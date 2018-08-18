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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 23 січ, 2019 22:46
Gastarbaiter написав:
В Киеве нет металлургии. Это где-то там, далеко, в днепровско-приазовских ипенях. Наоборот, оставшиеся без работы металлурги переедут в Киев, пополнят ряды таксистов и барист и сформируют дополнительный спрос на аренду. Поэтому киевские лендлорды сохраняют оптимизм и смело заходят на всю каклету в бетон с поставкой "+2 года".
Интересно, сколько еще резинка будет растягиваться?
Вопрос к ФРС...МВФ.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 22:56
В эфире вести с первичного РН Одессы.
Покрутилась я в очередном проекте небольшой СК, посмотрела на ситуацию изнутри. И ситуация не сильно меня порадовала. По Одессе идет жесточайший демпинг среди СК. Работают на грани себестоимости, а то и в минус. Если так пойдет и дальше, то к концу года можно ожидать вал банкротств и кучу недостроев, особенно на окраинах города. Более менее себя чувствуют крупные застройщики с проектами в центральных и прицентральных районах.
Основными покупателями малобюджетного жилья являются жители области и моряки, которые таким образом пытаются сохранить деньги (чтобы не пропить между рейсами).
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Elensk
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Додано: Сер 23 січ, 2019 22:59
Elensk
Вечер добрый ) А как же дорожайко ? Меня тут гнобят за "зрадофильство" и распространение упаднических настроений ))
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:05
Не очень радует и аренда. Стагнация цен и увеличение времени экспозиции.
В общем я задумалась, что со всем этим делать? В котлованы лезть рисковано, расширяться в аренду тоже не очень перспективно.
И решила я глянуть в сторону паркингов. Есть у нас прибрежные районы с плотной застройкой и отсутствием мест для парковки. И подумала, а может аренда паркингов окажется интересней и более востребованной? Поделитесь мыслями, я с этим никогда дел не имела.
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Elensk
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:07
zzzzzz написав:Elensk
Вечер добрый ) А как же дорожайко ? Меня тут гнобят за "зрадофильство" и распространение упаднических настроений ))
У нас пытаются дорожать отдельные ЖК от раскрученных застройщиков в хороших местах. Весь эконом в спальниках пытается удержать цены и продажи. Количество строек просто зашкаливает и превышает все мыслимые уровни.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:07
Elensk
К старому разговору о кредитованииviewtopic.php?p=4560919#p4560919
Живите своим умом!
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:09
Elensk написав:
Не очень радует и аренда. Стагнация цен и увеличение времени экспозиции.
В общем я задумалась, что со всем этим делать? В котлованы лезть рисковано, расширяться в аренду тоже не очень перспективно.
И решила я глянуть в сторону паркингов. Есть у нас прибрежные районы с плотной застройкой и отсутствием мест для парковки. И подумала, а может аренда паркингов окажется интересней и более востребованной? Поделитесь мыслями, я с этим никогда дел не имела.
По аренде, держать только высоколиквидные объекты.
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UA
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:10
У нас застройщики заняли эту нишу и предлагают очень широкую линейку рассрочек. И без первоначального взноса, и до 10 лет. Кстати, рассрочки сейчас и являются основным инструментом продаж. Цены и скидки не настолько эффективно стимулируют покупателей как рассрочки.
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:12
UA написав: Elensk написав:
Не очень радует и аренда. Стагнация цен и увеличение времени экспозиции.
В общем я задумалась, что со всем этим делать? В котлованы лезть рисковано, расширяться в аренду тоже не очень перспективно.
И решила я глянуть в сторону паркингов. Есть у нас прибрежные районы с плотной застройкой и отсутствием мест для парковки. И подумала, а может аренда паркингов окажется интересней и более востребованной? Поделитесь мыслями, я с этим никогда дел не имела.
По аренде, держать только высоколиквидные объекты.
Согласна. Сейчас занимаюсь продажами всего шлака.
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Elensk
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:17
Так что думает уважаемое сообщество насчет инвестиций в паркинги под аренду?
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