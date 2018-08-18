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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3395339633973398

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1331
Висота стель
4%
52
Гарний вигляд з вікон
9%
115
Гарні, "модні" МОПи
4%
48
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
280
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
91
Раціональне планування та метраж
15%
206
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
52
Ціна
19%
251
Якість будівництва
16%
209
Всього голосів : 1331
Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 01:58

  Жека79 написав:
  zzzzzz написав:Жека79

ЖК Каховская 2580/293 :mrgreen:



Это супер но там будут запарковпны все ближайшие поля/клумбы/тротуары/ и дворы. Там место позволяет. :) В Каховском будет такая публика что 100 баксов за паркинг хрен заплатит.


А как насчет новой городской службой, которая уже скоро начнет вас чмырить за неправильную и незаконную парковку?
А что если какой-нибудь Василий Петрович Голобородько после выборов начнет наводить в стране порядок, перессучит ссученную полицию и заставит её выполнять прямые обязанности, в т.ч. и в плане соблюдения правил парковки?
А что если рост благосостояния приведет к еще большему росту авто и банально будет не хватать даже клумб и тротуаров?
Пути Господни неисповедимы. А земля вечна и неизменна.
:roll: :roll: :roll:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 02:07

  airmax78 написав:"Инвестиция" в паркинг, которым не собираешься пользоваться самостоятельно - это заморозка денег. В только заселяющемся доме сдать место абсолютли анриал. В заселенном доме, если соотношение не менее чем 1 к 2 (одно место на 2 квартиры) - сдать тоже непросто.

Мой лендлорд сдал место в подземном паркинге в момент. Сосед прибежал сразу, как только узнал, что тот собирается съезжать. При этом в паркинге 12 мест на 16 квартир . И еще куча места на территории ЖК. Так что верьте в лучшее.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 02:33

  airmax78 написав:"Инвестиция" в паркинг, которым не собираешься пользоваться самостоятельно - это заморозка денег. В только заселяющемся доме сдать место абсолютли анриал. В заселенном доме, если соотношение не менее чем 1 к 2 (одно место на 2 квартиры) - сдать тоже непросто.


Считаем. Ты расчитываешь на рост цены паркоместа на 300%.
Сколько можно ждать, исходя из нормальной годовой инвестиционной ставки в 10%?
300% : 10% = 30 лет.
Т.е. тупо ждать у моря погоды можно 30 лет. И это по мировым стандартам вполне нормально.
Но!
Есть одно но!
У вас рост цены в три раза происходит уже через несколько лет после вселения. Расчитались с долгами, поделали ремонты, купили мебель, обленились, накопили жирок и хочу быть столбовою дворянкой с подземным паркингом …
Или хотя бы просто арендовать паркоместо ...
И вот тут начинается самое интересное.
Без ремонтов, без мебели, без каких-либо дополнительных усилий ты сдаешь кусок голого бетона с надежной крышей и имеешь тыщу в год! А если купить 10-20 мест? Ты уже во всем паркинге диктуешь цены на аренду. И ты уже тыщу раз подумаешь, продавать ли места сразу с 300% наваром или иметь по тыще с лишним на аренде и посмотреть, что будет с ценами лет через десять ...
Мыслим глобально. Смело заглядываем в будущее. Инвестируем в паркинги. Богатеем.

:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 07:18

Державна фіскальна служба повідомила, що в Україні майже 5 тисяч офіційних міліонерів і один мільярдер. Майже половина їх (45%) живуть у Києві. Так, понаїхали, мабуть


https://petrimazepa.com/uk/pm-daily230119
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 08:42

ЖК Каховская 2580/293
Соотношение квартир/паркомест 1 к 8,8

Цена сейчас 250-287 кгрн
При 100% оплате скидка 10%
225-260 кгрн (8100 - 9300 $ )

На перепродажу, кто что думает ?

Первые три дома уже сданы в эксплуатацию. Думаю в течении 2-х лет сдадут остальные дома. Через 2 года например можно перепродать паркинг ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 24 січ, 2019 09:08

В Чикаге в самом деле выстраивают этот стеклянный куб. Офигеть. :shock:
airmax78
 
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