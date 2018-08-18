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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3395339633973398

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 01:25

"Инвестиция" в паркинг, которым не собираешься пользоваться самостоятельно - это заморозка денег. В только заселяющемся доме сдать место абсолютли анриал. В заселенном доме, если соотношение не менее чем 1 к 2 (одно место на 2 квартиры) - сдать тоже непросто.
airmax78
 
Повідомлень: 27668
З нами з: 25.10.12
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  #<1 ... 3395339633973398
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