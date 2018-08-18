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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 33933394339533963397>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:46

  Gastarbaiter написав:
  zzzzzz написав:промышленное производство в декабре упало на 3,5% по сравнению с декабрем-17
Металлургия в декабре -10% год-к-году, машиностроение -17%
https://biz.censor.net.ua/news/3107957/ ... 11_gosstat

В Киеве нет металлургии. Это где-то там, далеко, в днепровско-приазовских ипенях. Наоборот, оставшиеся без работы металлурги переедут в Киев, пополнят ряды таксистов и барист и сформируют дополнительный спрос на аренду. Поэтому киевские лендлорды сохраняют оптимизм и смело заходят на всю каклету в бетон с поставкой "+2 года".

Интересно, сколько еще резинка будет растягиваться?

Вопрос к ФРС...МВФ.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:56

И снова здравствуйте :)

В эфире вести с первичного РН Одессы.
Покрутилась я в очередном проекте небольшой СК, посмотрела на ситуацию изнутри. И ситуация не сильно меня порадовала. По Одессе идет жесточайший демпинг среди СК. Работают на грани себестоимости, а то и в минус. Если так пойдет и дальше, то к концу года можно ожидать вал банкротств и кучу недостроев, особенно на окраинах города. Более менее себя чувствуют крупные застройщики с проектами в центральных и прицентральных районах.
Основными покупателями малобюджетного жилья являются жители области и моряки, которые таким образом пытаются сохранить деньги (чтобы не пропить между рейсами).
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 22:59

Elensk
Вечер добрый ) А как же дорожайко ? Меня тут гнобят за "зрадофильство" и распространение упаднических настроений ))
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:05

Не очень радует и аренда. Стагнация цен и увеличение времени экспозиции.
В общем я задумалась, что со всем этим делать? В котлованы лезть рисковано, расширяться в аренду тоже не очень перспективно.
И решила я глянуть в сторону паркингов. Есть у нас прибрежные районы с плотной застройкой и отсутствием мест для парковки. И подумала, а может аренда паркингов окажется интересней и более востребованной? Поделитесь мыслями, я с этим никогда дел не имела.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:07

  zzzzzz написав:Elensk
Вечер добрый ) А как же дорожайко ? Меня тут гнобят за "зрадофильство" и распространение упаднических настроений ))


У нас пытаются дорожать отдельные ЖК от раскрученных застройщиков в хороших местах. Весь эконом в спальниках пытается удержать цены и продажи. Количество строек просто зашкаливает и превышает все мыслимые уровни.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:07

Elensk

К старому разговору о кредитовании
viewtopic.php?p=4560919#p4560919
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:09

  Elensk написав:Не очень радует и аренда. Стагнация цен и увеличение времени экспозиции.
В общем я задумалась, что со всем этим делать? В котлованы лезть рисковано, расширяться в аренду тоже не очень перспективно.
И решила я глянуть в сторону паркингов. Есть у нас прибрежные районы с плотной застройкой и отсутствием мест для парковки. И подумала, а может аренда паркингов окажется интересней и более востребованной? Поделитесь мыслями, я с этим никогда дел не имела.

По аренде, держать только высоколиквидные объекты.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:10

  zzzzzz написав:Elensk

К старому разговору о кредитовании
viewtopic.php?p=4560919#p4560919


У нас застройщики заняли эту нишу и предлагают очень широкую линейку рассрочек. И без первоначального взноса, и до 10 лет. Кстати, рассрочки сейчас и являются основным инструментом продаж. Цены и скидки не настолько эффективно стимулируют покупателей как рассрочки.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:12

  UA написав:
  Elensk написав:Не очень радует и аренда. Стагнация цен и увеличение времени экспозиции.
В общем я задумалась, что со всем этим делать? В котлованы лезть рисковано, расширяться в аренду тоже не очень перспективно.
И решила я глянуть в сторону паркингов. Есть у нас прибрежные районы с плотной застройкой и отсутствием мест для парковки. И подумала, а может аренда паркингов окажется интересней и более востребованной? Поделитесь мыслями, я с этим никогда дел не имела.

По аренде, держать только высоколиквидные объекты.


Согласна. Сейчас занимаюсь продажами всего шлака.
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:17

Так что думает уважаемое сообщество насчет инвестиций в паркинги под аренду?
Elensk
 
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