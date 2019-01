Додано: Чет 24 січ, 2019 00:19

Жека79 написав: Elensk написав: Так что думает уважаемое сообщество насчет инвестиций в паркинги под аренду?



Это вам нужно смотреть на конкретный пример какой то. Я без понятия что по Одессе, а по Киеву ситуация такая -- комплексы в которых будет востребован паркинг --цена паркоместа может обогнать квартирку на окраине застройщики уже давно не глупые и заряжают со старта за паркинги не стесняясь вообще ничего и никого. И потом если не продаётся то по чуть снижают цены делая скидки или устраивая акции. Я бы советовал обращать в первую очередь внимание на дорогие дома с очень маленьким паркингом. В Киеве это например аурум. В доме под 200 квартир, а паркинг вроде бы на 30( могу чуть ошибаться) мест. Огромные наземные парковки нафиг не нужны чтобы в них вкладываться. Богатый человек любит в первую очередь комфорт. Чтобы вы понимали ситуацию -- в том комплексе где я живу сейчас -- паркоместо стоит около 30куе. Мест в наличии нет, все продано, никто не сдаёт, а если что то появляется то оно улетает ровно за 5 минут. Но в то же время-- рядом есть паркинг--прям вообще рядом, метров 50-100, тоже подземный, можно сказать почти такой же, но туда лифт не едет из домов и туда надо идти пешком и выходить оттуда пешком как с минус первого этажа. Так вот там цена 25куе, и мест много в продаже. В то же время, в минутах 10-15 ходьбы, через дорогу в соседних домах есть тоже паркинги по 12-15 куе, и Особо никто не спешит покупать их. Все хотят арендовать под домом, никто ходить не хочет)))). Как то так, все имхо



мой приятель проинвестировал трешку в голосухе на раннем жтапе строительства (шото в районе 120 куе за 120+ метров) и на сдачу прикупил несколько паркомест там же то ли по 20, то ли по 25 куе, под девизом «да это ваще золото»

цена за квартиру за это время успела сходить вверх до упора, пару раз упасть и снова устаканиться, а вот покупкой паркингов он остался очч недоволен и до сих пор крайне нервно воспринимает мои подколки по этому поводу, начинающиеся со слов «а я же тебе говорил...»

мой приятель проинвестировал трешку в голосухе на раннем жтапе строительства (шото в районе 120 куе за 120+ метров) и на сдачу прикупил несколько паркомест там же то ли по 20, то ли по 25 куе, под девизом «да это ваще золото»

цена за квартиру за это время успела сходить вверх до упора, пару раз упасть и снова устаканиться, а вот покупкой паркингов он остался очч недоволен и до сих пор крайне нервно воспринимает мои подколки по этому поводу, начинающиеся со слов «а я же тебе говорил...»

но наверное тут все же дело в немодных мопах и немодном фасаде морально устаревшей голосухи

