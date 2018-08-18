Додано: Чет 24 січ, 2019 00:03

Elensk написав: Так что думает уважаемое сообщество насчет инвестиций в паркинги под аренду? Так что думает уважаемое сообщество насчет инвестиций в паркинги под аренду?

Это вам нужно смотреть на конкретный пример какой то. Я без понятия что по Одессе, а по Киеву ситуация такая -- комплексы в которых будет востребован паркинг --цена паркоместа может обогнать квартирку на окраинезастройщики уже давно не глупые и заряжают со старта за паркинги не стесняясь вообще ничего и никого. И потом если не продаётся то по чуть снижают цены делая скидки или устраивая акции. Я бы советовал обращать в первую очередь внимание на дорогие дома с очень маленьким паркингом. В Киеве это например аурум. В доме под 200 квартир, а паркинг вроде бы на 30( могу чуть ошибаться) мест. Огромные наземные парковки нафиг не нужны чтобы в них вкладываться. Богатый человек любит в первую очередь комфорт. Чтобы вы понимали ситуацию -- в том комплексе где я живу сейчас -- паркоместо стоит около 30куе. Мест в наличии нет, все продано, никто не сдаёт, а если что то появляется то оно улетает ровно за 5 минут. Но в то же время-- рядом есть паркинг--прям вообще рядом, метров 50-100, тоже подземный, можно сказать почти такой же, но туда лифт не едет из домов и туда надо идти пешком и выходить оттуда пешком как с минус первого этажа. Так вот там цена 25куе, и мест много в продаже. В то же время, в минутах 10-15 ходьбы, через дорогу в соседних домах есть тоже паркинги по 12-15 куе, и Особо никто не спешит покупать их. Все хотят арендовать под домом, никто ходить не хочет)))). Как то так, все имхо