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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3393339433953396

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:По аренде, держать только высоколиквидные объекты.


это те, которые с мопами, или те, которые в правильной локации?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:27

  kingkongovets написав:
UA написав:По аренде, держать только высоколиквидные объекты.


это те, которые с мопами, или те, которые в правильной локации?)


У нас хорошую рентабельность дает правильная локация без МОПов :)
Elensk
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Elensk написав:
  kingkongovets написав:
UA написав:По аренде, держать только высоколиквидные объекты.


это те, которые с мопами, или те, которые в правильной локации?)


У нас хорошую рентабельность дает правильная локация без МОПов :)


тсс, щас эту ересь первый услышит и снова начнутся шуточки в стиле айрмакса и спам из фоточек)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:43

  Elensk написав:У нас хорошую рентабельность дает правильная локация без МОПов :)

моветон.
какая локация без мопов вообще может быть?
это не локация, а остатки навязанного извне совкового мышления. :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 23 січ, 2019 23:59

  stm написав:
  trololo написав:
  Zebra написав:население -0.5% за год, прирост жилплощади +1%, итого +1.5% на рыло.


там где прирост жилплощади, там нет минуса по населению.

Сестру с мужем попросили срочно выехать со съемной квартиры. За 2 недели нашли без проблем новую. Квартира сдаётся 2 года, первый год - арендатор выехал в Германию, второй - девочка-блогер в Камбоджу. Хозяйка после первого оставила его счастливый глобус. Предложила выбирать страну в шутку. Но если тенденция продолжиться, то шутка-то будет и не шуткой )))


Чомусь фейслярі перестали нявкати про шоферів і електриків з ЗП 1500 Дол/міс.

Невже зрозуміли, що обісрались?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 24 січ, 2019 00:16, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 00:03

  Elensk написав:Так что думает уважаемое сообщество насчет инвестиций в паркинги под аренду?


Это вам нужно смотреть на конкретный пример какой то. Я без понятия что по Одессе, а по Киеву ситуация такая -- комплексы в которых будет востребован паркинг --цена паркоместа может обогнать квартирку на окраине :mrgreen: застройщики уже давно не глупые и заряжают со старта за паркинги не стесняясь вообще ничего и никого. И потом если не продаётся то по чуть снижают цены делая скидки или устраивая акции. Я бы советовал обращать в первую очередь внимание на дорогие дома с очень маленьким паркингом. В Киеве это например аурум. В доме под 200 квартир, а паркинг вроде бы на 30( могу чуть ошибаться) мест. Огромные наземные парковки нафиг не нужны чтобы в них вкладываться. Богатый человек любит в первую очередь комфорт. Чтобы вы понимали ситуацию -- в том комплексе где я живу сейчас -- паркоместо стоит около 30куе. Мест в наличии нет, все продано, никто не сдаёт, а если что то появляется то оно улетает ровно за 5 минут. Но в то же время-- рядом есть паркинг--прям вообще рядом, метров 50-100, тоже подземный, можно сказать почти такой же, но туда лифт не едет из домов и туда надо идти пешком и выходить оттуда пешком как с минус первого этажа. Так вот там цена 25куе, и мест много в продаже. В то же время, в минутах 10-15 ходьбы, через дорогу в соседних домах есть тоже паркинги по 12-15 куе, и Особо никто не спешит покупать их. Все хотят арендовать под домом, никто ходить не хочет)))). Как то так, все имхо
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 00:10

Жека79
Если я правильно понял по auroom , то Лун пишет 120 квартир / 60 паркомест
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 00:15

  zzzzzz написав:Жека79
Если я правильно понял по auroom , то Лун пишет 120 квартир / 60 паркомест



Когда его начинали строить, я был в оп, и мне говорили что паркомест будет или 27 или 28, я это очень запомнил, ибо это было аццки мало как для такой свечки. Может переиграли что то, а может лун неверно пишет
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 00:17

Жека79
Таки да
У будинку передбачено 120 квартир, 60 машиномісць в двох рівнях паркінгу

https://auroom.com.ua/about
Живите своим умом!
zzzzzz
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