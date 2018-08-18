UA написав:По аренде, держать только высоколиквидные объекты.
это те, которые с мопами, или те, которые в правильной локации?)
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Додано: Сер 23 січ, 2019 23:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
это те, которые с мопами, или те, которые в правильной локации?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:27
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
тсс, щас эту ересь первый услышит и снова начнутся шуточки в стиле айрмакса и спам из фоточек)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:43
моветон.
какая локация без мопов вообще может быть?
это не локация, а остатки навязанного извне совкового мышления.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Сер 23 січ, 2019 23:59
Чомусь фейслярі перестали нявкати про шоферів і електриків з ЗП 1500 Дол/міс.
Невже зрозуміли, що обісрались?
Востаннє редагувалось Frant в Чет 24 січ, 2019 00:16, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Додано: Чет 24 січ, 2019 00:03
Это вам нужно смотреть на конкретный пример какой то. Я без понятия что по Одессе, а по Киеву ситуация такая -- комплексы в которых будет востребован паркинг --цена паркоместа может обогнать квартирку на окраине застройщики уже давно не глупые и заряжают со старта за паркинги не стесняясь вообще ничего и никого. И потом если не продаётся то по чуть снижают цены делая скидки или устраивая акции. Я бы советовал обращать в первую очередь внимание на дорогие дома с очень маленьким паркингом. В Киеве это например аурум. В доме под 200 квартир, а паркинг вроде бы на 30( могу чуть ошибаться) мест. Огромные наземные парковки нафиг не нужны чтобы в них вкладываться. Богатый человек любит в первую очередь комфорт. Чтобы вы понимали ситуацию -- в том комплексе где я живу сейчас -- паркоместо стоит около 30куе. Мест в наличии нет, все продано, никто не сдаёт, а если что то появляется то оно улетает ровно за 5 минут. Но в то же время-- рядом есть паркинг--прям вообще рядом, метров 50-100, тоже подземный, можно сказать почти такой же, но туда лифт не едет из домов и туда надо идти пешком и выходить оттуда пешком как с минус первого этажа. Так вот там цена 25куе, и мест много в продаже. В то же время, в минутах 10-15 ходьбы, через дорогу в соседних домах есть тоже паркинги по 12-15 куе, и Особо никто не спешит покупать их. Все хотят арендовать под домом, никто ходить не хочет)))). Как то так, все имхо
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Чет 24 січ, 2019 00:10
Жека79
Если я правильно понял по auroom , то Лун пишет 120 квартир / 60 паркомест
Живите своим умом!
Додано: Чет 24 січ, 2019 00:15
Когда его начинали строить, я был в оп, и мне говорили что паркомест будет или 27 или 28, я это очень запомнил, ибо это было аццки мало как для такой свечки. Может переиграли что то, а может лун неверно пишет
Апдейт. Зашёл на сайт--таки переиграли, уже паркингов поболее. Тогда можно смотреть в сторону Виктори V, там свеча знатная , а паркинга кот наплакал, правда там рядом гаражи, но все равно думаю пойдёт. Вообщем, все ситуативно
Востаннє редагувалось Жека79 в Чет 24 січ, 2019 00:22, всього редагувалось 1 раз.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Чет 24 січ, 2019 00:17
Жека79
Таки да
Живите своим умом!
Додано: Чет 24 січ, 2019 00:19
Достаточно специфичная инвестиция. Доходность так себе (хотя тут у каждого своя мерка - кому-то 10% годовых за счастье, а кто-то и за 15 не хочет возиться).
У меня 3 паркинга - один брал себе, два на перспективу - пока сдаю. Брал только потому, что цена была очень низкой - около 8000 USD за один. Сдаю по 2000 UAH + обслуживание. Доходность средняя, но сам актив за почти 4 года с момента покупки неплохо вырос в цене (на сегодня продать за 12000 USD можно легко). Не жалею, т. к. в микрорайоне дефицит мест для парковки.
На мой взгляд, такая инвестиция имеет смысл, если в р-не проживает достаточно состоятельная публика; р-н активно застраивается или, наоборот, мест для строительства рядом больше нет; кол-во квартир в микрорайоне значительно превышает кол-во возможных мест парковки, а мест для стихийной парковки недостаточно.
Если хорошая цена покупки и есть перспектива роста стоимости актива - почему бы не взять?
Из плюсов - минимальный порог входа и (в будущем) низкий налог на недвижимость. Сейчас об этом мало кто думает, но, к примеру, за 2017 г. я заплатил за 3 машиноместа площадью около 55 кв. м всего 15 грн. за год (около 25 коп. за метр), при том, что по другим нежилым в том же году ставка была 24 грн. за метр, т. е. в 100 раз больше.
Из нюансов - большой удельный вес затрат на содержание в случае простоя (20 - 25 % от месячной аренды).
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