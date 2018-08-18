Додано: Чет 24 січ, 2019 02:33

airmax78 написав: "Инвестиция" в паркинг, которым не собираешься пользоваться самостоятельно - это заморозка денег. В только заселяющемся доме сдать место абсолютли анриал. В заселенном доме, если соотношение не менее чем 1 к 2 (одно место на 2 квартиры) - сдать тоже непросто. "Инвестиция" в паркинг, которым не собираешься пользоваться самостоятельно - это заморозка денег. В только заселяющемся доме сдать место абсолютли анриал. В заселенном доме, если соотношение не менее чем 1 к 2 (одно место на 2 квартиры) - сдать тоже непросто.

Считаем. Ты расчитываешь на рост цены паркоместа на 300%.Сколько можно ждать, исходя из нормальной годовой инвестиционной ставки в 10%?300% : 10% = 30 лет.Т.е. тупо ждать у моря погоды можно 30 лет. И это по мировым стандартам вполне нормально.Но!Есть одно но!У вас рост цены в три раза происходит уже через несколько лет после вселения. Расчитались с долгами, поделали ремонты, купили мебель, обленились, накопили жирок и хочу быть столбовою дворянкой с подземным паркингом …Или хотя бы просто арендовать паркоместо ...И вот тут начинается самое интересное.Без ремонтов, без мебели, без каких-либо дополнительных усилий ты сдаешь кусок голого бетона с надежной крышей и имеешь тыщу в год! А если купить 10-20 мест? Ты уже во всем паркинге диктуешь цены на аренду. И ты уже тыщу раз подумаешь, продавать ли места сразу с 300% наваром или иметь по тыще с лишним на аренде и посмотреть, что будет с ценами лет через десять ...Мыслим глобально. Смело заглядываем в будущее. Инвестируем в паркинги. Богатеем.