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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 24 січ, 2019 01:25
"Инвестиция" в паркинг, которым не собираешься пользоваться самостоятельно - это заморозка денег. В только заселяющемся доме сдать место абсолютли анриал. В заселенном доме, если соотношение не менее чем 1 к 2 (одно место на 2 квартиры) - сдать тоже непросто.
Додано: Чет 24 січ, 2019 01:58
А как насчет новой городской службой, которая уже скоро начнет вас чмырить за неправильную и незаконную парковку?
А что если какой-нибудь Василий Петрович Голобородько после выборов начнет наводить в стране порядок, перессучит ссученную полицию и заставит её выполнять прямые обязанности, в т.ч. и в плане соблюдения правил парковки?
А что если рост благосостояния приведет к еще большему росту авто и банально будет не хватать даже клумб и тротуаров?
Пути Господни неисповедимы. А земля вечна и неизменна.
Додано: Чет 24 січ, 2019 02:07
Мой лендлорд сдал место в подземном паркинге в момент. Сосед прибежал сразу, как только узнал, что тот собирается съезжать. При этом в паркинге 12 мест на 16 квартир . И еще куча места на территории ЖК. Так что верьте в лучшее.
Додано: Чет 24 січ, 2019 02:33
Считаем. Ты расчитываешь на рост цены паркоместа на 300%.
Сколько можно ждать, исходя из нормальной годовой инвестиционной ставки в 10%?
300% : 10% = 30 лет.
Т.е. тупо ждать у моря погоды можно 30 лет. И это по мировым стандартам вполне нормально.
Но!
Есть одно но!
У вас рост цены в три раза происходит уже через несколько лет после вселения. Расчитались с долгами, поделали ремонты, купили мебель, обленились, накопили жирок и хочу быть столбовою дворянкой с подземным паркингом …
Или хотя бы просто арендовать паркоместо ...
И вот тут начинается самое интересное.
Без ремонтов, без мебели, без каких-либо дополнительных усилий ты сдаешь кусок голого бетона с надежной крышей и имеешь тыщу в год! А если купить 10-20 мест? Ты уже во всем паркинге диктуешь цены на аренду. И ты уже тыщу раз подумаешь, продавать ли места сразу с 300% наваром или иметь по тыще с лишним на аренде и посмотреть, что будет с ценами лет через десять ...
Мыслим глобально. Смело заглядываем в будущее. Инвестируем в паркинги. Богатеем.
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