
якщо невже ПА500, то 10куе
але якщо оператор учотка Прохожий мае iнтнигу, то через паузу викатить 20Ку
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Сер 23 січ, 2019 21:41
flyman написав:
якщо невже ПА500, то 10куе
але якщо оператор учотка Прохожий мае iнтнигу, то через паузу викатить 20Ку
29999 не ниже
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 23 січ, 2019 21:48
zzzzzz написав: flyman написав:
якщо невже ПА500, то 10куе
але якщо оператор учотка Прохожий мае iнтнигу, то через паузу викатить 20Ку
29999 не ниже
нужно только обойки переклеить и назвать халупку смарт квартирой )) и 30к верняк ))
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baffet
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Додано: Сер 23 січ, 2019 22:01
Прохожий написав:
Заброшу сюда свежий кейс если интересно.
Закрыта сделка купли-продажи микрогостинки общей площадью 20м2, Нивки, до метро порядка 4км, состояние "нужна серьезная косметика" но в принципе можно жить(сдавалась).
Думаю местные эксперты быстро назовут цену
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Kostia
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Додано: Сер 23 січ, 2019 22:12
Kostia написав: Прохожий написав:
Заброшу сюда свежий кейс если интересно.
Закрыта сделка купли-продажи микрогостинки общей площадью 20м2, Нивки, до метро порядка 4км, состояние "нужна серьезная косметика" но в принципе можно жить(сдавалась).
Думаю местные эксперты быстро назовут цену
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Меньше думаю 16-17. Но человек держит интригу )))
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stm
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Додано: Сер 23 січ, 2019 22:13
Живите своим умом!
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zzzzzz
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