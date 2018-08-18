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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 січ, 2019 01:25
"Инвестиция" в паркинг, которым не собираешься пользоваться самостоятельно - это заморозка денег. В только заселяющемся доме сдать место абсолютли анриал. В заселенном доме, если соотношение не менее чем 1 к 2 (одно место на 2 квартиры) - сдать тоже непросто.
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