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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 24 січ, 2019 00:19
Жека79 написав: Elensk написав:
Так что думает уважаемое сообщество насчет инвестиций в паркинги под аренду?
Это вам нужно смотреть на конкретный пример какой то. Я без понятия что по Одессе, а по Киеву ситуация такая -- комплексы в которых будет востребован паркинг --цена паркоместа может обогнать квартирку на окраине
застройщики уже давно не глупые и заряжают со старта за паркинги не стесняясь вообще ничего и никого. И потом если не продаётся то по чуть снижают цены делая скидки или устраивая акции. Я бы советовал обращать в первую очередь внимание на дорогие дома с очень маленьким паркингом. В Киеве это например аурум. В доме под 200 квартир, а паркинг вроде бы на 30( могу чуть ошибаться) мест. Огромные наземные парковки нафиг не нужны чтобы в них вкладываться. Богатый человек любит в первую очередь комфорт. Чтобы вы понимали ситуацию -- в том комплексе где я живу сейчас -- паркоместо стоит около 30куе. Мест в наличии нет, все продано, никто не сдаёт, а если что то появляется то оно улетает ровно за 5 минут. Но в то же время-- рядом есть паркинг--прям вообще рядом, метров 50-100, тоже подземный, можно сказать почти такой же, но туда лифт не едет из домов и туда надо идти пешком и выходить оттуда пешком как с минус первого этажа. Так вот там цена 25куе, и мест много в продаже. В то же время, в минутах 10-15 ходьбы, через дорогу в соседних домах есть тоже паркинги по 12-15 куе, и Особо никто не спешит покупать их. Все хотят арендовать под домом, никто ходить не хочет)))). Как то так, все имхо
мой приятель проинвестировал трешку в голосухе на раннем жтапе строительства (шото в районе 120 куе за 120+ метров) и на сдачу прикупил несколько паркомест там же то ли по 20, то ли по 25 куе, под девизом «да это ваще золото»
цена за квартиру за это время успела сходить вверх до упора, пару раз упасть и снова устаканиться, а вот покупкой паркингов он остался очч недоволен и до сих пор крайне нервно воспринимает мои подколки по этому поводу, начинающиеся со слов «а я же тебе говорил...»
но наверное тут все же дело в немодных мопах и немодном фасаде морально устаревшей голосухи
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: Чет 24 січ, 2019 00:19
Жека79 написав:
а по Киеву ситуация такая
Спасибо. Сейчас присматриваюсь к одному варианту. Большой комплекс с ценами на квартиры 1100-1200 без ремонта. Соотношение парковочных мест в подземном паркинге с лифтом к количеству квартир 1:2. Есть несколько НО. ЖК у моря, т.е. в нем будет много квартир сдаваться посуточно, т.е. это минус от машиновладельцев. Много однушек, т.е. минус две машины на семью. В плюсах хорошая цена за паркинг, отсутствие в округе стоянок и гаражей при высокой плотности застройки, возможность выбрать удобное место в паркинге. Страшно лезть не в свою тему, не понимая подводных камней.
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Elensk
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Додано: Чет 24 січ, 2019 00:24
Elensk
Я летом квартиру снимал в Жемчужине, там на территории можно было бесплатно ставить , а можно было в подземном. Сннял в подземном 100 грн/сутки , так что отдыхающие тоже снимают паркинги с квартирами. ( на территории ЖК машины в 3 ряда стоят ) если припарковался, лучше не выезжать)
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Чет 24 січ, 2019 00:34
Жека79 написав:
В Киеве это например аурум. В доме под 200 квартир, а паркинг вроде бы на 30( могу чуть ошибаться) мест. Огромные наземные парковки нафиг не нужны чтобы в них вкладываться. Богатый человек любит в первую очередь комфорт.
А теперь прикинь, в таком доме ты в самом начале ты урвал 10-20-30 мест … Монополист. Где-нибудь в центре. Какие там могут быть наземные парковки! Все кренделя в доме шляпу снимают. Спрашивают, когда у Вас место под аренду или на продажу освобождается?
А на окраине? Был вечером на Позняках, в районе Урловской ... там проехать нельзя, на ночь запарковались ... Боком не пролезешь между машин ... А ведь эти люди будут еще богатеть, машины дорогие покупать, все комфорта и спокойствия захотят ...
Мы за пару часов в каком-нибудь ТЦ в центре 40-60 грн. с радостью платим и благодарим за возможность нормально постоять. В ближайшей перспективе в Киеве будет под $300 в месяц. Я жил некоторое время в центре Баку и 200 евро молча платил, как все азеры. И мы в своей массе никак не беднее.
Короче, инвестируйте и богатейте.
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Libo
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Додано: Чет 24 січ, 2019 00:36
Elensk написав: Жека79 написав:
а по Киеву ситуация такая
Спасибо. Сейчас присматриваюсь к одному варианту. Большой комплекс с ценами на квартиры 1100-1200 без ремонта. Соотношение парковочных мест в подземном паркинге с лифтом к количеству квартир 1:2. Есть несколько НО. ЖК у моря, т.е. в нем будет много квартир сдаваться посуточно, т.е. это минус от машиновладельцев. Много однушек, т.е. минус две машины на семью. В плюсах хорошая цена за паркинг, отсутствие в округе стоянок и гаражей при высокой плотности застройки, возможность выбрать удобное место в паркинге. Страшно лезть не в свою тему, не понимая подводных камней.
1:2 это не очень, хотя бы 1:4 нужно или такие комплексы где у каждой квартиры по 2-3 машины будет. Меня один форумчанин ( не буду называть имени
) добавил в группу жк ,,Династия,, в телеграмм
Я Ее иногда просматриваю, так вот там жесть, кол-во квартир под 1000, а парковок вроде 180. Двора почти нет. Самые умные и шустрые уже выкупили гаражи на кавказкой, вот там безнадёга с парковкой, династия комплекс среднего уровня и там хоть 1 машина на квартиру имеется( хоть евробляха))). Вот там точно спрос будет
Там вообще некуда машину деть
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Чет 24 січ, 2019 00:44
Жека79
917 / 120
А с другой стороны от гаражей Изумрудный 625/283
Живите своим умом!
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Додано: Чет 24 січ, 2019 00:50
zzzzzz написав:Жека79
917 / 120
А с другой стороны от гаражей Изумрудный 625/283
Вот, и первые 2 этажа во всех домах нежилые в династии. С парковкой треш там. А до изумрудного далековато топать)))
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Чет 24 січ, 2019 00:50
Жека79
ЖК Каховская 2580/293
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Додано: Чет 24 січ, 2019 00:54
zzzzzz написав:Жека79
ЖК Каховская 2580/293
Это супер но там будут запарковпны все ближайшие поля/клумбы/тротуары/ и дворы. Там место позволяет.
В Каховском будет такая публика что 100 баксов за паркинг хрен заплатит.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
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Додано: Чет 24 січ, 2019 01:05
Жека79 написав: zzzzzz написав:Жека79
ЖК Каховская 2580/293
Это супер но там будут запарковпны все ближайшие поля/клумбы/тротуары/ и дворы. Там место позволяет.
В Каховском будет такая публика что 100 баксов за паркинг хрен заплатит.
Может быть, цена на паркинг сейчас 225-260 тыс.грн если сразу покупаешь
Живите своим умом!
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zzzzzz
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